¿Tu regla suele ser dolorosa? Estas enfermedades podrían estar detrás

Para muchas mujeres, la llegada de la menstruación implica incomodidad. Sin embargo, cuando el dolor que acompaña la regla se vuelve intenso, persistente o incapacitante, deja de ser una simple molestia y puede convertirse en una señal de alerta de algunas enfermedades.

Diversas instituciones médicas advierten que normalizar los cólicos severos retrasa el diagnóstico de enfermedades que afectan la salud femenina, reproductiva y la calidad de vida. Identificar qué hay detrás del dolor menstrual es clave para recibir atención oportuna.

Enfermedades que causan regla dolorosa: señales de alerta y cuándo ir al médico Canva.

¿Es normal que duela la regla? Lo que dicen los expertos sobre la dismenorrea

El dolor menstrual, conocido médicamente como dismenorrea, se manifiesta como cólicos en la parte baja del abdomen, que pueden acompañarse de dolor lumbar, fatiga o malestar general.

Existen dos tipos principales:

Dismenorrea primaria, que no está asociada a enfermedades y suele aparecer desde la adolescencia.

que no está asociada a enfermedades y suele aparecer desde la adolescencia. Dismenorrea secundaria, que se origina por trastornos del sistema reproductor.

De acuerdo con el MSD Manual, la dismenorrea secundaria está vinculada a afecciones pélvicas que requieren evaluación médica, especialmente cuando el dolor aumenta con el tiempo o interfiere con las actividades diarias.

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La enfermedad más común detrás del dolor menstrual intenso

Entre las causas más frecuentes de dolor menstrual severo se encuentra la endometriosis. La Organización Mundial de la Salud estima que afecta a cerca del 10% de las mujeres en edad reproductiva a nivel global.

Esta enfermedad ocurre cuando un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de él. Esto provoca inflamación, formación de cicatrices y dolor que puede intensificarse durante la menstruación.

Según Mayo Clinic, los síntomas más comunes incluyen:

Cólicos menstruales intensos

Dolor pélvico constante

Sangrado abundante

Dificultad para lograr un embarazo

Uno de los principales retos es que el diagnóstico puede tardar años, ya que el dolor suele considerarse parte normal del ciclo menstrual.

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Otras enfermedades que pueden causar cólicos severos

Aunque la endometriosis es una causa importante, no es la única. Existen otras condiciones que pueden provocar dolor menstrual intenso:

Miomas uterinos : crecimientos benignos en el útero que pueden causar presión, sangrado abundante y dolor.

Adenomiosis : ocurre cuando el tejido que normalmente recubre el útero invade su pared muscular.

Enfermedad inflamatoria pélvica : infección que afecta los órganos reproductivos y puede generar dolor persistente.

Estenosis cervical : estrechamiento del cuello uterino que dificulta el paso del flujo menstrual.

El MSD Manual explica que estas enfermedades están relacionadas con la dismenorrea secundaria y requieren valoración médica para un diagnóstico adecuado.

Los especialistas han señalado que estas afecciones pueden impactar de forma significativa la calidad de vida, al limitar actividades cotidianas e incluso afectar el desempeño laboral.

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Señales de alerta: cuándo el dolor menstrual deja de ser normal

Existen señales que indican que algo no está bien con el dolor menstrual.

La OMS y especialistas de Mayo Clinic recomiendan acudir a consulta si se presentan:

Dolor que impide realizar actividades diarias

Cólicos que aumentan con el paso del tiempo

Sangrado abundante o irregular

Dolor durante las relaciones sexuales

Molestias al evacuar o al orinar durante el periodo

Cuando el dolor interfiere con la rutina, es importante no ignorarlo, ya que puede tratarse de una condición que necesita tratamiento.

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¿Qué hacer si tu regla duele demasiado?

El tratamiento del dolor menstrual depende de su causa. En casos leves, los médicos pueden recomendar analgésicos; sin embargo, cuando existe una enfermedad subyacente, el abordaje es más amplio.

De acuerdo con Mayo Clinic, las opciones de tratamiento incluyen:

Medicamentos antiinflamatorios para aliviar el dolor

Terapias hormonales que regulan el ciclo menstrual

Procedimientos quirúrgicos en casos específicos, como la endometriosis

Para llegar a un diagnóstico, el especialista puede solicitar:

Historia clínica detallada

Estudios de imagen, como ultrasonido o resonancia

Laparoscopía, en casos donde se requiere confirmar el diagnóstico

La OMS señala que, aunque algunas enfermedades no tienen cura definitiva, sí es posible controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida con tratamiento adecuado.

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El dolor menstrual intenso no debe considerarse una condición normal en todos los casos. Puede ser una señal de enfermedades que requieren diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.

Reconocer las señales de alerta y buscar atención médica permite identificar la causa del dolor y mejorar la calidad de vida, así como prevenir complicaciones a largo plazo.