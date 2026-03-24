El mundo de la ciencia despide a J. Michael Bishop, el Nobel que halló el origen genético del cáncer. Su partida a los 90 años marca el final de una era de luz sobre nuestras propias sombras celulares.

La investigación que cambió la medicina moderna tuvo lugar en los laboratorios de la Universidad de California en San Francisco (UCSF). Allí, Bishop y su colega Harold Varmus desafiaron el dogma establecido al demostrar que el cáncer no es un invasor externo, sino una distorsión de nuestros propios genes, un hallazgo validado por la Nobel Prize Foundation y el Lasker Award.

J. Michael Bishop, quien reveló el origen genético del cáncer, falleció a los 90 años canva

El legado de un visionario: ¿Quién fue J. Michael Bishop?

J. Michael Bishop no fue un científico convencional. Nacido en 1936 en Pensilvania, su camino hacia el Olimpo de la medicina estuvo marcado por una curiosidad que rozaba lo obsesivo. Mientras la mayoría de los oncólogos de mediados del siglo XX buscaban virus externos como únicos culpables de los tumores, Bishop decidió mirar hacia adentro.

Su fallecimiento cierra un capítulo dorado de la biología molecular. Bishop no solo entendía la ciencia; la narraba. Para él, el genoma humano era un texto sagrado propenso a errores tipográficos fatales. Esta perspectiva le permitió identificar que los oncogenes —esos agentes del caos tumoral— son en realidad versiones alteradas de genes normales que todos poseemos, conocidos como protooncogenes.

J. Michael Bishop, quien reveló el origen genético del cáncer, falleció a los 90 años canva

El descubrimiento de los oncogenes: La rebelión interna

Antes de Bishop, la teoría dominante sugería que el cáncer era causado por "virus de ARN" que insertaban material genético extraño en las células. Sin embargo, en 1976, mediante experimentos con el virus del sarcoma de Rous, Bishop y Varmus hicieron un descubrimiento que dejó atónita a la comunidad científica: el gen causante del cáncer en el virus (llamado src) ya existía en el ADN de animales sanos, incluyendo a los seres humanos.

Este hallazgo, citado por la Lasker Foundation, fue revolucionario. Significaba que llevamos las semillas de nuestra propia destrucción dentro de nuestras células. El cáncer no era un "germen" que se contagiaba, sino una rebelión interna provocada por mutaciones en genes que originalmente tienen funciones vitales, como el crecimiento y la división celular.

El impacto en la oncología moderna

Gracias a este cambio de paradigma, la medicina dejó de disparar a ciegas con tratamientos generalistas para enfocarse en la oncología de precisión. Si el problema es una mutación genética específica, la solución debe ser una terapia dirigida. Fármacos modernos que salvan miles de vidas hoy, como los inhibidores de la tirosina quinasa, existen gracias a que Bishop se atrevió a preguntar de dónde venía realmente ese primer error celular.

J. Michael Bishop, quien reveló el origen genético del cáncer, falleció a los 90 años canva

¿Cómo cambió el Premio Nobel de 1989 la lucha contra el cáncer?

En 1989, la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina a Bishop y Varmus. No fue solo un reconocimiento a un experimento exitoso, sino a la apertura de una nueva dimensión terapéutica.

La importancia de este galardón radica en la validación de la teoría genética del cáncer. Antes de 1989, el tratamiento contra el cáncer era, en muchos sentidos, una forma de guerra de guerrillas: se atacaba todo lo que creciera rápido (quimioterapia), esperando que las células buenas resistieran más que las malas. Bishop proporcionó el mapa del enemigo.

Una vida dedicada a la UCSF

Bishop no se limitó a la investigación. Como rector de la UCSF, transformó la institución en un titán de la biotecnología. Su gestión no estuvo exenta de críticas sutiles por su rigor casi aristocrático, pero nadie pudo negar que bajo su mando, San Francisco se convirtió en el epicentro de la genética mundial.

J. Michael Bishop, quien reveló el origen genético del cáncer, falleció a los 90 años Nobel

El factor humano: Ciencia entre la elegancia y el rigor

A diferencia de otros científicos que se pierden en el tecnicismo, Bishop era un hombre de letras. En sus memorias, describía la investigación como una búsqueda de la belleza en la estructura molecular. Hay una cierta elegancia en pensar que el cáncer es un error de lectura en el libro de la vida, una idea que Bishop defendía con una mezcla de humildad y autoridad intelectual.

Sin embargo, detrás de esa elegancia había una crítica sutil a la complacencia científica. Bishop solía lamentar que la sociedad buscara soluciones mágicas y rápidas, ignorando que la ciencia es un proceso lento, doloroso y a menudo ingrato. Su fallecimiento nos recuerda que, aunque hemos avanzado, todavía estamos aprendiendo a corregir los errores que él identificó hace medio siglo.

La pérdida de J. Michael Bishop a los 90 años nos deja un legado de claridad científica. Al revelar el origen genético del cáncer, no solo nos entregó una herramienta diagnóstica, sino una lección de introspección biológica: somos arquitectos y, a veces, víctimas de nuestra propia complejidad molecular. Su vida fue un testimonio de que la curiosidad intelectual es la única arma capaz de desarmar los secretos más oscuros de la naturaleza.