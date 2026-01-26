Michoacán reporta la primera muerte por sarampión en 2026; estos son los estados con más casos

Michoacán registra la primera muerte por sarampión en México durante 2026. El deceso ocurre en un contexto en el que la enfermedad se propaga con facilidad a través del territorio nacional.

El sarampión mantiene su avance durante el primer mes del año. Las cifras oficiales revelan focos de infección y confirman que el virus circula con fuerza entre diversos grupos de la población, desde los más pequeños hasta los adultos jóvenes.

El sarampión ataca con mayor facilidad a niños pequeños y adultos jóvenes. Canva

¿Cuántos casos de sarampión hay en Michoacán?



Hasta el corte del 23 de enero de 2026, el Informe Diario del Brote de Sarampión en México registra una defunción en Michoacán. El estado permanece bajo vigilancia debido a este suceso que eleva las alertas locales.

Casos en Michoacán: 19 casos confirmados en lo que va del año.

en lo que va del año. Letalidad: El estado presenta una tasa de 5.26 durante 2026.

Aunque el acumulado del brote suma 26 decesos desde el año pasado, la prioridad actual es contener los contagios en la entidad. El riesgo de complicaciones graves persiste a pesar de que las muertes son pocas frente al total de casos, por lo que la vacunación es la herramienta necesaria.

Los estados cercanos a Jalisco tienen problemas con el sarampión. Canva

¿Qué estados concentran el mayor número de casos de sarampión?



El mapa nacional muestra contrastes marcados en la distribución del virus. Chihuahua lidera los registros totales, aunque su actividad baja considerablemente en este periodo reciente.

Chihuahua : 4,500 casos acumulados y solo 7 en 2026.

: y solo 7 en 2026. Jalisco: 1,184 acumulados con un repunte de 521 casos.

con un repunte de 521 casos. Chiapas: Tercer lugar nacional con 447 casos totales.

La situación en Jalisco genera preocupación, ya que concentra más de 500 casos confirmados en el arranque del año.

El virus muestra un movimiento geográfico claro hacia los estados vecinos de Jalisco, donde la transmisión parece más activa que en los antiguos epicentros.

Los niños menores de 4 años son los más afectados por el sarampión. Canva

¿A quiénes afecta más el sarampión?



El virus ataca con dureza a los más pequeños, según el informe diario. Los bebés menores de un año registran la tasa de incidencia más alta, por lo que contar con la dosis cero de la vacuna es fundamental.

Estos son los grupos más afectados por el sarampión:

Grupo de 1 a 4 años: Suma 1,132 casos confirmados.



confirmados. Menores de un año: Reportan una tasa de incidencia de 44.31.



Adultos jóvenes: El grupo de 25 a 29 años tiene 815 casos.



El sarampión no es una enfermedad exclusiva de la infancia. Los adultos de veintitantos años también enferman, rompiendo la creencia común de que este padecimiento pertenece solo al pasado remoto.

Los datos en adultos sugieren brechas en esquemas de vacunación previos. El virus aprovecha estas faltas de protección, por lo que revisar la cartilla de salud resulta útil en cualquier etapa de vida.

La vacuna contra el sarampión está disponible en los centros de salud. Canva

¿Dónde recibir la vacuna del sarampión?



La vacuna se encuentra disponible sin costo en las unidades del sector salud. Las diferentes unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) disponen de dosis para las personas, sin importar la afiliación.

Asistencia: La línea 079 ayuda a ubicar el módulo cercano en la Ciudad de México (CDMX).



La pérdida del documento no impide la atención. En cualquier unidad de salud reponen la cartilla y revisan las dosis pendientes para asegurar que las personas queden protegidas de manera definitiva.