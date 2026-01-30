¿Latidos lentos y fatiga constante? Lo que los médicos revisan antes de indicar un marcapasos

Hablar de un marcapasos suele generar inquietud, pero entender qué es, para qué sirve y cuándo se necesita ayuda a dimensionarlo mejor.

Un marcapasos es una herramienta médica diseñada para resolver un problema muy específico: cuando el corazón no logra mantener un ritmo adecuado por sí solo.

Este dispositivo implantable ayuda a regular el ritmo cardíaco cuando el corazón late demasiado lento o hace pausas prolongadas. Si el corazón “se queda corto” de latidos y no bombea suficiente sangre, el marcapasos emite impulsos eléctricos para mantener un ritmo que permita una circulación normal.

El marcapasos emite impulsos eléctricos para mantener un ritmo que permita una circulación normal. Canva.

Casos en los que sí se necesita un marcapasos

De acuerdo con el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre de Estados Unidos (NHLBI, por sus siglas en inglés), la razón más común para requerir un marcapasos es la bradicardia, es decir, un latido cardíaco más lento de lo normal, o la presencia de pausas que pueden provocar mareos, desmayos u otros síntomas.

No toda bradicardia es un problema. Hay personas con pulso bajo —como atletas— que no presentan síntomas ni riesgos. La diferencia está en los síntomas y en el impacto en la vida diaria.

Un marcapasos suele considerarse cuando el ritmo lento ya no es bien tolerado por el organismo o se asocia a pausas que afectan la llegada de sangre al cerebro y otros órganos.

Los escenarios más comunes que llevan a sospechar la necesidad de un marcapasos incluyen:

Desmayo (síncope) o episodios de “casi desmayo” sin otra causa clara.

Mareos frecuentes , visión borrosa o sensación de “apagón”.

Fatiga intensa y persistente que no se explica por estrés, edad o falta de sueño.

Falta de aire o baja tolerancia al esfuerzo, como cansarse al subir escaleras.

Sensación de latidos irregulares o pausas , acompañadas de debilidad.

El NHLBI lo resume de forma directa: la indicación más común para un marcapasos es que el corazón late demasiado lento o se pausa, lo que puede provocar desmayos u otros síntomas.

Un punto importante es que no basta con sentirse mal. La decisión de implantar un marcapasos suele apoyarse en estudios que documenten el problema del ritmo —como el Holter o monitores prolongados— y demuestren que los síntomas coinciden con el latido lento o las pausas.

Un marcapasos suele considerarse cuando el ritmo lento ya no es bien tolerado por el organismo o se asocia a pausas que afectan la llegada de sangre al cerebro y otros órganos. Canva.

Bloqueo auriculoventricular

El bloqueo auriculoventricular (AV) ocurre cuando la señal eléctrica que debería viajar de las aurículas a los ventrículos se retrasa demasiado o se interrumpe. En palabras simples, es como si el “cableado” del corazón fallara y el latido dejara de coordinarse correctamente.

Cuando el bloqueo es avanzado —por ejemplo, un bloqueo AV completo— el marcapasos suele considerarse una indicación fuerte, especialmente si hay síntomas o riesgo de pausas peligrosas.

El Hospital Handbook de la Universidad de California en San Francisco (UCSF), un recurso clínico ampliamente utilizado, propone tres criterios prácticos para decidir la colocación de un marcapasos:

Indicación absoluta , como un bloqueo AV completo o avanzado.

Relación clara entre síntomas y la arritmia documentada.

Persistencia del problema después de corregir causas reversibles.

En algunos casos, el bloqueo AV puede estar relacionado con condiciones temporales o tratables; sin embargo, cuando se confirma que es avanzado y sostenido, el marcapasos puede ser clave para prevenir desmayos, caídas y otras complicaciones.

El corazón cuenta con su propio “marcapasos natural”, el nodo sinusal. Canva.

Enfermedad del nodo sinusal

El corazón cuenta con su propio “marcapasos natural”, el nodo sinusal. Cuando este deja de funcionar correctamente, aparece la enfermedad del nodo sinusal, también conocida como síndrome del seno enfermo.

Esta condición puede provocar:

Ritmo muy lento (bradicardia) .

Pausas prolongadas.

Ritmo irregular .

Alternancia entre latidos lentos y episodios rápidos (síndrome taqui-bradi).

Mayo Clinic explica que muchas personas con esta condición eventualmente necesitan un marcapasos permanente para mantener un ritmo estable.

Esto ocurre porque el problema no es un episodio aislado, sino una pérdida progresiva de la capacidad del corazón para adaptarse a las necesidades del cuerpo, lo que se traduce en cansancio crónico, mareos o desmayos.

Antes de implantar

Antes de llegar a un implante, los cardiólogos buscan responder dos preguntas clave: ¿el síntoma coincide con un problema real del ritmo? y ¿ese problema es reversible?

Estudios más utilizados

Electrocardiograma (ECG): muestra el ritmo en ese momento.

Holter: registra el ritmo durante 24 a 72 horas.

Monitores prolongados o parches externos cuando los síntomas son esporádicos.

Registradores implantables en casos de desmayo poco frecuente.

Causas reversibles que deben descartarse

El mismo manual de UCSF señala factores que pueden empeorar la bradicardia y que deben revisarse antes de implantar un marcapasos, como:

Medicamentos que bajan el pulso (betabloqueadores, calcioantagonistas).

Alteraciones de electrolitos.

Problemas tiroideos.

Infecciones, isquemia o apnea del sueño.

Antes de implantar, el equipo médico evalúa si ajustar tratamientos o corregir estas causas puede resolver el problema.

Es importante buscar ayuda médica cuando aparecen desmayo, dolor en el pecho, confusión o falta de aire intensa. Canva.

Entonces, ¿en qué casos es necesario un marcapasos?

Bradicardia con síntomas persistentes .

Pausas documentadas asociadas a desmayo o mareo.

Bloqueo AV avanzado , tras descartar causas reversibles.

Enfermedad del nodo sinusal con síntomas progresivos.

Cuándo buscar atención médica inmediata

Es importante acudir a urgencias si aparecen:

Desmayo, dolor en el pecho, confusión o falta de aire intensa.

Mareos repetidos con caídas.

Latidos muy lentos acompañados de debilidad extrema.

Cuando el origen es una alteración eléctrica importante, documentarla a tiempo puede cambiar el tratamiento y prevenir riesgos mayores.

La necesidad de un marcapasos no se define por un número de latidos ni por la edad, sino por cómo responde el corazón a las demandas del cuerpo y si esa respuesta provoca síntomas o riesgos.

La bradicardia sintomática, los bloqueos eléctricos avanzados y la enfermedad del nodo sinusal son algunos de los escenarios en los que este dispositivo se vuelve una herramienta clave para prevenir desmayos, caídas y complicaciones mayores.

Por eso, más que pensar en el marcapasos como un último recurso, es importante entenderlo como parte de una estrategia de diagnóstico y tratamiento bien estructurada, que incluye estudios específicos y la revisión de causas reversibles.

Cuando se indica en el momento adecuado, el marcapasos no solo regula el ritmo cardíaco: permite recuperar estabilidad, seguridad y calidad de vida.