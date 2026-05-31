Fumar quema al menos 10 años de vida; la prevalencia no baja en México

Cada 11 minutos muere un mexicano por causas vinculadas al cigarro, por lo cual, se reportan al menos 46 mil decesos al año.

La prevalencia no baja. Fumar ocasiona defunciones prematuras ya que las enfermedades a consecuencia del tabaquismo reducen la expectativa de vida alrededor de 10 años, señaló a Excélsior Marcela Madrazo, presidenta de Procurando Salud sin Fronteras.

La afectación va a depender de cuánto fuma cada persona. No es lo mismo alguien que está fumando dos cajetillas diarias, al que fuma 3 o 4 cigarros diarios o al que fuma ocasionalmente cuando sale con los amigos.

“Pero sí se estima que las personas que fuman podrían perder entre 10 y 15 años de vida. Y van a tener evidentemente una muerte prematura que se podría haber prevenido si no hubiesen fumado o si hubiesen dejado de fumar a edades tempranas”, indicó.

Marcela Madrazo, agregó que de acuerdo con el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME, 2023), en México, el tabaquismo provocó la pérdida de 4 millones 629 mil 340 días de vida saludable.

Marcela Madrazo, presidenta de Procurando Salud sin Fronteras. Foto: Especial.

Más de 17 millones de personas son fumadoras en México

Marcela Madrazo indicó que la situación se agrava porque de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut Continua 2024) en el país la prevalencia de tabaquismo se ubica en 19.6%.

Este porcentaje, detalló, “se traduce en que hay más de 17 millones de fumadores activos en el país: 16.8 millones de adultos y un millón de adolescentes”.

Ante este panorama, la asociación Procurando Salud sin Fronteras puso en marcha el sitio el micrositio “México tiene un foco rojo”.

Dicha plataforma que se puede consultar en focorojoeshumo.org, reúne evidencia científica, datos oficiales de salud pública y experiencias internacionales de reducción de daños por el tabaquismo.

El micrositio que está abierto a toda la población para generar conciencia en la importancia de dejar de fumar, se organiza en tres ejes: la dimensión real del problema en México, los resultados verificables de las políticas vigentes y los casos internacionales donde la prevalencia ha disminuido de manera sostenida mediante estrategias de reducción de daños”, explicó Marcela Madrazo.

Alejandra Moreno Esponda, oftalmóloga, destaca los daños que causa fumar. Foto: Especial.

Fumadores corren el riesgo de perder la visión

Generalmente, el consumo del tabaco se relaciona con enfermedades pulmonares o con cáncer, pero fumar también causa daños irreversibles a la vista, a tal grado que la persona puede perder la visión, señaló en entrevista con Excélsior, Alejandra Moreno Esponda, oftalmóloga adscrita al servicio de segmento anterior en APEC Hospital de la Ceguera.

Además, se trata de una situación que también puede afectar a los fumadores pasivos. “Las enfermedades de la vista son multifactoriales, pero uno de los factores de más riesgo que hace que aumenten o que progresen con mayor rapidez, es definitivamente el tabaco.

Entonces, la recomendación es evitarlo a toda costa. Y si la persona no fuma, debe alejarse de ambientes de fumadores para evitar daños a su vista”, indicó.

¿Cómo se daña la vista?

Moreno Esponda expuso que entre las enfermedades que se pueden desarrollar por fumar, están la degeneración macular relacionada a la edad o DMRE; las cataratas y el ojo seco.

Una persona que fuma tiene 40 % más de probabilidades de desarrollar cataratas a temprana edad.

Y en el caso de la degeneración macular el riesgo aumenta hasta cinco veces.

Cuando hay un daño macular, ¿qué le pasa al paciente? En etapas iniciales puede no darse cuenta, pero cuando avanza puede referir como una mancha o algo que estorba en el centro de la visión. Pero cuando la enfermedad pasa a su fase húmeda, de un día para otro, el paciente ve distorsionado y no distingue las caras.

Pero en general en pacientes fumadores hay síntomas de ojo seco, irritación, ardor que muchos lo refieren como sensación de arena en los ojos porque justamente el humo altera la película lagrimal y produce inflamación crónica de la superficie del ojo”, señaló.

Los síntomas

La oftalmóloga de APEC Hospital de la Ceguera señaló que, aunque muchos daños visuales se desarrollan de manera silenciosa y progresiva, existen señales que advierten complicaciones tempranas.

La visión borrosa, mayor sensibilidad a la luz, dificultad para ver de noche, sequedad ocular persistente, cambios en la percepción del color o la aparición de manchas oscuras en la visión central, dolor ocular o sensación de presión detrás del ojo, son signos de alerta.

Por lo cual, indicó Alejandra Moreno Esponda, es importante acudir a una revisión anual, incluso si la persona no fuma, ya que el tabaquismo está ocasionando que las enfermedades visuales se presenten en edades de la vida productiva.

No es frecuente pero hemos diagnosticado degeneración macular en pacientes de 45 o 50 años, que no es la edad en la que tú esperarías ver estos síntomas que habitualmente se presentan de los 75 años en adelante.

“Los pacientes que esperamos de catarata van de los 65 para arriba, pero ya hemos visto pacientes de 50 a 55 años que ya están requiriendo una cirugía de catarata, porque su cristalino ya está bastante opaco y ya tienen visión borrosa y otros problemas”, detalló la especialista del Hospital de la Ceguera.

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¿Qué enfermedades ocasiona fumar?

De acuerdo con la Asociación Americana del Pulmón, éstas son 10 de las peores enfermedades causadas por fumar:

Cáncer de pulmón, el 90 % de los casos están asociados al consumo de cigarro.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Enfermedades cardiacas.

Accidentes cerebrovasculares.

Asma.

Afecta a la reproducción con embarazos ectópicos o con reducción de la fertilidad.

Fumar durante el embarazo puede provocar partos prematuros o con bajo peso al nacer.

Diabetes.

Ceguera, cataratas y degeneración macular relacionada con la edad.

Fumar aumenta el riesgo de padecer más de 10 tipos de cáncer en diversos órganos como: Boca, laringe, faringe, esófago, riñón, cuello uterino, hígado, vejiga, páncreas, estómago, colon, recto y leucemia mieloide aguda.

*mcam