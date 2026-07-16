¿Por qué se produce el "dolor de la ciática"? El Dr. Víctor Encina explica sus causas

El dolor que inicia en la parte baja de la espalda y se extiende hacia el glúteo o la pierna suele asociarse con la ciática, pero no siempre tiene el mismo origen. El Dr. Víctor Encina explicó en el programa Sale el Sol qué es el nervio ciático, por qué puede causar molestias y cuáles son las señales que indican que es momento de acudir con un especialista.

El Dr. Víctor Encina explicó que el nervio ciático es uno de los nervios más importantes del cuerpo humano, además de ser el más largo y grueso.

Para ejemplificar su tamaño, mostró que su grosor puede compararse aproximadamente con el de un pulgar. Señaló que este nervio se forma a partir de cinco raíces nerviosas que salen de la columna vertebral y se unen para formar un solo nervio, encargado de proporcionar fuerza y sensibilidad a las piernas.

Foto: Imagen generada con IA

¿Es correcto decir "me duele la ciática"?

El especialista, aclaró que el término correcto para describir el dolor relacionado con este nervio es ciática o ciatalgia, y que no todos los dolores de espalda corresponden a este padecimiento.

Explicó que la ciática aparece cuando el nervio ciático se inflama o es comprimido, lo que puede provocar dolor, hormigueo, entumecimiento, sensación de quemazón y debilidad en la pierna.

Foto: Canva

¿Cómo es el dolor de la ciática?

El Dr. Encina detalló que este dolor suele iniciar en la parte baja de la espalda y puede extenderse hacia el glúteo, la parte posterior de la pierna.

Añadió que, en muchos casos, la causa es una compresión del nervio provocada por una hernia de disco, estenosis espinal u otras alteraciones de la columna vertebral.

¿Cómo diferenciar un dolor muscular de la ciática?

El especialista indicó que un dolor muscular normalmente permanece localizado en una sola zona, mientras que la ciática sigue el recorrido del nervio y suele acompañarse de síntomas como calambres, hormigueo, sensación de ardor, pérdida de sensibilidad y debilidad en una extremidad.

Por ello, recomendó acudir con un especialista cuando estos síntomas aparecen, ya que es necesario identificar el origen del problema.

¿Qué estudios ayudan a confirmar el diagnóstico?

El médico explicó que el diagnóstico comienza con una valoración clínica y una serie de preguntas sobre los síntomas del paciente.

Dependiendo de cada caso, también pueden solicitarse estudios como radiografías u otros exámenes de imagen para descartar diferentes enfermedades y confirmar si el dolor realmente se debe a una afectación del nervio ciático.

Asimismo, señaló que, aunque en la mayoría de los casos la causa no representa un problema grave, en un pequeño porcentaje de pacientes el dolor puede estar relacionado con otros padecimientos que requieren atención especializada.

¿Por qué se GENERA el DOLOR en la CIÁTICA? El Dr. Víctor Encina nos EXPLICA. ¿Qué te pareció este tema?#SaleElSol🌞: https://t.co/cAaQ286NYR #SaleElSolTV pic.twitter.com/ecLSebFw0L — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) July 16, 2026

¿Es recomendable acudir con personas que "acomodan los huesos"?

El especialista recomendó no recurrir a personas que ofrecen "acomodar los huesos", sin contar con formación médica, ya que una manipulación inadecuada puede agravar el problema o retrasar un diagnóstico correcto.

Lo más recomendable, indicó, es acudir con un traumatólogo, un cirujano de columna o un especialista en columna vertebral para recibir una valoración adecuada.

Foto: Imagen generada con IA

¿Cómo prevenir el dolor de la ciática?

Mantener una musculatura fuerte ayuda a proteger la columna y disminuir el riesgo de lesiones. Entre los ejercicios que recomendó se encuentran los hip thrusts, siempre que se realicen con una técnica correcta y bajo supervisión profesional.

Además, aconsejó mantener un peso saludable, llevar una alimentación equilibrada, hacer ejercicio de manera constante y realizar estiramientos para conservar la flexibilidad muscular y reducir la posibilidad de sufrir calambres o molestias en la espalda.