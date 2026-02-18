Este es el mejor queso Oaxaca según la Pofeco este 2026

En 2026, el queso Oaxaca —también conocido como queso de hebra o quesillo— volvió a colocarse entre los productos más consumidos en los hogares mexicanos. Pero, ¿cuál es el mejor según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)? Esto es lo que revelan los estudios de calidad más recientes publicados por la dependencia en la Revista del Consumidor y su laboratorio.

El mejor queso Oaxaca según Profeco en 2026

De acuerdo con el Estudio de Calidad de quesos tipo Oaxaca más reciente publicado por la Profeco en la Revista del Consumidor, la marca que obtuvo las calificaciones más altas en cumplimiento normativo, contenido neto, información al consumidor y calidad sanitaria fue Lala Queso Oaxaca.

Profeco diferenció entre “queso Oaxaca” y “producto lácteo combinado” en el análisis. Especial.

El análisis incluyó diversas marcas comerciales disponibles en supermercados del país. El laboratorio evaluó aspectos como:

Contenido de proteína y grasa. Humedad. Presencia de almidones añadidos (para verificar autenticidad). Cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana. Etiquetado correcto. Calidad sanitaria.

Según el reporte, Lala cumplió con los estándares establecidos, no presentó almidones añadidos y entregó el contenido neto declarado en su etiqueta. Además, se mantuvo dentro de los parámetros adecuados de grasa y proteína que caracterizan al queso Oaxaca auténtico.

Otras marcas que también obtuvieron buena evaluación fueron Esmeralda y La Villita, aunque algunas presentaron ligeras variaciones en contenido neto o humedad, sin representar riesgo sanitario.

¿Qué revisó Profeco y por qué importa al consumidor?

La Profeco realiza estos estudios a través de su Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, donde analiza productos de alta demanda para verificar que cumplan con la normatividad vigente y que no engañen al consumidor.

En el caso del queso Oaxaca, uno de los puntos clave es que realmente sea queso y no un “producto lácteo combinado”. Algunos productos en el mercado sustituyen parcialmente la grasa láctea por grasa vegetal, lo que cambia su composición y calidad. Profeco suele diferenciar claramente entre queso auténtico y productos análogos.

El estudio también revisó que no hubiera presencia de fécula o almidón añadidos sin declararse en la etiqueta, una práctica que puede afectar la textura y el valor nutricional.

La dependencia destacó que el consumidor debe revisar cuidadosamente la etiqueta y buscar que el producto indique claramente “queso Oaxaca” y no solo “tipo Oaxaca”, además de verificar la lista de ingredientes.

Las fuentes verificadas para esta información son el Estudio de Calidad de quesos tipo Oaxaca publicado en la Revista del Consumidor por Profeco y los comunicados oficiales disponibles en el portal institucional del Gobierno de México. Estos documentos detallan metodología, resultados y tablas comparativas de cada marca evaluada.

Según el análisis más reciente disponible en 2026, Lala se posiciona como la mejor opción en términos de cumplimiento y calidad dentro del estudio oficial.