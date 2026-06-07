¿Qué es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos y por qué se conmemora?
Cada 7 de junio se recuerda la importancia de una acción cotidiana que influye directamente en la salud de millones de personas. Conoce por qué este tema es fundamental y qué acciones pueden marcar la diferencia
Cada 7 de junio se conmemora el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de garantizar que los alimentos lleguen a la mesa en condiciones seguras y libres de riesgos para la salud.
La inocuidad alimentaria desempeña un papel fundamental en la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos contaminados. Por ello, especialistas y organismos de salud recuerdan que mantener prácticas adecuadas durante la producción, almacenamiento, transporte y preparación de los alimentos es esencial para proteger a la población.
Una responsabilidad que involucra a todos:
La seguridad alimentaria no depende únicamente de productores o autoridades. Se trata de un compromiso compartido entre gobiernos, empresas, comerciantes y consumidores para evitar que los alimentos se conviertan en una fuente de enfermedades.
La inocuidad incluye todas las acciones destinadas a reducir la contaminación de los productos en cada etapa de la cadena alimentaria, desde su origen hasta el momento en que son consumidos.
Medidas básicas para evitar enfermedades:
Adoptar hábitos sencillos puede marcar una gran diferencia al momento de prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación. Algunas recomendaciones son:
- Adoptar hábitos sencillos puede marcar una gran diferencia al momento de prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación. Algunas recomendaciones son:
- Lavarse las manos antes de manipular o consumir alimentos.
- Desinfectar correctamente frutas y verduras.
- Cocinar por completo carnes, pescados y huevos.
- Evitar el contacto entre alimentos crudos y cocidos.
- Mantener refrigerados los productos perecederos.
- No dejar alimentos preparados a temperatura ambiente durante largos periodos.
Los riesgos que no siempre se pueden ver:
Uno de los principales desafíos de la inocuidad alimentaria es que muchos peligros son invisibles a simple vista. Entre ellos se encuentran microorganismos como bacterias y virus que pueden provocar infecciones, así como residuos químicos derivados del uso de pesticidas u otras sustancias empleadas en la producción agrícola.
Por esta razón, los expertos destacan la importancia de aplicar controles preventivos en toda la cadena de suministro, desde el almacenamiento y transporte hasta la comercialización y el consumo final.
Garantizar alimentos seguros no solo ayuda a prevenir enfermedades, también contribuye a mejorar la calidad de vida y el bienestar de millones de personas en todo el mundo.