Pastilla contra la obesidad llega a México; así funciona la semaglutida oral

Novo Nordisk anunció la llegada de Wegovy en tabletas en México, una presentación de semaglutida oral de 25 miligramos que permite administrar el medicamento una vez al día, en lugar de recurrir a una inyección semanal

La compañía informó que la distribución comenzó en noviembre de 2026 y se ampliará gradualmente durante las próximas semanas, con la expectativa de alcanzar aproximadamente 10 mil puntos de venta en el país, entre farmacias y establecimientos autorizados.

La llegada de esta presentación ocurre después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) aprobara su registro sanitario en agosto de 2026. Con esta autorización, México se convirtió en el primer país de América Latina en permitir la comercialización de semaglutida oral de 25 mg para el control del peso.

¿Cómo funciona Wegovy en tabletas para bajar de peso?

Wegovy contiene semaglutida, una sustancia que pertenece al grupo de medicamentos conocidos como agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1).

Mike Vivas, director médico de Novo Nordisk en México, explicó que eso lleva a que esta molécula disminuya el apetito, alimente el sistema nervioso central, aumente la saciedad.

“Eso quiere decir que la persona cuando come se sacia más rápidamente y para de comer, en poco, el tránsito gastrointestinal se siente lleno por mucho más tiempo, disminuye los antojos y controla algo muy importante: el ruido alimentario, en el que las personas con sobrepeso y obesidad están pensando todo el tiempo en alimento, en comer", explicó.

La principal diferencia de esta nueva presentación es su vía de administración: en lugar de aplicarse mediante una inyección subcutánea semanal, se toma en forma de tableta una vez al día.

El director médico compartió también que la formulación oral incluye un "protector" que permite que la molécula sea absorbida sin degradarse por los ácidos gástricos, una barrera histórica para biológicos orales.

Cuando llega al estómago la protege completamente de los ácidos gástricos, de las enzimas que están en el estómago para que se pueda absorber, llegar a la sangre y tener un efecto terapéutico detrás de toda esta innovación que parece simple y sencilla.

Mike Vivas, director médico de Novo Nordisk Novo Nordisk

¿Cuánto peso se puede perder con semaglutida oral de 25 mg?

Uno de los datos más destacados de la llegada de Wegovy en tabletas son los resultados del ensayo clínico OASIS 4, una investigación de fase 3 publicada en 2025 en la revista The New England Journal of Medicine.

El estudio evaluó la eficacia y seguridad de la semaglutida oral de 25 mg en adultos con sobrepeso u obesidad que no tenían diabetes.

Participaron 307 personas, distribuidas aleatoriamente entre dos grupos: 205 recibieron semaglutida oral y 102 un placebo. Ambos grupos también recibieron recomendaciones sobre alimentación y actividad física.

Después de 64 semanas, los resultados mostraron una reducción promedio de peso corporal de 13.6% entre quienes recibieron semaglutida, frente a 2.2% en el grupo que tomó placebo.

La investigación también presentó un análisis que estimó una reducción de 16.6% cuando se considera el escenario en el que los participantes permanecieron con el tratamiento y no utilizaron otras terapias para bajar de peso.

"Estas pérdidas de peso que ustedes ven acá son clínicamente significativas, son relevantes para poblaciones con sobrepeso, de obesidad y me atrevería a decir que satisface casi que el 100% de las necesidades de la población mexicana, las personas que hay con sobrepeso y obesidad", explicó Mike Vivas.

Es importante señalar que estos resultados corresponden a promedios obtenidos en un ensayo clínico y no representan una garantía de pérdida de peso para todas las personas que utilicen el medicamento.

Wegovy y Ozempic fue desarrollada para tratar diabetes tipo 2

¿Qué beneficios cardiovasculares tiene Wegovy en tabletas?

Además de su indicación para el control del peso, la semaglutida oral de 25 mg cuenta con autorización para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores en adultos con enfermedad cardiovascular establecida y obesidad o sobrepeso.

Estos acontecimientos incluyen:

Muerte por causas cardiovasculares.

Infarto de miocardio no mortal.

Accidente cerebrovascular no mortal.

Esta indicación está dirigida a un grupo específico de pacientes y no significa que cualquier persona que tome el medicamento obtendrá automáticamente protección cardiovascular.

La semaglutida también cuenta con evidencia clínica relacionada con la reducción de eventos cardiovasculares en otras presentaciones y poblaciones de pacientes.

Este estudio con semaglutida demostró que las personas con sobrepeso y obesidad y antecedente de enfermedad cardiovascular tiene una disminución del 20% del riesgo de morir, un 20% de reducción en la del corazón no fatal o un accidente vascular, explicó el médico.

¿Qué efectos secundarios puede provocar la semaglutida oral?

Como ocurre con otros medicamentos de la familia de los agonistas GLP-1, la semaglutida puede provocar efectos secundarios, principalmente relacionados con el sistema digestivo.

Entre las reacciones adversas reportadas durante los estudios clínicos se encuentran:

Náuseas.

Diarrea.

Vómitos.

Estreñimiento.

Dolor abdominal.

Distensión abdominal.

En el ensayo OASIS 4, los efectos gastrointestinales fueron más frecuentes entre quienes recibieron semaglutida que entre quienes tomaron placebo: se registraron en 74% y 42.2% de los participantes, respectivamente.

También existen advertencias relacionadas con posibles complicaciones, como inflamación del páncreas, problemas de vesícula biliar y deshidratación asociada con vómitos o diarrea.

Por esta razón, el tratamiento requiere una valoración médica, seguimiento y ajustes de acuerdo con la respuesta y tolerancia de cada paciente.

bgpa