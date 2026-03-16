Mito o realidad: ¿La vitamina A ayuda a recuperarse en los casos de sarampión?

El debate sobre si la vitamina A ayuda a recuperarse del sarampión cobra fuerza ante el resurgimiento de este virus a nivel global. La ciencia analiza este nutriente como un aliado fundamental para reducir la gravedad de la infección y evitar daños permanentes en el organismo.

Entender si la vitamina A realmente facilita una mejoría rápida permite descifrar las mejores estrategias para proteger la salud infantil. La evidencia científica sugiere que este componente es importante para el manejo clínico de las personas con sarampión.

El sarampión puede afectar a los más pequeños con neumonía cuando hay complicaciones. Canva

¿Cómo ayuda la vitamina A en los casos de sarampión?

La administración de este nutriente protege estructuras importantes del cuerpo que el virus suele atacar con agresividad. Al mantener niveles óptimos de esta sustancia, se reduce la severidad de las secuelas y se garantiza una defensa activa contra los daños colaterales de la infección.

Así ayuda la vitamina A en los casos de sarampión, de acuerdo con un estudio publicado en The Lancet y la Organización Mundial de la Salud (OMS):

Frena la pérdida visual: Protege los ojos y previene úlceras severas en la córnea que pueden destruir la visión de forma irreversible.

Protege los ojos y previene úlceras severas en la córnea que pueden destruir la visión de forma irreversible. Detiene diarreas graves: Ayuda a controlar los problemas estomacales que acompañan al virus, lo que evita la deshidratación extrema del paciente.

Ayuda a controlar los problemas estomacales que acompañan al virus, lo que evita la deshidratación extrema del paciente. Salva miles de vidas: Al proteger los pulmones, reduce drásticamente el riesgo de muerte por neumonía, especialmente en entornos con desnutrición.

La vitamina A evita que los más pequeños tengan complicaciones por el sarampión. Canva

¿La vitamina A ayuda al sistema inmune cuando alguien tiene sarampión?

Durante la fase de fiebre aguda, el virus provoca que el cuerpo pierda nutrientes a través de la orina a un ritmo acelerado. Este fenómeno debilita las barreras naturales, por lo que reponer esta carencia permite que las células resistan mejor la agresividad del patógeno.

Así protege la vitamina A al sistema inmune, según la investigación disponible en The New England Journal of Medicine:

Fortalece las defensas: Potencia la respuesta inmunológica natural, otorgando a las células herramientas para combatir la infección.

Potencia la respuesta inmunológica natural, otorgando a las células herramientas para combatir la infección. Evita complicaciones: Al mantener el sistema alerta, impide que otros virus o bacterias se aprovechen de la debilidad del organismo.

Al mantener el sistema alerta, impide que otros virus o bacterias se aprovechen de la debilidad del organismo. Acorta el daño general: Disminuye los días de sufrimiento extremo, logrando que los menores recuperen la salud con mayor rapidez.

La vitamina A es solo un aliado para los casos de sarampión. Canva

¿Cuáles son las precauciones al tomar este suplemento?

Aunque este nutriente es una pieza clave en la recuperación, la ciencia advierte que su uso debe ser controlado. Consumirlo de forma indiscriminada o basándose en mitos de internet esconde riesgos graves para la integridad física.

El estudio publicado en The Lancet muestra que tomar dosis altas puede causar náuseas intensas y vómitos durante las primeras cuarenta y ocho horas tras ingerir el suplemento.

Peligros silenciosos en el cuerpo: El exceso, especialmente en infantes bien nutridos, puede inflamar el hígado, causar presión en el cerebro y afectar el desarrollo normal de los huesos.

El exceso, especialmente en infantes bien nutridos, puede inflamar el hígado, causar presión en el cerebro y afectar el desarrollo normal de los huesos. Alerta durante el embarazo: Las mujeres embarazadas deben evitar dosis elevadas, ya que el excedente de esta vitamina puede causar malformaciones severas e irreversibles en el bebé en desarrollo.

Las mujeres embarazadas deben evitar dosis elevadas, ya que el excedente de esta vitamina puede causar malformaciones severas e irreversibles en el bebé en desarrollo. Evitar la automedicación: Personal médico exige que cada dosis sea recetada, pues combinar suplementos y alimentos fortificados eleva el riesgo de sufrir una intoxicación grave.

La vacuna es la única forma de evitar el sarampión. Canva

¿Cuándo recibir la vacuna contra el sarampión?

Enfrentar la enfermedad con nutrientes es valioso, pero la inmunización previa es la única barrera que alcanza un 96% de eficacia. Mantener los esquemas de vacunación al corriente es el método más seguro para evitar que el virus entre en el hogar y ponga en riesgo la salud familiar.

A estas edades es necesario recibir la vacuna contra el sarampión, según la Secretaría de Salud (Ssa):

Esquema primario: La primera dosis se aplica de forma obligatoria al cumplir los doce meses de edad.

La primera dosis se aplica de forma obligatoria al cumplir los doce meses de edad. Refuerzo y dosis cero: En situaciones de brote, los bebés de seis meses pueden recibir protección; el esquema se completa con la segunda inyección a los dieciocho meses.

La suplementación con vitamina A reduce la mortalidad por sarampión en un 50% en poblaciones vulnerables. Mantener una buena nutrición ayuda al proceso de sanación, pero la única herramienta capaz de detener el contagio de forma definitiva es la vacuna.