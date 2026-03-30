Nueva píldora reduce colesterol LDL hasta 65%, según estudios

MSD presentó resultados de un ensayo clínico de fase 3 que muestran que su medicamento experimental enlicitida decanoato logró reducir el colesterol LDL en 64.6% en ocho semanas en pacientes que ya recibían tratamiento con estatinas.

Los datos fueron dados a conocer durante la Sesión Científica Anual del American College of Cardiology, en Estados Unidos, y posicionan al fármaco como una posible alternativa dentro del tratamiento de la hipercolesterolemia.

Un tratamiento oral frente a terapias actuales

El medicamento pertenece a una nueva categoría terapéutica: los inhibidores de PCSK9 en formato oral. Actualmente, este tipo de tratamientos —como evolocumab y alirocumab— se administran mediante inyecciones.

La principal diferencia de la enlicitida es su presentación en píldora de una toma diaria, lo que podría facilitar su uso en pacientes que requieren tratamientos prolongados.

Resultados del ensayo clínico CORALreef AddOn

El estudio evaluó a 301 adultos con colesterol elevado, quienes ya estaban bajo tratamiento con estatinas y presentaban riesgo de eventos cardiovasculares. Los participantes fueron divididos en distintos grupos para comparar el nuevo fármaco con terapias existentes.

Comparadores incluidos:

ezetimiba (Zetia)

ácido bempedoico (Nexletol)

Combinación de ambos tratamientos

Los resultados mostraron que la enlicitida logró reducciones superiores del colesterol LDL frente a todas las opciones evaluadas.

Este fármaco es recomendable para personas que ya problemas con el colesterol. Canva

Tres ensayos de fase 3 con resultados positivos

El estudio presentado forma parte del programa clínico CORALreef, que ya acumula tres ensayos con resultados favorables.

Resultados previos:

CORALreef Lipids: reducción de hasta 60% del LDL en 24 semanas

reducción de hasta en 24 semanas CORALreef HeFH: reducción de 59.4% en pacientes con hipercolesterolemia familiar

Ambos estudios reportaron un perfil de seguridad comparable al placebo.

La investigadora Ann Marie Navar señaló que estos resultados refuerzan el potencial del tratamiento como una opción relevante en la práctica clínica.

¿Las pruebas de colesterol son recomendables para niños? Foto: Canva.

¿Qué sigue para el medicamento?

Actualmente, MSD continúa evaluando el fármaco en el ensayo CORALreef Outcomes, que incluye a más de 14 mil 500 participantes.

Este estudio buscará determinar si la reducción del colesterol LDL se traduce en una disminución de:

Infartos

Accidentes cerebrovasculares

Además, se desarrollan investigaciones adicionales en poblaciones pediátricas y en combinación con otros tratamientos.

Una posible alternativa a las inyecciones

Si obtiene aprobación regulatoria, enlicitida decanoato podría convertirse en el primer inhibidor oral de PCSK9 disponible en el mercado.

Esto representaría una opción para pacientes que no alcanzan sus objetivos de colesterol con terapias actuales o que buscan alternativas a los tratamientos inyectables.