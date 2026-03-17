Alertan que la apnea obstructiva del sueño aumenta el riesgo de cáncer

El jefe de Sección de Neumología en el Hospital Universitario La Paz, Francisco García Río, destacó que hay evidencia que demuestra que la apnea obstructiva del sueño aumenta el riesgo de padecer un cáncer, su agresividad y la mortalidad asociada al mismo, un vínculo que está menos claro en el caso de tumores relacionados con hormonas sexuales, como el cáncer de próstata, mama u ovario.

Según explicó durante su ponencia en la XXXIV Reunión Anual de la Sociedad Española de Sueño (SES), la hipoxia intermitente que genera la apnea; es decir, las caídas repentinas en la saturación de oxígeno en sangre debido al bloqueo respiratorio, afectan al sistema inmune innato y adaptativo, disminuyendo su actividad y efectividad de inmunovigilancia ante el desarrollo de células tumorales.

Durante el encuentro que reunió a más de 300 expertos en Granada (Andalucía), explicó que "todos los animales, los humanos entre ellos, tenemos un sistema de inmunovigilancia. Si en algún momento una célula de nuestro organismo adquiere características de célula neoplásica y desencadena el desarrollo de un tumor, nuestro sistema inmune está entrenado para detectarla, fagocitarla y destruirla".

Sin embargo, precisó en su intervención que en los pacientes con apnea del sueño se observa un empeoramiento de ese sistema, que tiene menos capacidad para identificar y destruir estas células tumorales, lo que supone un mayor riesgo de sufrir cáncer.

Investigación sobre CPAP

El tratamiento de primera línea para abordar la apnea obstructiva del sueño es una máquina denominada, por sus siglas en inglés, CPAP, que bombea aire bajo presión dentro de las vías respiratorias de los pulmones, ayudando a mantener la tráquea abierta durante el sueño.

Aunque no existe un ensayo clínico que demuestre su impacto en el pronóstico del cáncer, el doctor García Río ha apuntado que, en 2023, se publicó un análisis multicéntrico observacional con pacientes con melanoma invasivo metastásico que recogió que la CPAP podría ser una solución.

Detalló que "en el mismo se comprobó que tener una apnea obstructiva del sueño grave se asocia a un mayor riesgo de muerte por melanoma después de un periodo de cinco años de evolución. Sin embargo, aquellos pacientes con apnea obstructiva del sueño grave que aceptaron ser tratados con CPAP y que fueron adherentes a la misma experimentaron una mortalidad significativamente menor. Es decir, los resultados obtenidos sugieren que el tratamiento con CPAP reduce de forma muy significativa el riesgo de mortalidad por melanoma".

A este respecto, el experto comentó que hay investigadores españoles explorando si el tratamiento de la apnea con CPAP podría tener un efecto sinérgico positivo con la inmunoterapia, uno de los tratamientos fundamentales en el abordaje del cáncer. "Queremos ver si la respuesta a la inmunoterapia es mayor y más efectiva con la CPAP, ya que sería una forma de potenciar los tratamientos que ahora mismo estamos aplicando", refirió.

jcp