¿Se puede detectar el Alzheimer antes de que aparezcan los síntomas? Esto dice un neurólogo

Antes de que una persona olvide nombres, pierda objetos con frecuencia o tenga dificultades para seguir una conversación, el Alzheimer puede haber comenzado mucho tiempo atrás en el cerebro. Esa es una de las razones por las que la ciencia busca detectar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas, cuando aún no hay una demencia evidente y el daño cerebral podría estar en una fase más temprana.

La respuesta corta es: sí, existen pruebas capaces de identificar señales biológicas asociadas con Alzheimer antes de una demencia clara. Sin embargo, eso no significa que hoy cualquier persona sana deba hacerse una prueba de rutina para saber si tendrá Alzheimer en el futuro.

Durante el webinar por el Día mundial del Cerebro, Bryan K. Woodruff, neurólogo de Mayo Clinic, explicó que el tamizaje universal —es decir, buscar señales de la enfermedad en consultas de rutina antes de que exista deterioro cognitivo— sigue siendo un área activa de investigación en salud pública.

Por ahora, la recomendación es distinta: si una persona está preocupada por su memoria o su desempeño cognitivo, debe hablarlo primero con su médico de atención primaria.

¿Por qué no basta con "ser distraído"?

Olvidar una palabra, entrar a una habitación y no recordar qué se iba a hacer, o sentir la mente menos ágil no siempre significa Alzheimer. En la práctica médica, antes de pensar en una enfermedad neurodegenerativa, se deben revisar factores más comunes que pueden afectar la memoria: dormir mal, depresión, ansiedad, medicamentos, problemas metabólicos u otras condiciones de salud.

El neurólogo señaló que muchas veces se encuentran situaciones como falta de sueño o síntomas depresivos que pueden “enmascarar” un problema cognitivo y hacer que la persona sienta que no puede pensar con claridad.

La detección temprana del Alzheimer es de suma importancia.

Por eso, el primer filtro no suele ser una prueba sofisticada, sino una valoración clínica: historia médica, cambios en la vida diaria, revisión de medicamentos, evaluación cognitiva y, cuando es necesario, estudios de laboratorio o imagen.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos explica que el diagnóstico de Alzheimer puede apoyarse en pruebas cognitivas, análisis de líquido cefalorraquídeo, estudios de imagen como PET o resonancia, y biomarcadores que permiten observar señales biológicas de la enfermedad en personas vivas. También advierte que, por ahora, los resultados de pruebas en sangre no deben usarse solos para diagnosticar demencia.

Biomarcadores, las huellas del Alzheimer antes de la demencia

El gran cambio en la detección temprana está en los biomarcadores. Estos son señales medibles en el cuerpo que pueden indicar procesos relacionados con Alzheimer, como acumulación de beta amiloide o alteraciones de la proteína tau.

Tradicionalmente, estas señales se han buscado con estudios más complejos, como PET cerebral o análisis de líquido cefalorraquídeo. Pero en los últimos años, las pruebas en sangre se han convertido en una de las áreas más prometedoras porque podrían ser más accesibles, menos invasivas y más fáciles de aplicar en poblaciones grandes.

Análisis de sangre detecta riesgo de demencia décadas antes. Canva.

En 2025, la FDA autorizó la primera prueba de sangre para apoyar el diagnóstico de Alzheimer: Lumipulse G pTau217/ß-Amyloid 1-42 Plasma Ratio. Pero su uso está dirigido a adultos de 55 años o más que ya presentan signos o síntomas de deterioro cognitivo, no como prueba general para personas jóvenes o completamente asintomáticas.

La Asociación de Alzheimer también publicó guías clínicas sobre biomarcadores en sangre, pero las enfocó en entornos de atención especializada y dentro de un proceso diagnóstico completo en personas con deterioro cognitivo objetivo, como deterioro cognitivo leve o demencia.

¿Y si todavía no hay síntomas?

Ahí está el punto más delicado. La investigación ya estudia si algunos biomarcadores pueden anticipar el riesgo de deterioro cognitivo antes de que una persona note problemas de memoria.

Un estudio publicado en JAMA en julio de 2026 analizó el valor pronóstico de p-tau217 en sangre para estimar el riesgo de progresión a deterioro cognitivo. La investigación sugiere que este biomarcador podría ayudar a acercar el campo hacia una estratificación de riesgo presintomática, aunque los autores advierten que se necesita validación en poblaciones más representativas antes de usarlo para decisiones clínicas individuales.

Detectar temprano no siempre significa poder revertir

Otra pregunta común es si detectar Alzheimer antes de tiempo permitiría revertirlo. La respuesta, por ahora, es más prudente. Durante el webinar de Mayo Clinic se señaló que revertir la enfermedad no está claro, pero que, como ocurre con otros padecimientos, detectar temprano ofrece una mejor oportunidad para intervenir antes de que haya más daño.

En etapas como el deterioro cognitivo leve, que todavía no alcanza el nivel de demencia, algunos tratamientos dirigidos contra placas de amiloide podrían tener más sentido que cuando la enfermedad está avanzada. Sin embargo, los estudios que buscan saber si intervenir incluso antes de los síntomas puede retrasar su aparición siguen en curso.

Lo que falta para un tamizaje universal

Bryan K. Woodruff compartió la posibilidad de desarrollar instrumentos digitales sencillos, aplicables desde un smartphone o una computadora, para diferenciar entre personas preocupadas pero sin datos relevantes y quienes sí necesitan una evaluación más profunda.

Por ahora, si hay olvidos persistentes, cambios en la conducta, dificultad para realizar actividades cotidianas o preocupación familiar, lo más importante es consultar a un médico. Detectar a tiempo no siempre significa curar, pero sí puede abrir la puerta a un diagnóstico más preciso, un mejor seguimiento y decisiones más informadas.

bgpa