Martí Batres destaca la expansión de la infraestructura de salud en Quintana Roo 

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacó la expansión de la infraestructura de salud en el estado de Quintana Roo, a través de la conversión de las clínicas hospitales (CH) “Chetumal” y “Cancún” para transformarlas en Hospital General (HG), y la instalación de cinco nuevos consultorios, en beneficio de la derechohabiencia.

Asimismo, señaló la conversión de la Clínica Hospital “Chetumal” en HG, a efecto de mejorar la atención médica de 100 mil 992 derechohabientes, a través de servicios auxiliares de tratamiento, urgencias, cirugía, obstetricia, tococirugía, diálisis peritoneal, hemodiálisis, inhaloterapia, quimioterapia, clínica del dolor y medicina física.

Cuando llegamos al ISSSTE hicimos el diagnóstico de nuestras necesidades y encontramos que el estado de Quintana Roo era el que tenía menos camas hospitalarias por derechohabiente, entre otras deficiencias.

En este sentido, el director general del Instituto enfatizó la transformación de la CH “Cancún” en Hospital General, en beneficio de alrededor de 80 mil derechohabientes de los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas (Kantunilkín), Isla Mujeres, Playa del Carmen y Puerto Morelos.

Lo más importante es que se están transformando dos clínicas en dos grandes hospitales. Por ejemplo, la clínica de Chetumal va a pasar de 30 camas a 90 camas censables. Y la clínica de Cancún va a pasar de 20 camas a 90 camas censables”, detalló.

Martí Batres agregó que el ISSSTE también avanza en ese estado con la puesta en marcha de cinco consultorios de atención primaria, que formarán parte del Servicio Universal de Salud (SUS), estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Estamos abriendo consultorios y ya hemos construido los consultorios de Othón P. Blanco, José María Morelos, Bacalar, Isla Mujeres y Tulum. Así vamos expandiendo los servicios del ISSSTE en el estado de Quintana Roo”