Problemas de salud que más afectan a las mujeres… y no son ginecológicos

Aunque muchas veces se piensa que los principales problemas de salud en las mujeres están relacionados únicamente con el área ginecológica, la realidad es mucho más amplia.

Existen diversas enfermedades que no tienen origen en el sistema reproductivo, pero que afectan con mayor frecuencia o intensidad al género femenino debido a factores hormonales, biológicos, inmunológicos y también sociales.

Conocer estos padecimientos ayuda a entender mejor sus síntomas, prevenir complicaciones y darles la atención adecuada en cada etapa de la vida.

A continuación, se presentan algunas de las principales enfermedades que afectan a la mujer:

Migraña

La migraña es un dolor de cabeza intenso y recurrente que afecta en mayor proporción a mujeres. Se cree que los cambios hormonales, especialmente las variaciones en los estrógenos, influyen en su aparición y frecuencia.

Foto: Pixabay

Cistitis e infecciones urinarias:

La cistitis es una infección del tracto urinario que afecta más a las mujeres debido a la anatomía del sistema urinario, ya que la uretra es más corta, lo que facilita la entrada de bacterias a la vejiga.

Osteoporosis:

Es una enfermedad caracterizada por la pérdida progresiva de masa ósea, lo que vuelve los huesos más frágiles y propensos a fracturas. Es más común en mujeres, especialmente después de la menopausia debido a la disminución de estrógenos.

Foto: Pixabay

Fibromialgia:

Se trata de un trastorno que provoca dolor musculoesquelético generalizado, acompañado de fatiga, problemas de sueño y dificultades de concentración. Su origen se relaciona con la forma en que el sistema nervioso procesa el dolor.

Depresión:

La depresión es más frecuente en mujeres y puede estar influida por factores biológicos, hormonales y sociales. Etapas como la pubertad, el embarazo, el posparto y la menopausia pueden aumentar el riesgo de padecerla.

Foto: Pixabay

Enfermedades autoinmunes:

Este grupo de enfermedades afecta en mayor proporción a las mujeres. En ellas, el sistema inmunológico ataca por error al propio organismo, lo que puede generar afectaciones en distintos órganos y sistemas del cuerpo.

Obesidad:

En el caso de México, por ejemplo, los estudios de salud pública suelen mostrar que las mujeres presentan una incidencia de obesidad ligeramente mayor que los hombres, especialmente a partir de la edad adulta.

La obesidad en mujeres tiene un impacto importante porque se asocia con mayor riesgo de otras enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión, problemas cardiovasculares, cáncer de mama postmenopáusico y alteraciones hormonales.

Muchas de estas enfermedades pueden aparecer en diferentes etapas de la vida y, en muchos casos, se presentan de manera distinta a como ocurre en los hombres, lo que en ocasiones retrasa su diagnóstico o la atención oportuna. Es importante poner atención en nuestro cuerpo, para poder evitar o diagnosticar a tiempo cualquier enfermedad.