Exceso de azúcar tiene un impacto directo en salud bucal de jóvenes

En México, la salud bucal de los jóvenes enfrenta un problema creciente relacionado principalmente con los hábitos alimenticios, el exceso de azúcar y la falta de higiene adecuada, afirmó Michel Reynoard, fundador y CEO de Natural Mitch.

Michel Reynoard señaló que actualmente más del 64% de los adolescentes entre 12 y 19 años consumen azúcares añadidos por encima de las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Este alto consumo de azúcar no solo está relacionado con problemas como la obesidad y la diabetes, sino también con enfermedades bucales como la caries y la gingivitis”, agregó.

En las últimas décadas, el problema ha aumentado considerablemente.

A finales del siglo pasado, alrededor del 9% de los jóvenes en México presentaban obesidad; actualmente, la cifra supera el 17%.

Este crecimiento está relacionado con el alto consumo de bebidas azucaradas, alimentos procesados, repostería y productos con jarabe de maíz de alta fructosa. Además, la diabetes tipo 1, conocida como diabetes juvenil, también ha mostrado un aumento anual cercano al 3.8%”, explicó Michel Reynoard.

La OMS recomienda que los azúcares añadidos representen menos del 10% de las calorías diarias. Para tener una referencia, consumir una botella estándar de refresco de 600 mililitros ya alcanza ese límite del 10%.

Michel Reynoard Foto: Especial

El exceso de azúcar tiene un impacto directo en la boca

Michel Reynoard también explicó que la cavidad bucal alberga más de 700 tipos de microorganismos que forman la microbiota oral.

“Algunas bacterias son beneficiosas para la salud bucal, pero otras pueden provocar enfermedades cuando el equilibrio se altera. El consumo frecuente de azúcares y alimentos procesados favorece la proliferación de bacterias dañinas que producen ácidos.

Cuando estos ácidos se acumulan en la boca, el pH disminuye por debajo de 5.5, lo que provoca la desmineralización del esmalte dental. Este proceso debilita los dientes y facilita la aparición de caries. Las bacterias utilizan los azúcares como fuente de energía y, al metabolizarlos, generan los ácidos que dañan la superficie dental”, agregó.

Los alimentos que más contribuyen a este problema incluyen dulces, galletas, pan blanco, papas fritas, bebidas energéticas y refrescos.

Las bebidas carbonatadas, por ejemplo, contienen ácido carbónico, que vuelve más ácida la boca y favorece el deterioro del esmalte dental.

Además, la deshidratación y el bajo flujo salival también pueden empeorar la situación, ya que la saliva ayuda a neutralizar los ácidos y proteger los dientes.

“Nuestras pastas dentales sí las pueden consumir los niños, pero nosotros siempre sugerimos que primero lo valoren con un dentista. Además, no están formuladas con azúcares, pero sí están adicionadas con minerales esenciales y las pueden adquirir en tiendas de autoservicio en más de 60 ciudades de México y en línea”, dijo Michel Reynoard.

Gingivitis es otro problema muy común entre los jóvenes

Se estima que cerca del 80% de los niños y adolescentes pueden presentar inflamación de las encías en algún momento.

“Esta enfermedad se origina principalmente por la acumulación de placa bacteriana en los dientes. Cuando la placa no se elimina correctamente, se endurece y se convierte en sarro, lo que provoca inflamación, sangrado y molestias en las encías”, destacó.

Prevención

La prevención de estos problemas depende en gran medida de los hábitos diarios.

Los especialistas recomiendan cepillarse los dientes al menos tres veces al día, especialmente después de cada comida, así como utilizar hilo dental para eliminar restos de alimentos entre los dientes.

También es importante mantener una buena hidratación para favorecer la producción de saliva.

Asimismo, una alimentación equilibrada rica en minerales y vitaminas contribuye a fortalecer los dientes.

Nutrientes como el calcio, el magnesio, el fósforo y vitaminas como la A, D y K ayudan a mantener una estructura dental fuerte. Estos nutrientes se encuentran en alimentos como pescado, huevos, lácteos, espinaca, zanahorias, calabaza y carnes.

Adoptar una dieta balanceada, reducir el consumo de azúcares y mantener una higiene bucal adecuada son las claves para prevenir caries y gingivitis en los jóvenes.

Además de hábitos saludables y revisiones periódicas con el dentista, es posible proteger la salud bucal y mejorar el bienestar general.

JCS