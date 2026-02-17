Un tratamiento no invasivo con luces parpadeantes y sonido rítmico mostró resultados sorprendentes: ralentizó el avance del Alzheimer, según un estudio reciente.

Investigadores de Cognito Therapeutics presentaron en su ensayo clínico OVERTURE una técnica basada en estimulación sensorial con luz y sonido gamma que logró preservar la cognición, la función diaria y el volumen cerebral de pacientes con Alzheimer leve a moderado.

¿Pueden las luces parpadeantes y el sonido retrasar el Alzheimer? Canva

¿En qué consiste la terapia con luces y sonido?

La técnica, desarrollada por Cognito Therapeutics, se basa en exponer a los pacientes a estímulos visuales y auditivos sincronizados en la frecuencia de 40 Hz (frecuencia gamma).

Esta frecuencia está asociada con la actividad cerebral relacionada con la memoria y la atención. En el ensayo OVERTURE, los participantes recibieron una hora diaria de este tratamiento en casa durante seis meses.

Resultados del estudio OVERTURE

Según el estudio publicado en Frontiers in Neurology y compartido por la empresa Cognito Therapeutics, los resultados fueron los siguientes:

76 % menos deterioro cognitivo 77 % menos deterioro funcional en actividades diarias 69 % menor pérdida de volumen cerebral

Estas cifras representan una mejora significativa en comparación con el grupo control que recibió un tratamiento simulado (placebo).

¿Por qué funciona esta frecuencia?

La estimulación sensorial a 40 Hz busca restaurar patrones neuronales deteriorados en la enfermedad de Alzheimer.

Estudios previos con modelos animales ya habían demostrado que esta frecuencia ayudaba a reducir la acumulación de placas beta-amiloides, un marcador clave del Alzheimer. Este nuevo ensayo en humanos valida esos hallazgos preliminares con métricas objetivas.

¿Es seguro este tratamiento?

Sí. Los investigadores informaron que el tratamiento fue bien tolerado y no se reportaron efectos adversos graves relacionados con el dispositivo. La adherencia al tratamiento alcanzó un 85 %, lo que indica que la mayoría de los pacientes pudieron cumplir fácilmente con la rutina diaria.

Además, los participantes experimentaron mejoras notables en calidad de vida, lo que resalta el potencial de esta intervención como una herramienta accesible para el manejo temprano del Alzheimer.

¿Qué sigue para esta terapia contra el Alzheimer?

El estudio HOPE, actualmente en curso en EE. UU., busca validar aún más estos hallazgos en una población más amplia (673 participantes). La aprobación oficial de este tratamiento podría abrir una nueva etapa en el abordaje del Alzheimer leve a moderado, especialmente como terapia domiciliaria no invasiva.

En un escenario donde el Alzheimer sigue desafiando a la ciencia y a millones de familias, esta terapia basada en luz y sonido ofrece una esperanza sin agujas ni pastillas. Aunque aún está en fase de investigación, los datos son prometedores.

Si tienes un ser querido en las primeras etapas de esta enfermedad, consulta con un médico especializado sobre las nuevas alternativas no farmacológicas. La luz —literalmente— podría marcar la diferencia.