¿Sabes qué hacer ante una convulsión? Expertos explican los errores más comunes

La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que afecta a millones de personas en el mundo. Aunque en los últimos años se ha avanzado en la información y tratamiento de esta condición, todavía existen dudas y mitos sobre qué hacer cuando una persona presenta una convulsión.

Por ello, saber cómo actuar durante una crisis convulsiva puede marcar la diferencia. Pero tan importante como conocer qué hacer, es identificar qué acciones se deben evitar, ya que algunos errores pueden poner en riesgo la salud de la persona.

¿Qué es el Día púrpura de la epilepsia?

Cada 26 de marzo se conmemora el Día Púrpura o Día Mundial de la Epilepsia, una fecha que busca generar conciencia, informar a la población y apoyar a quienes viven con esta condición neurológica.

En el marco de esta conmemoración, especialistas del Centro Neurológico ABC compartieron información con Excélsior sobre la importancia de conocer más sobre esta condición.

De acuerdo con especialistas, más de 50 millones de personas viven con epilepsia en el mundo, y cada año se diagnostican cerca de 5 millones de casos nuevos, lo que la convierte en una de las enfermedades neurológicas más comunes.

¿Qué no se debe hacer en caso de convulsiones? Foto: Canva

¿Qué puede dañar las convulsiones?

En entrevista, el Dr. Paul Shkurovich Bialik, jefe del Departamento de Neurofisiología Clínica y coordinador de la Clínica de Epilepsia del Centro Neurológico del Centro Médico ABC, explicó que existen algunos errores frecuentes cuando alguien presencia una crisis convulsiva.

Estas son algunas de las acciones que no se deben hacer:

Perder la calma

​Mantener la tranquilidad es fundamental. Aunque la situación puede generar preocupación, la mayoría de las crisis convulsivas terminan por sí solas, por lo que actuar con calma ayuda a brindar apoyo adecuado.

​ Intentar sujetar a la persona durante la crisis

​Durante una convulsión, el paciente puede presentar sacudidas o movimientos bruscos. Intentar detenerlos o sujetar con fuerza a la persona puede provocar lesiones en articulaciones, fracturas o luxaciones.

​ Introducir objetos en la boca

​Uno de los mitos más comunes es colocar algún objeto en la boca de la persona que convulsiona. Sin embargo, esto puede ser peligroso, ya que los músculos de la mandíbula se contraen con fuerza durante la crisis y el objeto podría romperse o causar asfixia o lesiones.

​ Pensar que siempre es necesario ir al hospital

​En pacientes con diagnóstico de epilepsia, no siempre es necesario acudir al hospital después de una convulsión. Sin embargo, se debe buscar atención médica si:

​

​-La crisis dura demasiado tiempo.

​-Ocurre otra convulsión inmediatamente después.

​-La persona no recupera el estado de conciencia.

​-Hubo alguna lesión durante la crisis.

​ Tener miedo o evitar ayudar

La epilepsia es una condición neurológica, por lo que no debe generar vergüenza o miedo en quienes presencian una crisis. Brindar apoyo y actuar correctamente puede ayudar a proteger a la persona.​

¿Qué no se debe hacer en caso de convulsiones? Foto: Canva

¿Qué se debe hacer en caso de convulsiones?

Además de conocer los errores más comunes, también es importante saber cómo actuar de manera adecuada si alguien tiene una convulsión en casa, en la calle o en cualquier espacio.

Estas son las recomendaciones del Dr. Paul Shkurovich Bialik:

Recostar a la persona en el suelo para evitar caídas. Retirar objetos cercanos con los que pueda golpearse. Colocar algo suave bajo la cabeza, como una almohada. Girar ligeramente a la persona de lado (aproximadamente 45 grados) para facilitar la respiración. Acompañar al paciente durante la crisis y esperar a que termine, sin introducir nada en su boca.

¿Qué no se debe hacer en caso de convulsiones? Foto: Canva

Aunque la epilepsia es una condición común, estar informados puede ayudar a actuar de forma correcta y segura cuando alguien presenta una crisis convulsiva. Conocer qué hacer y qué evitar es clave para proteger la salud y el bienestar de quienes viven con esta enfermedad.