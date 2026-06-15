IA diseña vacuna universal contra coronavirus y supera primeras pruebas en humanos

Una vacuna universal contra coronavirus, diseñada con ayuda de inteligencia artificial, superó su primer ensayo clínico en humanos y abrió una nueva ruta para preparar al mundo frente a futuros brotes.

La vacuna experimental fue desarrollada por investigadores de la Universidad de Cambridge y la empresa DIOSynVax, una compañía derivada de la propia universidad. En esta primera prueba, realizada con 39 voluntarios sanos, la fórmula demostró ser segura, bien tolerada y no provocó efectos secundarios graves.

El hallazgo no significa que la vacuna ya esté lista para aplicarse al público. Todavía faltan más estudios para confirmar qué tan fuerte y duradera puede ser la protección. Pero sí representa un paso importante: por primera vez, una vacuna cuyo ingrediente activo fue diseñado completamente mediante simulaciones por computadora fue probada en personas.

Una vacuna pensada para virus que aún no aparecen

A diferencia de muchas vacunas actuales, que se actualizan para responder a variantes ya conocidas, esta vacuna busca adelantarse al problema.

Su objetivo no es atacar una sola versión del coronavirus, sino características comunes a toda una familia de virus conocida como Sarbeco. En ese grupo están el SARS-CoV-2, causante de la pandemia de covid-19; el virus del SARS; y varios coronavirus relacionados de murciélagos que podrían representar una amenaza futura.

Para diseñarla, los investigadores utilizaron inteligencia artificial y aprendizaje automático. El sistema analizó información genética de coronavirus recolectada en programas de vigilancia alrededor del mundo y buscó patrones compartidos entre distintos virus.

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Con esos datos, el equipo creó un “superantígeno”: una especie de pieza de entrenamiento para el sistema inmunitario, diseñada para enseñarle a reconocer partes comunes de varios coronavirus, incluso si mutan o si aún no han saltado a humanos.

¿Qué logró el primer ensayo en humanos?

El ensayo clínico incluyó a 39 personas sanas de entre 18 y 50 años. La vacuna fue probada en centros de investigación clínica de Southampton y Cambridge, en Reino Unido.

Los resultados mostraron que la vacuna fue segura y bien tolerada. También generó respuestas inmunitarias contra distintos coronavirus, incluidos SARS-CoV-2, SARS y virus relacionados de murciélagos.

Ese punto es clave porque la promesa de este tipo de tecnología está en ampliar la protección. En lugar de ir detrás de cada nueva variante, la vacuna intenta apuntar a zonas compartidas por varios virus de la misma familia.

Vacuna Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez

El profesor Jonathan Heeney, de la Universidad de Cambridge, explicó que este enfoque busca cambiar la forma en que se desarrollan las vacunas: pasar de reaccionar ante nuevas variantes a estar preparados antes de que aparezcan.

“Hemos transformado el desarrollo de vacunas, pasando de ser reactivo a estar preparado para el futuro”, señaló.

Una vacuna sin aguja

Otro detalle llamativo del ensayo es la forma en que se administró la vacuna.

En esta prueba, el superantígeno fue aplicado como vacuna de ADN mediante un sistema de microchorro de fluido. Es decir, no se utilizó una aguja tradicional, sino un mecanismo que impulsa el líquido a alta presión para introducirlo en el cuerpo.

Este tipo de administración podría ser útil para personas con miedo a las inyecciones y, eventualmente, para campañas de vacunación masiva en lugares donde aplicar vacunas con agujas puede ser más complicado.

Sin embargo, los investigadores señalan que el superantígeno también podría adaptarse a otras plataformas de vacunas, lo que abre la puerta a distintas formas de uso si los siguientes estudios confirman su eficacia.

¿Por qué importa una vacuna universal contra coronavirus?

La pandemia de covid-19 mostró lo rápido que un virus puede cambiar la vida del mundo. También dejó claro un problema: cuando los virus mutan, las vacunas pueden necesitar actualizaciones para seguir respondiendo a las nuevas variantes.

Ese modelo funciona, pero obliga a ir detrás del virus. Algo similar ocurre cada año con las vacunas contra la influenza, que se ajustan según las cepas que se espera que circulen.

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La apuesta de esta vacuna universal es distinta: identificar características que no cambian tanto entre virus emparentados y usarlas como blanco para entrenar al sistema inmunitario.

Si esa idea funciona en estudios más grandes, podría ayudar a preparar vacunas antes de que ocurra un brote, especialmente contra familias virales con potencial pandémico.

Aún falta camino antes de llegar al público

Aunque los resultados son prometedores, la vacuna todavía está en una etapa temprana.

El primer ensayo en humanos se enfocó principalmente en comprobar seguridad y tolerancia, no en demostrar que la vacuna previene infecciones o enfermedad grave en la población general.

El siguiente paso será un estudio de fase 2 con más participantes y una población más diversa. Ahí los investigadores buscarán confirmar si la vacuna genera respuestas inmunitarias sólidas, amplias y suficientemente protectoras.

También será necesario evaluar cuánto dura esa respuesta, qué tan bien funciona frente a distintos virus y si puede producirse y distribuirse de forma segura a gran escala.