¿Qué es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos y por qué se conmemora?

Cada 7 de junio se conmemora el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de garantizar que los alimentos lleguen a la mesa en condiciones seguras y libres de riesgos para la salud.

La inocuidad alimentaria desempeña un papel fundamental en la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos contaminados. Por ello, especialistas y organismos de salud recuerdan que mantener prácticas adecuadas durante la producción, almacenamiento, transporte y preparación de los alimentos es esencial para proteger a la población.

Una responsabilidad que involucra a todos:

La seguridad alimentaria no depende únicamente de productores o autoridades. Se trata de un compromiso compartido entre gobiernos, empresas, comerciantes y consumidores para evitar que los alimentos se conviertan en una fuente de enfermedades.

La inocuidad incluye todas las acciones destinadas a reducir la contaminación de los productos en cada etapa de la cadena alimentaria, desde su origen hasta el momento en que son consumidos.

Foto: Pixabay

Medidas básicas para evitar enfermedades:

Adoptar hábitos sencillos puede marcar una gran diferencia al momento de prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación. Algunas recomendaciones son:

Adoptar hábitos sencillos puede marcar una gran diferencia al momento de prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación. Algunas recomendaciones son:

Lavarse las manos antes de manipular o consumir alimentos.

frutas y verduras . Desinfectar correctamente

Cocinar por completo carnes, pescados y huevos.

Evitar el contacto entre alimentos crudos y cocidos.

Mantener refrigerados los productos perecederos.

No dejar alimentos preparados a temperatura ambiente durante largos periodos.

Foto: Pixabay

Los riesgos que no siempre se pueden ver:

Uno de los principales desafíos de la inocuidad alimentaria es que muchos peligros son invisibles a simple vista. Entre ellos se encuentran microorganismos como bacterias y virus que pueden provocar infecciones, así como residuos químicos derivados del uso de pesticidas u otras sustancias empleadas en la producción agrícola.

Foto: Pixabay

Por esta razón, los expertos destacan la importancia de aplicar controles preventivos en toda la cadena de suministro, desde el almacenamiento y transporte hasta la comercialización y el consumo final.

Garantizar alimentos seguros no solo ayuda a prevenir enfermedades, también contribuye a mejorar la calidad de vida y el bienestar de millones de personas en todo el mundo.