¿Por qué le llamamos vacuna? Su origen está en una vaca llamada Blossom

Pocas palabras del lenguaje médico tienen un origen tan literal como vacuna. El término, hoy asociado a la prevención de enfermedades infecciosas en todo el mundo, proviene del latín vaccinus, que significa "relativo a la vaca". Lejos de ser una coincidencia lingüística, su origen está ligado a uno de los momentos fundacionales de la medicina moderna y al trabajo del médico inglés Edward Jenner, quien a finales del siglo XVIII sentó las bases de la inmunización.

La viruela: una amenaza global

Antes del desarrollo de las vacunas, la viruela era una de las enfermedades más letales conocidas. Durante siglos provocó epidemias recurrentes, con tasas de mortalidad elevadas y secuelas permanentes en quienes sobrevivían. En Europa, Asia y América, la viruela no distinguía entre clases sociales y era temida por su capacidad de propagación y por la falta de tratamientos efectivos.

En ese contexto, cualquier indicio de protección frente a la enfermedad representaba una posibilidad radicalmente nueva. Fue en la Inglaterra rural donde Jenner comenzó a notar un patrón que otros médicos habían pasado por alto.

Las lecheras y la viruela bovina

Edward Jenner observó que las mujeres que ordeñaban vacas solían contraer una forma leve de la enfermedad conocida como viruela bovina (cowpox). Esta infección provocaba lesiones locales y síntomas moderados, pero rara vez era grave.

Lo que llamó la atención de Jenner fue que estas mujeres parecían no enfermar de viruela humana, incluso durante brotes severos. La observación circulaba como conocimiento popular entre comunidades rurales, pero no había sido estudiada de forma sistemática.

Jenner decidió poner a prueba la idea de que la exposición a la viruela bovina podía generar inmunidad cruzada frente a la variante humana, una hipótesis arriesgada para los estándares médicos de la época.

Edward Jenner observó a una mujer ordeñando vacas Imagen generada con IA

El experimento de 1796

En 1796, Jenner llevó a cabo el experimento que marcaría un punto de inflexión en la historia de la medicina. Tomó pus de las llagas de Sarah Nelmes, una lechera que había contraído viruela bovina tras el contacto con una vaca llamada Blossom.

Ese material fue introducido, mediante un raspado superficial, en el brazo de un niño de ocho años, James Phipps. El menor desarrolló síntomas leves y se recuperó sin complicaciones.

Meses después, Jenner expuso al niño a la viruela humana. James no enfermó.

Aunque hoy este procedimiento sería éticamente inaceptable, en su contexto histórico permitió demostrar por primera vez que era posible inducir inmunidad de manera controlada sin causar la enfermedad grave.

Edward Jenner aplicó este experimento a niños Especial

El nacimiento del término “vacunación”

Debido a que el material utilizado provenía de una enfermedad asociada a las vacas, Jenner llamó al procedimiento “vacunación”, derivado directamente de vacca. En ese momento, el término solo se aplicaba a la protección contra la viruela.

El hallazgo fue recibido con escepticismo inicial, pero con el tiempo se acumuló evidencia que confirmó la eficacia del método. La vacunación comenzó a difundirse por Europa y, eventualmente, por otros continentes, reduciendo de manera progresiva la incidencia de la enfermedad.

Louis Pasteur y la ampliación del concepto

Casi un siglo después, el término “vacuna” adquirió un significado más amplio gracias al trabajo del científico francés Louis Pasteur. En la década de 1880, Pasteur desarrolló métodos preventivos contra enfermedades como el cólera aviar y el ántrax, utilizando microorganismos atenuados.

Aunque estas nuevas inmunizaciones ya no tenían relación alguna con las vacas, Pasteur propuso mantener el término “vacuna” en honor al descubrimiento original de Jenner. A partir de entonces, la palabra pasó a designar cualquier sustancia capaz de generar inmunidad frente a una enfermedad infecciosa.

Esta decisión consolidó el concepto moderno de vacunación y permitió unificar bajo un mismo término estrategias preventivas que hoy abarcan virus, bacterias y, más recientemente, tecnologías genéticas.

El logro de Edward Jenner Imagen generada con IA

De un experimento rural a la salud pública global

Con el paso de los siglos, la vacunación se convirtió en uno de los pilares de la salud pública. Gracias a ella, la viruela fue oficialmente erradicada en 1980, y numerosas enfermedades han reducido drásticamente su impacto en la población mundial.

El término vacuna, aunque ya no remite de forma inmediata a las vacas, conserva en su raíz la memoria de ese primer experimento que demostró que el sistema inmunológico podía ser entrenado.

Louis Pasteur utilizó algunas técnicas de Edward Jenner Especial

Un objeto histórico poco conocido

Como dato adicional, la vaca Blossom, de la que se obtuvo la muestra original de viruela bovina, forma parte de la historia material de la medicina. Su piel se conserva y está exhibida en la biblioteca de la Escuela de Medicina del Hospital St. George, en Londres, como testimonio del origen literal de la palabra vacuna.