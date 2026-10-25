Hospital Regional del ISSSTE en Morelos realiza con éxito primeras 13 cirugías de rodilla con robot ROSA

El Hospital Regional de Alta Especialidad “Centenario de la Revolución Mexicana”, ubicado en el estado de Morelos y perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), completó exitosamente sus primeras 13 intervenciones quirúrgicas de rodilla asistidas por el brazo robótico ROSA (Robotic Orthopedic Surgical Assistant).

Los procedimientos, orientados principalmente a la atención de adultos mayores, se distribuyeron durante el mes de octubre: las primeras seis cirugías ocurrieron los días 2 y 10; posteriormente se efectuaron seis más el día 17 y la última se llevó a cabo el 20 de octubre. Todos los pacientes fueron dados de alta en condiciones óptimas y muestran una evolución clínica favorable.

Óscar Giles Manzon, especialista en traumatología del nosocomio, detalló que este equipamiento optimiza de manera sustancial la planeación preoperatoria. Su uso brinda a los cirujanos herramientas de alta precisión para personalizar los cortes óseos y adecuar la colocación de los implantes a las características anatómicas específicas de cada derechohabiente, reduciendo el margen de complicaciones.

Este dispositivo médico forma parte de un paquete de cuatro unidades robóticas adquiridas por la institución con el objetivo de modernizar la infraestructura hospitalaria del sector público a nivel nacional.