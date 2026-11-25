Ciudad de México, 25 de noviembre de 2026.- El agua que bebemos y utilizamos para preparar alimentos o uso doméstico suele asociarse con hidratación, nutrición e higiene. Sin embargo, también forma parte de una conversación más amplia sobre salud digestiva: cuando no es segura o el saneamiento es insuficiente, aumentan las probabilidades de transmisión de microorganismos como la Helicobacter pylori (H. pylori) y enfermedades.

Este vínculo debe abordarse sin generar alarma. Un problema en la calidad del agua no significa necesariamente que esté contaminada con H. pylori. Sin embargo, se sabe que esta bacteria puede adquirirse a través del consumo de agua o alimentos contaminados o por contacto con saliva, vómito o materia fecal de una persona infectada. Por ello, garantizar el acceso a agua segura, lavarse las manos y manejar adecuadamente los alimentos son medidas fundamentales para prevenir su transmisión.

El Dr. Geovani Amador García, oncólogo y asesor científico de Inmuno-oncología de Bristol Myers Squibb (BMS) México, explicó: “La H. pylori puede causar dolor estomacal, gases y/o eructos frecuentes, entre otros síntomas. Sin embargo, la mayoría de las personas infectadas no presentan ninguna señal. El objetivo no es generar miedo, sino recordar que el acceso a agua potable y el saneamiento reducen exposiciones evitables, mientras que las molestias digestivas persistentes requieren valoración médica para identificar su causa”.

Señaló que la Helicobacter pylori puede vivir en la capa que recubre el interior del estómago y resistir el ácido que este produce de manera natural. Su infección puede provocar gastritis y aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer de estómago. Precisó que tener la bacteria no significa que una persona necesariamente desarrollará cáncer.

El especialista explicó que gastritis es el término que se le da a la inflamación del revestimiento del estómago, la cual puede durar poco tiempo (gastritis aguda) o perdurar varias semanas o años (gastritis crónica). En muchos casos no causa síntomas. Cuando se manifiestan, pueden incluir dolor o ardor (acidez) en la parte superior del abdomen, náuseas, vómito y sensación de llenarse con poca comida.

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“Es importante no acostumbrarse a vivir con malestares estomacales ni asumir que siempre son por comer en exceso o que, si no hay acidez o dolor, tampoco existe un problema. La Helicobacter pylori es responsable de la mayoría de los casos de gastritis en México. Además, una inflamación persistente puede pasar desapercibida y, con el tiempo, provocar cambios en las células que recubren el interior del estómago. Algunas de estas alteraciones pueden volverse precancerosas y, en ciertos casos, evolucionar a cáncer”, advirtió el Dr. Amador García.

Al respecto, Francisco Freyria Sutcliffe, director general de la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, I.A.P. (FUTEJE), señaló: “Desde las organizaciones de pacientes sabemos que hablar con claridad de H. pylori, gastritis y cáncer gástrico ayuda a reconocer señales de alerta y buscar atención oportuna. Pero la prevención va más allá de los hábitos individuales; también requiere acceso a agua segura, higiene y saneamiento, especialmente en México, donde esta bacteria es frecuente”.

La dimensión del cáncer gástrico refuerza la necesidad de actuar sin fatalismo, pero tampoco con indiferencia. En México se estimaron 8,573 casos nuevos y 7,073 muertes por cáncer de estómago en 2024; en promedio, equivale a cerca de un diagnóstico por hora y alrededor de 19 fallecimientos al día.

Además, la infección crónica por H. pylori es un factor de riesgo importante, pero no es el único. El consumo de tabaco, dieta alta en sal, alimentos ahumados o mal conservados, la obesidad y los antecedentes familiares también pueden aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer de estómago. Tener uno o más factores no significa que el cáncer aparezca, pero sí aumenta su probabilidad.

Asimismo, el dolor o ardor persistente, la pérdida de apetito o peso sin razón aparente, vómitos, mareo intenso, la dificultad para tragar o la presencia de sangre en las heces ameritan valoración médica. La atención oportuna también debe complementarse con medidas de prevención. Entre ellas, consumir agua segura para beber y preparar alimentos; lavarse las manos antes de cocinar o comer, así como después de ir al baño; evitar ayunos prolongados, que pueden favorecer la irritación del estómago; limpiar y desinfectar frutas, verduras y utensilios, además de seguir los avisos de las autoridades sanitarias e hídricas de cada localidad.

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Por su parte, Alma Ortiz Pellón, subdirectora de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, A.C. (AMLCC), destacó la importancia de fortalecer el trabajo de las organizaciones de pacientes: “Necesitamos mayor apoyo para visibilizar las barreras que enfrentan las personas al buscar atención médica. Identificar los riesgos es solo el primer paso. También importa cuánto tardan en recibir un diagnóstico, si acceden al tratamiento y si cuentan con seguimiento”.

Si existe sospecha de infección por H. pylori, el profesional de la salud puede solicitar una prueba de aliento o de heces y, según los síntomas y antecedentes, una endoscopia con biopsia. La bacteria debe confirmarse antes de iniciar tratamiento; no se recomienda usar antibióticos o antiácidos por cuenta propia, ya que pueden ocultar las señales.

Cuando se confirma cáncer de estómago, el plan se define según el estadio, la salud general y las características de cada persona. Puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o inmunoterapia, siempre bajo valoración médica.

Finalmente, Bristol Myers Squibb México, como parte de su compromiso con la investigación, la educación médica continua y la concientización, impulsa, en colaboración con FUTEJE y la AMLCC, la campaña “En serio, ¿es gastritis?” (www.enserioesgastritis.mx), que invita a no normalizar los malestares persistentes, evitar la automedicación y consultar a un médico gastroenterólogo.

Para más información, mira el video sobre cáncer gástrico: Link al video aquí.

Referencias

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