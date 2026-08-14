¿Notas a tu hijo cansado, irritable o con cambios en su piel? Detectar el déficit de vitaminas en niños a tiempo evita problemas graves en su desarrollo.

Según especialistas de la Cleveland Clinic y Mayo Clinic, las carencias nutricionales afectan el sistema inmune, la cognición y el crecimiento óseo si no se atienden.

¿Cómo saber si a un niño le faltan vitaminas? Canva

Fatiga constante y debilidad física

Un niño con falta de hierro o vitamina B12 muestra cansancio inusual, apatía y lentitud para realizar sus actividades cotidianas.

Esta falta de energía ocurre porque el cuerpo no produce suficientes glóbulos rojos para transportar oxígeno a los tejidos. Si la debilidad se acompaña de palidez en la piel, encías o uñas, es clave evaluar sus niveles sanguíneos.

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Cambios en la piel, cabello y uñas

La piel seca, el cabello quebradizo y las uñas frágiles son signos visibles de deficiencia de vitaminas A, C y zinc. Estos nutrientes son fundamentales para la reparación celular y el mantenimiento de las barreras naturales del organismo.

También pueden aparecer pequeñas protuberancias rugosas en los brazos o cicatrización lenta ante raspones leves.

Irritabilidad y problemas de concentración

La falta de complejo B y vitamina D altera el sistema nervioso, provocando cambios de humor, ansiedad y falta de foco escolar.

El cerebro infantil requiere micronutrientes específicos para sintetizar neurotransmisores que regulan el estado de ánimo. Un bajón repentino en el rendimiento académico suele ser un síntoma indirecto de mala nutrición.

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Infecciones frecuentes y defensas bajas

Si tu pequeño se enferma de forma recurrente, podría tener un déficit grave de vitamina C, vitamina D o zinc. Estos elementos fortalecen la respuesta inmune contra virus y bacterias comunes en la etapa escolar. Recuperaciones muy lentas tras un resfriado común indican la necesidad de revisar su dieta.

Dolores óseos y crecimiento lento

El dolor articular, las molestias en las piernas y la baja estatura señalan una posible falta de vitamina D y calcio. Sin suficiente vitamina D, el organismo no puede absorber el calcio necesario para consolidar huesos fuertes.

A largo plazo, esta deficiencia afecta la postura y aumenta el riesgo de deformidades óseas.

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¿Cómo prevenir la falta de nutrientes en la infancia?

Una alimentación variada que incluya frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros previene la mayoría de las carencias. Evita ofrecer suplementos alimenticios sin supervisión, ya que el exceso de ciertas vitaminas también genera toxicidad.

Prioriza los alimentos frescos sobre los ultraprocesados para asegurar la máxima absorción de micronutrientes.

La detección temprana de cualquier síntoma te permite ajustar la dieta de tus hijos a tiempo y asegurar su bienestar. Confía en tu instinto como madre o padre y consulta al pediatra ante cualquier duda sobre su nutrición.