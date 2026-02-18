El cáncer por VPH que estuvo a punto de hacerle perder la lengua a Anthony Perriam

Un bulto en el cuello que no causaba dolor parecía un detalle menor. Para Anthony Perriam, padre de dos hijos en Cardiff, Gales, fue la primera señal de un cáncer que estuvo a punto de cambiarle la vida para siempre.

Lo que comenzó como una inflamación sin molestias terminó en un diagnóstico de cáncer orofaríngeo asociado al virus del papiloma humano (VPH), que se asocia casi exclusivamente al cáncer cervicouterino.

Su experiencia abrió una conversación necesaria sobre el riesgo en hombres y la importancia de identificar señales de alerta a tiempo.

CDC

Anthony Perriam: el diagnóstico que lo tomó por sorpresa

En marzo de 2023, tras regresar de vacaciones familiares, Perriam notó un pequeño bulto duro bajo la mandíbula derecha. No presentaba dolor ni malestar evidente, pero decidió acudir a su médico por precaución.

Después de estudios como tomografía, biopsia y resonancia magnética, recibió el diagnóstico: cáncer orofaríngeo relacionado con el VPH.

El tumor se encontraba en la base de la lengua y se había extendido a los ganglios linfáticos del cuello. De acuerdo con la información publicada por el Cardiff and Vale University Health Board del NHS de Gales, el tratamiento incluyó cirugía y terapias especializadas para controlar la enfermedad. Los médicos advirtieron que, de no haberse detectado a tiempo, la afectación pudo haber requerido la extirpación parcial de la lengua o incluso comprometer su vida.

Perriam declaró que desconocía que el VPH pudiera provocar cáncer en hombres. Su reacción refleja una percepción común: durante años, la conversación pública sobre el virus se centró en el cáncer cervical.

¿Qué es el cáncer orofaríngeo y cuál es su relación con el VPH?

El cáncer orofaríngeo afecta la parte posterior de la garganta, que incluye la base de la lengua, las amígdalas y la región posterior del paladar blando. Forma parte de los cánceres de cabeza y cuello.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que el virus del papiloma humano, en especial el tipo 16, se asocia con una gran proporción de estos tumores. En Estados Unidos, entre 60% y 70% de los casos de cáncer orofaríngeo están vinculados al VPH.

El virus se transmite principalmente por contacto sexual, incluido el sexo oral. En la mayoría de los casos, el sistema inmunológico elimina la infección sin consecuencias. Sin embargo, cuando el virus persiste durante años, puede generar cambios celulares que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI, por sus siglas en inglés) señala que los cánceres orofaríngeos relacionados con VPH suelen diagnosticarse en personas más jóvenes que los asociados al consumo de tabaco y alcohol, y que en general presentan mejor respuesta al tratamiento, aunque no están exentos de complicaciones.

Cardiff and Vale University Health Board

Las señales que no deben ignorarse

En el caso de Anthony Perriam, el único síntoma visible fue un bulto persistente en el cuello. Esta manifestación ocurre cuando los ganglios linfáticos reaccionan ante la presencia del tumor. Aunque hay otros síntomas:

Dolor al tragar

Sensación de tener algo atorado en la garganta

Cambios en la voz

Dolor de oído sin causa aparente

Llagas en la boca que no cicatrizan

La recomendación médica indica consultar a un profesional si los síntomas duran más de dos semanas. Una evaluación temprana puede reducir la necesidad de procedimientos extensos y mejorar el pronóstico.



VPH en hombres: un riesgo poco visible

El VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la mayoría de las personas sexualmente activas contraerán el virus en algún momento de su vida.

Aunque la atención mediática se centró durante décadas en el cáncer cervical, los datos actuales muestran que el impacto del VPH en hombres también es relevante. El CDC informa que aproximadamente uno de cada diez hombres puede presentar infección oral por VPH en algún momento.

En varios países desarrollados, la incidencia de cáncer orofaríngeo asociado al virus aumentó de manera sostenida en las últimas décadas. En algunos lugares, ya supera al cáncer cervical como el tumor más frecuente vinculado al VPH.

Esta información respalda el mensaje que Perriam comparte de manera pública: el virus no distingue género.

Tratamiento y posibles secuelas

El tratamiento del cáncer orofaríngeo depende del tamaño del tumor y de su extensión. Puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia o una combinación de estas opciones.

En casos como el de Perriam, la intervención quirúrgica busca retirar el tumor y los ganglios afectados. La radioterapia destruye células cancerosas remanentes. La quimioterapia puede complementar el proceso cuando existe riesgo de diseminación.

Aunque los tumores relacionados con el VPH suelen responder mejor al tratamiento que los vinculados al tabaquismo, los procedimientos pueden afectar funciones como el habla y la deglución. La rehabilitación posterior forma parte esencial del proceso de recuperación.

El Instituto Nacional del Cáncer señala que los avances en técnicas quirúrgicas y radioterapia permiten preservar mejor las funciones, pero el impacto físico y emocional requiere seguimiento médico continuo.



Prevención: vacuna y atención temprana

La vacuna contra el VPH representa la principal herramienta preventiva. La OMS y el CDC recomiendan su aplicación en niñas y niños antes del inicio de la vida sexual. También se contempla para adolescentes y adultos jóvenes que no recibieron la inmunización en la infancia.

La vacuna protege contra los tipos de VPH que causan la mayoría de los cánceres relacionados con el virus, incluidos los de la orofaringe.

Anthony Perriam insiste en un mensaje concreto: ante cualquier bulto o síntoma persistente en cuello o garganta, se debe buscar valoración médica. La detección temprana mejora las posibilidades de tratamiento exitoso.

El caso de Anthony Perriam evidencia la relación entre el virus del papiloma humano y el cáncer orofaríngeo, una enfermedad que afecta la base de la lengua y la garganta y cuya incidencia ha aumentado en hombres en las últimas décadas.

Organismos como el CDC, la OMS y el Instituto Nacional del Cáncer reconocen que una proporción significativa de estos tumores está asociada al VPH y que la vacunación, junto con la atención médica ante síntomas persistentes como bultos en el cuello o molestias al tragar, constituye una medida clave para reducir riesgos y mejorar el pronóstico.