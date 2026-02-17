Tuberculosis y sífilis, otros frentes de alarma en México

Si hay un ámbito de la sociedad que permite generar mayor nivel de cohesión y sentido de pertenencia en las sociedades contemporáneas, ese es el de la salud. Por ello, los sistemas de bienestar europeos construyeron poderosos sistemas de seguridad social, que tuvieron como uno de sus ejes principales al sistema de salud.

En esa perspectiva, preocupa seriamente la tendencia de las últimas semanas respecto de la tuberculosis y de infecciones de transmisión sexual, como lo es la sífilis adquirida, cuyo número de casos ha crecido de manera muy rápida.

La geografía de la sífilis

De acuerdo con el Boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, en 2024 se registraron 18 mil 384 casos de sífilis adquirida en el país; sin embargo, para 2025, la cifra creció a 21 mil 617 casos, es decir, entre 2024 y 2025 hubo un incremento de 17.5% entre ambos periodos.

Asimismo, para la semana 4 de 2026, es decir, prácticamente al cierre de enero, se habían confirmado mil 154 casos en el país, una cifra mucho mayor a los 794 casos registrados en el mismo periodo de 2025; es decir, 45.3% más si se comparan las primeras cuatro semanas de 2025 y 2026.

En 2025, de los 21 mil 167 casos registrados, Jalisco fue la entidad que tuvo mayor número, con dos mil 188; en segundo lugar, está la Ciudad de México, con dos mil 11; en tercer sitio, Baja California, con mil 608; Tamaulipas reportó mil 311; Guanajuato, mil 234; Nuevo León, mil 72, y Coahuila, mil 65. En la primera semana de 2026, las entidades con mayor número de casos fueron: Ciudad de México, con 128; Jalisco reporta 108; Tamaulipas, 83; Baja California, 79; Guanajuato, 61; Chihuahua, 59; Coahuila, 58, y Nuevo León, 56 casos confirmados. Como se observa, aunque en diferente orden, son las mismas entidades que el año previo.

La persistencia de la tuberculosis

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2024 fallecieron 1.23 millones de personas por tuberculosis en todo el mundo; entre ellas se detectaron alrededor de 150 mil personas que también tenían infección por el VIH, por lo que la tuberculosis es la infección más mortífera para quienes viven con VIH. Asimismo, la OMS calcula que 10.7 millones de personas contrajeron la enfermedad en 2024.

El Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud indica que en 2024 hubo 21 mil 246 contagios confirmados de tuberculosis en todo el país; mientras que para 2025 la cifra fue de 21 mil 291, es decir, una cifra prácticamente similar en ambos años.

Según los datos de la Secretaría de Salud, hasta la semana epidemiológica número 4 de 2026, se tenía un registro de mil 289 casos confirmados en el país; cifra mayor a los mil ,151 casos del mismo periodo en 2025; es decir, hay un incremento de 11.9% entre ambos periodos.

Los datos oficiales muestran que los estados con mayor número de casos de tuberculosis infecciosa a inicios de 2026 son Veracruz, con 135 casos; Baja California, 125; Nuevo León registra 115; Chiapas, 106; Tamaulipas, 80, Sonora, 59; Tabasco, 56; Jalisco, 54, y Guerrero 51 casos confirmados. Para prevenir la infección, la OMS recomienda adoptar medidas de higiene al toser, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar y deshacerse correctamente del esputo y de los pañuelos usados, uso de cubrebocas y ventilación adecuada de estancias.

*mcam