Un pulso de electricidad al cerebro podría hacernos menos egoístas. La idea suena a ciencia ficción, pero ya está siendo explorada en laboratorios reales.

Un estudio publicado en PLOS Biology investigó cómo la estimulación cerebral no invasiva puede modificar decisiones sociales relacionadas con el interés propio y la cooperación. Los resultados sugieren que estimular regiones específicas del cerebro influye en el comportamiento altruista.

¿Un pulso eléctrico puede reducir el egoísmo? Canva

¿Qué es un pulso de electricidad al cerebro?

La técnica utilizada en el estudio es conocida como estimulación transcraneal por corriente directa (tDCS). Se trata de un procedimiento no invasivo en el que se colocan electrodos en el cuero cabelludo para aplicar una corriente eléctrica de baja intensidad.

No produce dolor ni implica cirugía. La corriente es leve y busca modular la actividad neuronal en áreas específicas del cerebro.

En este caso, los investigadores se enfocaron en regiones asociadas con la toma de decisiones sociales y el control del comportamiento, especialmente la corteza prefrontal.

¿Qué reveló el estudio publicado en PLOS Biology?

El experimento evaluó cómo las personas tomaban decisiones económicas que implicaban beneficiar a otros o priorizar su propio interés. Tras aplicar estimulación cerebral en zonas vinculadas al juicio moral y la empatía, se observó que algunos participantes mostraban mayor disposición a comportarse de manera menos egoísta.

Según el artículo científico, la estimulación modificó patrones de elección en juegos económicos diseñados para medir altruismo y cooperación. Es decir, el cerebro respondió a la intervención eléctrica ajustando el peso que se le daba al beneficio propio frente al colectivo.

El estudio no afirma que el egoísmo desaparezca, sino que ciertos circuitos cerebrales pueden influir en cómo evaluamos nuestras decisiones sociales.

¿Un pulso eléctrico puede reducir el egoísmo? Canva

¿Cómo funciona la estimulación cerebral en la toma de decisiones?

La corteza prefrontal dorsolateral juega un papel clave en el control de impulsos, el juicio moral y la regulación emocional. Cuando esta región se modula mediante tDCS, puede alterarse la forma en que procesamos conflictos entre interés personal y equidad.

Los investigadores observaron cambios medibles en el comportamiento durante tareas experimentales, lo que sugiere que el altruismo no es solo una cuestión cultural o educativa, sino también neurobiológica.

Esto no implica que podamos “programar” la moralidad, pero sí que el cerebro tiene circuitos específicos que influyen en nuestra disposición a cooperar.

¿Un pulso eléctrico puede reducir el egoísmo? Canva

¿Significa esto que el egoísmo es eléctrico?

No exactamente. El egoísmo es un fenómeno complejo que involucra biología, experiencias personales, cultura y contexto social.

El estudio demuestra que la actividad cerebral puede influir en decisiones altruistas en entornos controlados, pero no prueba que la personalidad o los valores profundos puedan modificarse con una sola sesión.

Los científicos advierten que estos efectos fueron medidos en tareas experimentales específicas y no en la vida cotidiana.

¿Un pulso eléctrico puede reducir el egoísmo? Canva

¿Podría usarse esta técnica en el futuro?

La estimulación cerebral ya se estudia en el tratamiento de depresión, dolor crónico y trastornos neurológicos. Sin embargo, su aplicación para modificar comportamientos sociales abre un debate ético complejo.

¿Sería correcto usarla para fomentar cooperación? ¿Dónde está el límite entre tratamiento médico y manipulación conductual?

Los expertos insisten en que la investigación se encuentra en una etapa temprana y que cualquier aplicación clínica requeriría protocolos éticos estrictos.