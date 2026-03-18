La esperanza de un paciente oncológico suele guardarse en un frasco de cristal, pero cuando el contenido es incierto, la cura se vuelve veneno. Cofepris alerta sobre la falsificación de medicamento para tratar cáncer de pulmón y vejiga, una noticia que fractura la confianza en el suministro de fármacos críticos.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en conjunto con el laboratorio Merck Sharp and Dohme (MSD), ha actualizado una alerta sanitaria de urgencia. Esta investigación técnica confirma la presencia de nuevos lotes apócrifos de Keytruda (pembrolizumab) en territorio nacional, un hallazgo que pone en jaque la seguridad del paciente al tratarse de un producto que carece de principio activo o cuya procedencia es un absoluto misterio logístico.

Cofepris alerta sobre falsificación de medicamento para tratar cáncer de pulmón y vejiga Canva

El mercado del engaño: ¿Qué lotes están bajo sospecha?

La ironía de la falsificación de medicamentos reside en la perfección del empaque. De acuerdo con la actualización emitida por Cofepris el 17 de marzo de 2026, se han identificado lotes específicos que no son reconocidos por el importador oficial. Estos números de serie representan un riesgo inminente, ya que al ser inyectados, el paciente no solo pierde la oportunidad de combatir el cáncer, sino que introduce a su sistema sustancias de origen desconocido.

Los lotes identificados como falsos son:

Lote Y005560 (Caducidad 20/10/2025): El análisis químico reveló que el principio activo es inexistente.

El análisis químico reveló que el principio activo es inexistente. Lote DR82765 (Caducidad 05/2026): La información del envase está en inglés y el número de lote no coincide con los registros de fabricación de MSD.

La información del envase está en inglés y el número de lote no coincide con los registros de fabricación de MSD. Lotes Y011745 e Y005786: Reportados previamente en diciembre de 2025 y que aún circulan en el mercado negro.

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Keytruda: La importancia de un fármaco insustituible

Para entender la gravedad de esta alerta, es necesario comprender qué es el pembrolizumab. Según el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), Keytruda es un anticuerpo monoclonal que actúa como inmunoterapia. Su función es "desbloquear" el sistema inmunitario del paciente para que este pueda reconocer y atacar las células cancerosas.

Este medicamento es un pilar en el tratamiento de:

Cáncer de pulmón de células no pequeñas.

Carcinoma de vejiga (urotelial).

Melanoma y cáncer de mama triple negativo.

Cuando se utiliza un ejemplar falsificado, el "bloqueo" inmunológico persiste, permitiendo que el tumor avance sin resistencia. La eficacia de la inmunoterapia depende de la pureza molecular y de una cadena de frío estricta, elementos que desaparecen por completo en un producto de procedencia ilícita.

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Cómo identificar el medicamento falsificado: Guía para pacientes

La seguridad sanitaria empieza con una inspección visual. La Cofepris alerta sobre falsificación de medicamento Keytruda instando a los profesionales de la salud y pacientes a no dar por sentado la autenticidad del producto, especialmente si se adquiere fuera de instituciones hospitalarias de prestigio.

Anomalías en el empaque secundario y primario

Todo medicamento oncológico legal en México debe ostentar su información en idioma español. Si usted recibe una caja con textos exclusivamente en inglés, es una señal de alerta inmediata. Asimismo, verifique que el registro sanitario sea legible y que los sellos de seguridad no hayan sido violados.

Coincidencia de datos

Es imperativo que el número de lote y la fecha de caducidad impresos en la caja coincidan exactamente con los que aparecen en el frasco vial interno. Cualquier discrepancia, por mínima que parezca en la tipografía o el color de la tinta, debe ser reportada.

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El riesgo oculto tras la falta de principio activo

El análisis del lote Y005560 arrojó una conclusión: el principio activo no fue detectado. Esto significa que el vial podría contener desde agua destilada hasta soluciones químicas no aptas para uso humano. La Cofepris enfatiza que no se garantiza la seguridad ni la calidad de estos productos, pues se desconoce cómo fueron almacenados.

Recordemos que el pembrolizumab requiere condiciones térmicas específicas para mantener su estructura proteica. Un transporte inadecuado en la cajuela de un vehículo o un almacén sin control de temperatura anula cualquier beneficio terapéutico. La venta de estos lotes en establecimientos no autorizados o a través de redes sociales es, en términos llanos, un atentado contra la vida.

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Acciones inmediatas para distribuidores y farmacias

La responsabilidad no recae solo en el paciente. Los distribuidores tienen la obligación legal de validar a sus proveedores. Si un almacén identifica cualquiera de los lotes mencionados (Y011745, Y005786, Y005560 y DR82765), debe inmovilizar el producto y realizar la denuncia sanitaria correspondiente en el portal oficial de la Comisión.

La Cofepris mantendrá operativos de vigilancia para sancionar a aquellos establecimientos que pongan en riesgo a la población. En este ajedrez sanitario, la transparencia de la documentación es la única jugada ganadora.

La protección de nuestra salud requiere de un ojo crítico y una desconfianza educada. La Cofepris alerta sobre falsificación de medicamento para tratar cáncer de pulmón y vejiga como un recordatorio de que la cadena de bienestar es tan fuerte como su eslabón más débil: la adquisición. Asegurarse de que cada dosis de Keytruda sea auténtica no es solo un trámite, es el derecho a una oportunidad real de vida.