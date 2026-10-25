¿Odias el sonido de la fresa? Un líquido puede frenar las caries sin perforar los dientes

Un líquido aplicado directamente sobre los dientes puede detener algunas caries infantiles sin recurrir a perforaciones ni inyecciones. Un ensayo encabezado por investigadores de la Universidad de Michigan aporta evidencia sobre esta alternativa, que podría facilitar la atención de niños pequeños para quienes permanecer en el sillón del dentista representa una dificultad.

El tratamiento se llama fluoruro de diamina de plata y se coloca con un pequeño aplicador sobre la parte dañada del diente. Aunque lleva décadas utilizándose en distintos países, los investigadores buscaban evaluar su eficacia en una población estadounidense con caries graves desde los primeros años de vida.

¿Qué encontró el estudio sobre el líquido contra las caries?

La investigación, publicada el 27 de julio de 2026 en JAMA Pediatrics, incluyó a 830 niños de entre uno y cinco años. Los participantes recibieron una solución de fluoruro de diamina de plata al 38% o un placebo, con aplicaciones al inicio del estudio y seis meses después.

A los seis meses de la primera aplicación, el 54% de las lesiones tratadas con este líquido había dejado de avanzar, frente al 22.5% del grupo que recibió placebo. Los porcentajes corresponden a lesiones dentales, por lo que no significan que esa proporción de niños quedara completamente libre de caries.

Los participantes fueron reclutados en clínicas dentales, consultorios médicos y programas de educación preescolar de Michigan, Nueva York e Iowa. La investigación comenzó en 2018 y atravesó las interrupciones provocadas por la pandemia, que complicaron el seguimiento de las familias.

Persona con caries

¿Cómo funciona el fluoruro de diamina de plata?

El líquido combina dos componentes con funciones distintas: la plata ayuda a combatir las bacterias involucradas en la caries, mientras que el flúor favorece el fortalecimiento mineral del diente. Su aplicación toma poco tiempo y no requiere retirar previamente el tejido dañado con una fresa dental.

Detener una caries significa frenar su deterioro, no reconstruir el diente. A diferencia de un empaste, el líquido no rellena el hueco ni devuelve la estructura perdida, de modo que algunos pacientes pueden necesitar después una restauración, aunque la lesión haya dejado de progresar.

La facilidad del procedimiento resulta especialmente relevante en niños que todavía no pueden colaborar durante una consulta prolongada o sienten mucho miedo. En ciertos casos, los tratamientos convencionales requieren sedación o anestesia general, por lo que disponer de otra opción puede ampliar las posibilidades de atención.

Es muy importante acudir al dentista para someterse a fluorizaciones y así tener tratar de reformar su esmalte. Foto: Pixabay

¿La desventaja? Oscurece la parte dañada del diente

El principal cambio visible es una mancha negra permanente en la zona con caries, que puede resultar más notoria cuando se trata de dientes frontales. Este efecto debe explicarse a las familias antes de decidir si el tratamiento es adecuado.

La Asociación Dental Americana señala que el bajo costo y la facilidad de aplicación están entre sus ventajas, pero también recomienda aplicaciones semestrales para mantener el beneficio. La elección depende de la valoración profesional y del seguimiento de las lesiones.

El ensayo excluyó lesiones con dolor, infección o exposición de la pulpa dental; además, no encontró diferencias significativas en el dolor entre ambos grupos. Sus resultados respaldan la capacidad de frenar determinadas caries, pero no demuestran que el líquido resuelva una infección avanzada o elimine la necesidad de otros procedimientos.

¿Ya está aprobado para tratar las caries?

En Estados Unidos, el fluoruro de diamina de plata recibió autorización de la FDA en 2014 para tratar la sensibilidad dental. Su utilización contra las caries se considera un uso fuera de la indicación autorizada, según la Asociación Dental Americana; esto describe un empleo distinto del previsto originalmente para el producto.

Los investigadores esperan que los resultados contribuyan a obtener una autorización específica para detener las caries. Una ampliación de la indicación podría favorecer su adopción y cobertura, aunque la publicación del ensayo no equivale a una nueva aprobación regulatoria.

bgpa