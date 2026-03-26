Mexicanos van al dentista cada 8 años; este es el costo de ignorar tu salud bucal

El problema de la salud bucal en México comienza antes del dolor. Para millones de personas, una caries puede avanzar durante meses o años sin generar molestias, lo que retrasa la atención médica hasta etapas más complejas.

De acuerdo con datos compartidos por especialistas de Dentalia, la falta de prevención es uno de los principales factores detrás del deterioro dental en el país.

Una cultura de atención tardía

Las cifras reflejan un patrón constante: 9 de cada 10 mexicanos presentan caries, mientras que la visita al dentista ocurre, en promedio, una vez cada ocho años.

Esta frecuencia contrasta con las recomendaciones médicas, que sugieren revisiones al menos cada seis meses, además, la higiene diaria también muestra rezagos. Aunque lo ideal es cepillarse después de cada comida, el promedio nacional apenas alcanza una vez al día.

¿Por qué se caen los dientes de leche antes de tiempo? Canva

El error de esperar al dolor

Uno de los factores que explican esta situación es la percepción errónea de que la ausencia de dolor implica buena salud.

Sin embargo, las caries pueden desarrollarse en etapas iniciales sin síntomas visibles. Cuando aparece el dolor, el daño suele ser más profundo y requiere tratamientos más complejos. Este retraso en la atención convierte problemas menores en procedimientos más invasivos.

"Cuando ya te empieza a doler es que realmente el daño quizá es más grande y pudo haber sido realmente prevenido con una limpieza correcta", explica Renata Delsordo, directora de Mercadotecnia y Growth de Dentalia.

El impacto económico de no prevenir

La falta de prevención no solo afecta la salud, también tiene consecuencias financieras.

El contraste de costos es significativo:

Limpieza dental: alrededor de mil 200 pesos

alrededor de Tratamientos avanzados (como implantes): hasta 50 o 100 veces más caros

El proceso suele seguir una progresión:

Limpieza omitida

Aparición de caries

Tratamiento con resina

Endodoncia

Pérdida de la pieza dental

Un doctor realizó la muestra del cepillado de dientes Graciela López Herrera / Cuartoscuro

Cada etapa implica un aumento en la complejidad y el costo del tratamiento.

La salud bucal y su relación con otras enfermedades

La salud dental no es un tema aislado. Diversos estudios han señalado su vínculo con enfermedades como:

Problemas cardiovasculares

Diabetes

Infecciones sistémicas

La boca funciona como una puerta de entrada al organismo, lo que la convierte en un punto clave para la detección temprana de otras condiciones.

Incluso, revisiones rutinarias pueden identificar padecimientos graves, como cáncer oral, en etapas iniciales, como lo señala la directora de Marketing de Dentalia.

Tecnología y diagnóstico temprano

El uso de herramientas como escáneres intraorales e inteligencia artificial mejoran la precisión de los diagnósticos dentales. Estas tecnologías permiten detectar problemas en fases tempranas y ofrecer al paciente una visualización más clara de su estado de salud.

Un problema persistente

La combinación de baja prevención, atención tardía y falta de hábitos adecuados mantiene a la salud bucal como un desafío constante en México. Los datos muestran que el problema no radica únicamente en el acceso a servicios, sino en la forma en que se prioriza el cuidado dental dentro de la rutina diaria.