Una molestia sutil en el fondo de la encía y una ligera presión en la mandíbula suelen anunciar su llegada tardía. Las muelas de juicio causan dudas frecuentes sobre el momento exacto de su aparición en la boca.

Especialistas de Mayo Clinic explican que estos dientes suelen emerger al final de la adolescencia o al inicio de la adultez. La evaluación radiográfica constante permite monitorear su correcto desarrollo o detectar anomalías a tiempo.

Muelas de juicio: ¿hasta qué edad salen los terceros molares? Canva

¿A qué edad suelen aparecer los terceros molares habitualmente?

Las muelas de juicio brotan por lo general entre los 17 y los 21 años de edad en la mayoría de las personas. Este rango representa la etapa estándar de maduración de las estructuras óseas maxilares.

Durante este periodo, los maxilares completan su desarrollo, lo que influye en el espacio disponible para los dientes. Sin embargo, el momento exacto puede variar según la genética de cada paciente y su estructura ósea.

Es común que algunas personas experimenten su salida de forma asíncrona, es decir, un molar a la vez. El seguimiento clínico ayuda a prever si impactarán negativamente a las piezas vecinas.

Muelas de juicio: ¿hasta qué edad salen los terceros molares? Canva

¿Es posible que salgan las muelas de juicio a los 40 años?

Sí, es completamente factible que las muelas de juicio emerjan a los 40 años o incluso más tarde. Aunque es poco común, los dientes retenidos pueden activarse por cambios óseos o prótesis.

A esta edad, las piezas suelen estar impactadas (atrapadas en el hueso) y causan síntomas debido a desajustes en la dentadura. La densidad ósea madura incrementa la complejidad de estas manifestaciones tardías.

El movimiento de otros dientes o la reabsorción del hueso alveolar propician que el molar intente salir. Estos casos requieren una valoración minuciosa mediante estudios de imagen digitalizada.

Muelas de juicio: ¿hasta qué edad salen los terceros molares? Canva

¿Cuáles son los síntomas de una muela de juicio retenida?

Los signos principales incluyen dolor persistente en la mandíbula, encías rojas o inflamadas, y sangrado en la zona posterior. También puede presentarse dificultad para abrir la boca y mal aliento crónico.

La retención parcial genera un espacio donde se acumulan bacterias difíciles de limpiar con el cepillado común. Esto eleva el riesgo de padecer caries severas y enfermedad periodontal (infección de las encías).

En casos más graves, la presión constante daña las raíces de los segundos molares adyacentes. La intervención temprana previene el desarrollo de quistes o infecciones localizadas en el maxilar.

¿Cuándo es estrictamente necesaria la extracción dental?

La cirugía se vuelve indispensable cuando los molares causan dolor crónico, quistes, infecciones recurrentes o daño al diente vecino. También se realiza si interfieren con tratamientos ortodónticos planeados.

Cleveland Clinic señala que muchas muelas impactadas deben extraerse para evitar complicaciones futuras a largo plazo. La falta de espacio suficiente en el arco dental es el motivo diagnóstico más habitual.

Retirar las piezas antes de que las raíces se formen por completo reduce los riesgos operatorios. Los cirujanos evalúan de forma personalizada los pros y contras de cada procedimiento.

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¿Cómo es el proceso de recuperación tras la cirugía?

El periodo de recuperación inicial suele tardar entre tres y siete días, dependiendo de la complejidad quirúrgica. Durante este tiempo, es normal experimentar inflamación en las mejillas y molestias leves.

Los especialistas recomiendan mantener una dieta blanda, consumir abundantes líquidos y evitar el uso de popotes. La higiene bucal debe ser sumamente meticulosa pero delicada alrededor de la herida.

Seguir las indicaciones farmacológicas al pie de la letra asegura una cicatrización óptima y previene el alveolo seco. Con los cuidados apropiados, retomarás tus actividades cotidianas rápidamente y sin mayores contratiempos.

Afronta el cuidado de tu sonrisa con decisiones informadas y mantén una comunicación abierta con tu odontólogo de confianza. ¡Tu salud bucal es la clave para una calidad de vida plena y duradera!