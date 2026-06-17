Publican 'Guía para acompañar a pacientes y familias tras diagnóstico de cáncer de riñón’

El director general de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), Juan Carlos Julián, advierte que más del 90 por ciento de los pacientes de cáncer de riñón sufren problemas emocionales, por lo que contar con estrategias de afrontamiento puede ayudar a mejorar su calidad de vida.

En el marco del Día Mundial del Cáncer Renal, que busca destacar este jueves el bienestar emocional de los afectados, Ipsen, en colaboración con ALCER y la Fundación del Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG), publicó la 'Guía para acompañar a pacientes y familias para afrontar el cáncer de riñón'.

La guía ofrece información útil, práctica y cercana sobre las reacciones emocionales más habituales, estrategias para afrontar momentos difíciles, ideas para que el paciente sepa cómo puede comunicarse con su entorno y recursos para cuidar de su bienestar durante todo el proceso, desde el impacto que produce el diagnóstico, pasando por la incertidumbre que genera recibir una noticia semejante o cómo afrontar el tratamiento.

La doctora en Psicóloga Clínica y de la Salud y Psicooncología en el Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros (UCM), Helena García, detalla que "el impacto del diagnóstico es muy personal en cada individuo y deriva en una mezcla emocional donde se puede sentir un shock o anestesia emocional; una hiperactivación o incluso respuestas de desconexión como mecanismo de defensa. Esa mezcla emocional suele evolucionar a una experiencia de miedo que conecta a la persona con la incertidumbre".

La especialista, que asesoró la elaboración de la guía, afirma que "las emociones no son ni buenas ni malas" y que la experiencia emocional del paciente forma parte de un "proceso de adaptación a la enfermedad que tiene que desencadenarse y que cursa con estas reacciones emocionales intensas".

Por ello, destaca el valor del contenido de la guía, caracterizada por un componente psicoeducativo y costo efectivo que considera que "puede ayudar mucho a los pacientes y familias que tienen que enfrentarse a una situación "tan amenazante", sobre todo en los primeros momentos, como es un diagnóstico de cáncer renal.

El paciente Antonio Lagares, que también ha colaborado en la revisión de la guía, ha coincidido en la importancia de este tipo de herramientas, que conforman una fuente de información "útil, sencilla y cercana". A su juicio, estas guías y el acompañamiento de los denominados pacientes expertos "deberían estar mucho más integrados y extendidos en los hospitales".

Gabriel Galván, director general de Ipsen Iberia, añade que “la guía que presentamos hoy aborda un aspecto de la enfermedad que, hasta ahora, había recibido poca atención y que consideramos esencial: la gestión emocional. Con esta publicación completamos una serie de recursos que incluye las guías sobre nutrición y ejercicio físico desarrolladas en años anteriores junto con ALCER y SOGUG".