Presentan equipo para atender trastornos del movimiento.

Hospital Ángeles Health System, reunió en un simposio a diversos especialistas para abordar los avances en el tratamiento de los trastornos del movimiento de un paciente.

El simposio denominado Movimientos Anormales, ofreció alternativas terapéuticas y los beneficios de tecnologías como HIFU, que pueden contribuir a mejorar la movilidad, autonomía y calidad de vida de pacientes con determinados trastornos neurológicos.

Las enfermedades neurológicas pueden afectar actividades tan cotidianas como escribir, alimentarse, vestirse o caminar, con un impacto significativo en su autonomía y calidad de vida.

De acuerdo con el doctor Fiacro Jiménez Ponce, neurocirujano funcional y encargado de la Clínica del Movimiento del Centro de Neurociencias, esta novedad científica está al nivel de las potencias.

“Primero estuvo en Europa donde hay alrededor de unos veintitantos centros, en Estados Unidos hay más de 40 centros, en América Latina está Chile, Argentina y Brasil, y finalmente llega México, o sea, en México somos pioneros en la Ciudad de México”, señaló.

Se escucharon temas como los desafíos clínicos relacionados con padecimientos de enfermedades de Parkinson, el temblor esencial y la distonía.

El HIFU, es el ultrasonido focalizado en alta intensidad, tecnología que trata síntomas neurológicos sin incisiones quirúrgicas ni introducir instrumentos en el cerebro, nada invasivo.

Este nuevo equipo médico puede facilitar actividades como sostener un vaso, utilizar cubiertos, escribir o realizar tareas que requieren precisión, contribuyendo a recuperar independencia y confianza en sus movimientos.

HIFU no requiere implantación de dispositivos y la recuperación es más rápida, y aunque no representa una cura como tal, es una opción cuando determinados síntomas no responden de manera adecuada al tratamiento

farmacológico, y así lo precisó el director general del Hospital Ángeles Health System, Jesús Ruiz López.

“Me parece en suma que traer el HIFU a este hospital, no se trataba solamente de traer una tecnología costosa, sino traer un equipo multidisciplinario altamente capacitado y apostar por la vanguardia cuando muy pocos están dispuestos a hacerlo, y esa apuesta tiene nombre y apellido, y es el licenciado Olegario Vázquez Aldir, nuestro presidente de grupo Vasol quien durante años ha demostrado con hechos el compromiso que tiene esta institución con la salud”, dijo.

El simposio contó con la participación de especialistas como el doctor José Antonio Soriano, la doctora Rosalía Zerón, doctor Gerardo

Zambito Brondo, doctor Carlos Cuevas, doctor Fabián Piedimonte y el doctor Nicolás Barbosa, además de un panel de expertos en una sesión de preguntas y respuestas para favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos.

Cabe señalar que Hospital Ángeles Pedregal cuenta con un Centro de Neurociencias, orientado a la atención de diferentes padecimientos del sistema nervioso.