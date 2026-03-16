¿Tienes medicamentos caducos? La Facultad de Química de la UNAM los recibe para desecharlos

La Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibe medicamentos caducados para garantizar un desecho responsable. Esta iniciativa busca evitar que las sustancias químicas terminen contaminando el agua o alimentando el mercado ilegal de fármacos.

A través de jornadas de acopio en Ciudad Universitaria, la institución ofrece una solución segura para limpiar el botiquín del hogar. Participar en esta campaña asegura que los compuestos activos no dañen los ecosistemas locales ni la salud pública.

Si la fecha de caducidad de un medicamento indica que no debe usarse, lo mejor es desecharlo en lugares especializados para ello. Canva

¿Cómo entregar los fármacos vencidos en la Facultad de Química?

Dividir los tratamientos inconclusos de los fármacos que ya expiraron facilita el proceso de entrega. La campaña de la Facultad de Química se enfoca en recibir estos productos para garantizar una destrucción segura de sus componentes.

Estos son los requisitos para realizar la entrega de los materiales:

Separación cuidadosa: Se deben dividir los tratamientos sin terminar de los fármacos vencidos. No es necesario sacar las medicinas de sus cajas originales para entregarlas.

Se deben dividir los tratamientos sin terminar de los fármacos vencidos. No es necesario sacar las medicinas de sus cajas originales para entregarlas. Evitar empaques vacíos: No se aceptan cajas de cartón, frascos de vidrio o recipientes plásticos que ya no contengan pastillas o líquidos.

No se aceptan cajas de cartón, frascos de vidrio o recipientes plásticos que ya no contengan pastillas o líquidos. Fármacos aceptados: Se reciben jarabes, ampolletas inyectables, inhaladores para el asma, tabletas y métodos anticonceptivos.

Se reciben jarabes, ampolletas inyectables, inhaladores para el asma, tabletas y métodos anticonceptivos. Material prohibido: Está prohibido llevar jeringas con agujas, toallas sanitarias, pañales desechables o condones, con el fin de proteger al personal encargado del acopio.

La Facultad de Química establece una serie de requisitos para entregar los medicamentos caducados. Captura de pantalla/Instagram:seqfb

¿Dónde y hasta cuándo llevar tus medicamentos caducados a la Facultad de Química?

El campus principal de la UNAM abre sus puertas para transformar el destino de estos desechos químicos. El equipo de voluntarios recibe los materiales en puntos estratégicos para asegurar que la gestión científica y la ecología se realicen de manera conjunta.

Punto de encuentro: La cita ocurre en el campus principal de la UNAM, un espacio dedicado a la ciencia y la protección ambiental.

La cita ocurre en el campus principal de la UNAM, un espacio dedicado a la ciencia y la protección ambiental. Ubicación exacta: Los módulos se sitúan al exterior del Auditorio B, dentro de las instalaciones de la Facultad de Química.

Los módulos se sitúan al exterior del Auditorio B, dentro de las instalaciones de la Facultad de Química. Fechas disponibles: La recolección sucede desde el 4 de marzo, con una jornada doble los días 23 y 24 de abril.

La recolección sucede desde el 4 de marzo, con una jornada doble los días 23 y 24 de abril. Horario de atención: El acceso está disponible en un horario que va desde el mediodía, a las 12:00, hasta las 15:00 horas.

Nunca se deben tirar los medicamentos al inodoro. Canva

¿Cuál es el manejo correcto de los medicamentos vencidos?

Arrojar estos productos al bote de basura común o al inodoro contamina la tierra y las fuentes de agua potable. La UNAM recomienda el uso de depósitos autorizados que cuenten con las certificaciones necesarias para el manejo de residuos peligrosos.

Evitar la basura común: Tirar estos artículos a los desechos diarios contamina el suelo y el subsuelo.

Tirar estos artículos a los desechos diarios contamina el suelo y el subsuelo. Uso de depósitos especiales: Lo ideal es llevarlos a contenedores autorizados, como los del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos (SINGREM) , situados en farmacias de todo el país.

Lo ideal es llevarlos a contenedores autorizados, como los del , situados en farmacias de todo el país. Revisión de caducidad: Si la fecha del estuche coincide con el mes en curso, el fármaco se debe retirar de inmediato para prevenir riesgos por automedicación.

Si la fecha del estuche coincide con el mes en curso, el fármaco se debe retirar de inmediato para prevenir riesgos por automedicación. Conservar los envases: Depositar las medicinas dentro de sus frascos y cajas originales facilita su identificación y el tratamiento final de los residuos.

Es necesario mantener un control estricto de las fechas de caducidad de los medicamentos. Canva

¿Cómo saber que un medicamento está caducado?

Identificar medicamentos caducados en tu propio hogar es más sencillo de lo que imaginas. El botiquín esconde pistas visuales muy claras que ayudarán a evitar graves riesgos para la salud.

Busca la fecha impresa : Revisa siempre el estuche de pastillas o el envase para encontrar el mes y año límite que sugiere la empresa farmacéutica

: Revisa siempre el estuche de pastillas o el envase para encontrar el mes y año límite que sugiere la empresa farmacéutica Ojo con el mes actual : Si el mes que indica tu caja o frasco corresponde exactamente con la fecha en la que vivimos hoy, es el momento ideal para desecharlo

: Si el mes que indica tu caja o frasco corresponde exactamente con la fecha en la que vivimos hoy, es el momento ideal para desecharlo Polvillo misterioso : Una señal visual inconfundible de que una medicina ha perdido su efecto es la aparición de un polvo extraño en su interior

: Una señal visual inconfundible de que una medicina ha perdido su efecto es la aparición de un polvo extraño en su interior Jarabes sospechosos: Si un líquido pierde su color original, tiene hongos oscuros o residuos pegados al frasco, significa que ya tiene bacterias nocivas

Ingerir fármacos expirados reduce la eficacia terapéutica y aumenta el riesgo de reacciones alérgicas severas. Participar en las colectas protege la salud y asegura la protección de los ecosistemas.