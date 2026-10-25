Anemia en adultos mayores, señal que no debe ignorarse

Si se tiene un familiar adulto mayor en casa hay que prestar atención a síntomas como fatiga, debilidad, palidez, dificultad para respirar, mareos o dolor de cabeza, ya que podría estar pasando por un cuadro de anemia que, muchas veces, se confunde con el envejecimiento.

El Dr. Carlos Roberto Hernández Pérez, hematólogo en el Hospital Ángeles Metropolitano, explicó que aunque la anemia, caracterizada por una disminución de glóbulos rojos o hemoglobina, puede estar relacionada con deficiencias nutricionales y enfermedades crónicas, existe una relación poco conocida con enfermedades hematológicas como los síndromes mielodisplásicos (SMD), un tipo de cáncer en la sangre en el que la médula ósea produce células sanguíneas inmaduras o disfuncionales.

Explicó que los SMD afectan principalmente a adultos mayores, con una media al diagnóstico entre 70 y 76 años, siendo más predominantes en hombres y en personas con antecedentes de quimioterapia o exposición a tabaquismo, radiación o al benceno, entre otros factores de riesgo. Sin embargo, “a menudo se descubren luego de un estudio de rutina por algún otro motivo de salud. El retraso en el diagnóstico del SMD puede favorecer el avance de la enfermedad, donde hasta 30% de los casos es posible que progresen a leucemia mieloide aguda (LMA)”.

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre los Síndromes Mielodisplásicos, que se conmemora el 25 de octubre, el especialista mencionó que Bristol Myers Squibb (BMS) México, en alianza con Unidos... Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea Francisco Casares Cortina A.C., desarrolló la campaña informativa “La ANEMIA es la clave” (www.laanemiaeslaclave.mx), que invita a la población a no normalizar los síntomas de la anemia en los adultos mayores y a realizar un análisis de sangre de rutina para descartar la causa.

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“Si el médico sospecha de un SMD, seguramente lo referirá con el hematólogo, especialista en trastornos de la sangre, quien podría solicitar estudios complementarios como la aspiración y biopsia de médula ósea para determinar el diagnóstico y las opciones de tratamiento”, señaló el también presidente de la Asociación Mexicana de Anemia Aplástica (AMAA), A.C.

Explicó que la anemia crónica, el signo más común hallado en 85% de los casos con SMD, puede empeorar enfermedades preexistentes (comorbilidades) y provocar dependencia prolongada de transfusiones de glóbulos rojos. Aunque las transfusiones dan un alivio rápido de síntomas como la fatiga, son un recurso limitado y no exento de complicaciones como la sobrecarga de hierro (acumulación de hierro en el cuerpo), que puede afectar órganos como hígado, corazón o páncreas. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes fallece por este u otros problemas relacionados.

Dijo que actualmente no hay cura para los síndromes mielodisplásicos, por lo que el hematólogo basará el tratamiento dependiendo del nivel de riesgo de la enfermedad (muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto), edad, comorbilidades, progresión hacia LMA y perfil del paciente. Dicho tratamiento puede consistir desde transfusiones de sangre y uso de medicamentos, hasta el trasplante de médula ósea.

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En los SMD de riesgo bajo a intermedio, por ejemplo, la anemia y la dependencia transfusional siguen siendo los principales desafíos: las transfusiones de glóbulos rojos se relacionan con una reducción de la supervivencia, mayor incidencia de muerte y peor calidad de vida en comparación con quienes no las requieren. “Si bien los agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE),, que favorecen la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, han sido el estándar de tratamiento, su eficacia es limitada y los pacientes sufren recaídas frecuentes, lo que reduce sus opciones terapéuticas”.

Ante ello, el Dr. Hernández Pérez destacó que en los últimos años han surgido nuevos tratamientos como los agentes de maduración de glóbulos rojos, que han producido mejoría significativa en la anemia de pacientes adultos con dependencia de transfusiones, que tienen diagnóstico de síndrome mielodisplásico de riesgo muy bajo, bajo e intermedio con sideroblastos en anillo y que han fallado o no son candidatos a los AEE. “La terapia reduce la gravedad de la anemia y el número de transfusiones que una persona necesita. Esto es importante porque la independencia transfusional se asocia con mayores resultados clínicos, menor riesgo de hospitalización, visitas a urgencias, costos y, por supuesto, una mejor calidad de vida”.

Paulina Rosales Pérez, directora general de Unidos… Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea Francisco Casares Cortina, A.C., señaló que en México hay un gran desconocimiento sobre los síndromes mielodisplásicos. “A través de la campaña ‘La ANEMIA es la clave’ ofrecemos al público información confiable para reconocer la anemia como una señal de alerta y motivar la consulta con el médico especialista, pues su identificación y tratamiento tempranos hacen la diferencia en la vida de los pacientes, sus familias y cuidadores”.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la formación de médicos de primer contacto y residentes. “Por ello, desde el 2020 impulsamos el curso ‘Bases de Hematología para personal de la salud’, sustentado académicamente y con valor curricular por la Facultad de Medicina de la UNAM y otras instituciones líderes en la materia. Nuestro objetivo es brindarles herramientas que les permitan reconocer los signos y síntomas de las diferentes enfermedades de la sangre, interpretar estudios de laboratorio, referir a los pacientes con el médico hematólogo y mejorar su atención”.

Finalmente, los expertos coincidieron en que el Día Mundial de Concientización de los Síndromes Mielodisplásicos es una oportunidad para ponerlos en el radar y reducir los retrasos en su identificación. Informarse, detectar y actuar a tiempo mejora las oportunidades para quienes viven con estas enfermedades.

Si quiere saber más sobre los síndromes mielodisplásicos, visite la página www.laanemiaeslaclave.mx o escanee el código para conocer la historia de Jorge, paciente que nos indica que, detrás de cada diagnóstico, hay señales que no se deben ignorar. Recuerde que las declaraciones son de carácter informativo y no sustituyen el diagnóstico de un especialista. CONSULTE A SU MÉDICO.

Acerca de Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb es una compañía biofarmacéutica mundial que tiene como misión descubrir, desarrollar y proporcionar medicinas innovadoras que ayuden a los pacientes a sobreponerse a enfermedades graves. Para más información, consulte la página: https://www.bms.com/mx

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