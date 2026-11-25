Molly Falco, una mujer de 58 años, cumplió más de un año sin necesitar diálisis después de recibir un riñón de cerdo modificado genéticamente, un resultado que marca un nuevo récord en la medicina de trasplantes, puesto que el órgano continúa funcionando en su cuerpo y representa el periodo más prolongado registrado hasta ahora en una persona viva.

El procedimiento fue realizado el 22 de noviembre de 2025 por especialistas del Massachusetts General Hospital, en Estados Unidos. Un año después, Falco puede realizar actividades que había dejado de hacer debido a su enfermedad renal, mientras los investigadores buscan determinar cuánto tiempo puede funcionar un órgano animal dentro del cuerpo humano.

¿Quién es Molly Falco, la mujer que recibió un riñón de cerdo?

Molly Falco vive en Nuevo Hampshire, Estados Unidos, y padece una enfermedad renal diagnosticada desde su infancia. Su condición empeoró hasta necesitar diálisis en 2024, un tratamiento que permite eliminar de la sangre los desechos y el exceso de líquidos cuando los riñones dejan de funcionar adecuadamente.

Después de aproximadamente 11 meses bajo este tratamiento, Falco recibió un riñón de cerdo desarrollado por la empresa de biotecnología eGenesis. La intervención fue autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) mediante un programa de acceso ampliado, que permite utilizar tratamientos experimentales en determinadas circunstancias.

La paciente, quien es madre de dos hijos y trabajó como chef, contó que su vida ha cambiado desde el trasplante, aunque todavía se cansa con facilidad y necesita tomar medicamentos para evitar el rechazo del órgano, ha recuperado actividades como cocinar, conducir y reunirse con sus amigos.

Falco incluso decidió llamar Lily al riñón que recibió, en referencia a las flores que sus familiares le enviaron después de la operación. En una declaración difundida por el hospital, recordó que la enfermedad renal le había quitado muchas cosas y que aceptó participar en el procedimiento con la esperanza de recuperar parte de su vida.

Riñón universal compatible con todo tipo de sangre. Foto: Canva.

¿Cómo lograron que un riñón de cerdo funcionara en un ser humano?

El riñón trasplantado, identificado como EGEN-2784, fue sometido a modificaciones genéticas para reducir el riesgo de rechazo inmunológico y mejorar su compatibilidad con el organismo humano.

Este procedimiento forma parte de la xenotrasplantación, una técnica experimental que busca utilizar órganos, tejidos o células de animales para tratar enfermedades en personas.

Uno de los principales obstáculos es que el sistema inmunológico humano reconoce al órgano animal como un elemento extraño y puede atacarlo. Para reducir este riesgo, los investigadores modificaron el material genético del cerdo antes de obtener el riñón.

El órgano utilizado en el procedimiento incorporó 69 modificaciones genéticas, entre ellas la eliminación de tres antígenos que pueden desencadenar un rechazo inmediato. Los investigadores también introdujeron siete genes humanos relacionados con la regulación de la respuesta inmunológica, la inflamación y la coagulación.

Una mujer cumplió un año sin diálisis gracias a un riñón de cerdo genéticamente modificado The New York Times

Otra parte de las modificaciones consistió en inactivar secuencias de retrovirus presentes de forma natural en el genoma porcino, con el objetivo de disminuir los riesgos de transmisión de agentes infecciosos entre especies.

Estas modificaciones no eliminan por completo la posibilidad de rechazo o infección, por lo que los pacientes necesitan vigilancia médica y tratamientos inmunosupresores.

¿Por qué es importante que el riñón lleve un año funcionando?

El principal avance del caso de Molly Falco es la duración del funcionamiento del órgano, pues los trasplantes anteriores de riñones porcinos en personas vivas habían permitido periodos más cortos sin diálisis.

De acuerdo con un comunicado, desde marzo de 2024, seis pacientes han recibido riñones EGEN-2784 en el Massachusetts General Hospital, como parte del programa de acceso ampliado autorizado por la FDA.

En septiembre de 2026, los investigadores habían documentado que uno de los pacientes logró permanecer aproximadamente nueve meses sin diálisis antes de necesitar otro tratamiento. El resultado de Falco superó ese antecedente y permitió establecer un nuevo récord.

Leonardo Riella, director médico de Trasplantes Renales del Massachusetts General Hospital y responsable del programa clínico, explicó que las investigaciones han cambiado de objetivo: hace algunos años se buscaba comprobar si un riñón porcino podía funcionar en un humano; ahora, el desafío consiste en determinar cuánto tiempo puede mantenerse activo.

El especialista también advirtió que alcanzar un año no significa que se hayan resuelto todos los problemas asociados con la xenotrasplantación. Todavía es necesario comprender mejor cómo responde el sistema inmunológico a estos órganos y perfeccionar los tratamientos para evitar su rechazo.

¿Los trasplantes de riñón de cerdo podrían sustituir la diálisis?

La xenotrasplantación se investiga como una posible alternativa para personas con insuficiencia renal terminal, especialmente aquellas que necesitan un trasplante, pero no encuentran un órgano humano compatible.

La escasez de órganos representa uno de los principales obstáculos. Según los datos citados por Mass General Brigham, en Estados Unidos se realizaron menos de 28 mil trasplantes renales durante 2024, mientras cientos de miles de personas viven con insuficiencia renal terminal.

La posibilidad de obtener órganos de animales modificados genéticamente podría ampliar las opciones de tratamiento y reducir la dependencia de las donaciones humanas. Sin embargo, todavía no se conoce con precisión su seguridad y eficacia a largo plazo.

Día Mundial del Riñón; qué es y por qué se conmemora. Canva.

En el caso de Falco, el riñón continúa filtrando desechos de la sangre y regulando los niveles de líquidos y minerales. No obstante, la paciente sigue bajo supervisión médica y debe tomar medicamentos que disminuyen la actividad de su sistema inmunológico.

El procedimiento todavía no es un tratamiento de uso general ni una cura para la insuficiencia renal. Su utilización sigue limitada a programas de investigación y autorizaciones especiales.

¿Cuándo comenzarán los nuevos ensayos con riñones de cerdo?

La FDA autorizó a eGenesis a realizar un ensayo clínico denominado RESTORE para evaluar la seguridad y eficacia del riñón EGEN-2784 en un grupo más amplio de pacientes.

El estudio contempla la participación de 33 personas de entre 50 y 70 años que viven con insuficiencia renal y se encuentran en lista de espera para recibir un riñón de un donante humano.

La empresa prevé comenzar la investigación durante el primer trimestre de 2027. Los participantes serán evaluados para determinar cuánto tiempo funcionan los órganos trasplantados, qué complicaciones pueden presentarse y cuáles son los tratamientos más adecuados para evitar el rechazo.

Mientras tanto, los especialistas continuarán dando seguimiento a Molly Falco y a los otros receptores de riñones porcinos, cuyos resultados permitirán conocer las posibilidades y limitaciones de esta tecnología.

bgpa