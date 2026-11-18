La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de dos casos confirmados de síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) en Catar, un popular destino turístico que albergó el Mundial de futbol de 2022. Son los primeros casos que el país notifica desde ese año, según el organismo internacional.

El Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de Catar notificó los casos a la OMS el jueves 29 de octubre. Las infecciones por MERS-CoV se confirmaron por laboratorio el 5 y el 25 de agosto de 2026, semanas antes del aviso al organismo.

Dos casos en trabajadores con camellos

Según la OMS, el primer paciente es un hombre mayor de 50 años que trabajaba con camellos dromedarios y padecía enfermedades crónicas. Presentó síntomas el 22 de julio de 2026 y fue hospitalizado el 25 de julio. Refirió una exposición laboral prolongada a esos animales, incluso en los 14 días previos al inicio de los síntomas, y no reportó haber consumido leche cruda de camella ni haber viajado recientemente.

Sobre el segundo caso, la OMS detalló:

"Fue un hombre mayor de 50 años dedicado a la cría de camellos y con afecciones médicas crónicas subyacentes. Desarrolló una neumonía grave por MERS-CoV complicada con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda y requirió oxigenoterapia nasal de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva", informó la OMS.

Ambos pacientes se recuperaron y recibieron el alta en condición estable, tras dos resultados negativos consecutivos en la prueba de PCR.

El organismo precisó que el seguimiento de los contactos no arrojó nuevos contagios:

"Se identificaron un total de 73 contactos para este caso, de los cuales 11 eran contactos cercanos y 62 trabajadores de la salud y de la atención médica. Todos los contactos fueron sometidos a pruebas y monitoreados durante 14 días después de su última exposición. Todos dieron negativo para MERS-CoV y no se identificaron casos secundarios", acotó la OMS.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) señaló en su actualización del 9 de noviembre que la situación del MERS-CoV se mantiene sin cambios y representa un riesgo bajo para la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.

Qué es el MERS y qué riesgo implica

El MERS es una enfermedad respiratoria vírica causada por un coronavirus, detectado por primera vez en Arabia Saudita y Jordania en 2012. La OMS indica que su tasa de letalidad entre los casos confirmados ronda 37 por ciento, aunque su panel de datos advierte que la cifra podría estar sobrestimada, pues la vigilancia puede no detectar casos leves o asintomáticos.

La infección puede ser asintomática, leve o grave, con dificultad respiratoria aguda y riesgo de muerte. Entre los síntomas comunes figuran fiebre, tos y dificultad para respirar. Con frecuencia se observa neumonía, aunque no siempre, y algunos pacientes presentan diarrea.

Desde 2012, 27 países han reportado más de 2 mil 600 casos confirmados a la OMS, más de 84 por ciento de ellos en Arabia Saudita. En 2022, Catar notificó dos infecciones, una mortal.

Los camellos dromedarios son el principal reservorio del virus y pueden transmitirlo a las personas. Fuera de los entornos sanitarios, la transmisión entre humanos ha sido limitada y la OMS no ha documentado transmisión sostenida en ningún lugar del mundo. El organismo señala que no existe un tratamiento específico ni una vacuna autorizada contra el MERS.