Menopausia: etapa que merece respeto

La menopausia es una etapa natural en la vida de las mujeres, sin embargo, sigue rodeada de silencios y prejuicios.

Por eso es importante hablar abiertamente sobre estos tabúes, no sólo para desmentir mitos, sino para reconocer su importancia y dar visibilidad a la información correcta.

Areli Díaz, Business Unit Manager de las líneas de Salud Femenina en Carnot Laboratorios, abordó este tema, comentando que lejos de tratarse únicamente de un proceso biológico, su percepción social continúa marcada por estigmas que impactan directamente en la salud física y emocional de las mujeres.

“Históricamente hemos sido invisibilizadas, empezando por el envejecimiento. Vivimos en una cultura que premia la juventud, y cuando una mujer envejece, socialmente pierde visibilidad”, dijo.

A esto se suma el tabú en torno a la sexualidad femenina y la forma en que los cambios hormonales han sido minimizados.

Mitos sobre la menopausia

La menopausia continúa con mitos que distorsionan su significado y minimizan su impacto. Estas creencias no solo desinforman, sino que también afectan la manera en que las mujeres viven esta transición, que es una de las etapas que se debe de vivir con más respeto y entendimiento.

Entre los mitos más comunes destacan la idea de que la menopausia marca el fin de la vida productiva, que todas las mujeres la experimentan de la misma manera o que el deseo sexual desaparece por completo. De igual forma persiste la creencia de que “no hay nada que hacer” y que los síntomas deben simplemente soportarse.

Ante esto, Areli aconsejó que el diagnóstico temprano es sumamente importante para evitar síntomas como ansiedad, insomnio, fatiga o niebla mental que suelen atribuirse a otras causas, lo que retrasa su atención adecuada.

“Muchas mujeres asocian esta etapa con pérdida de valor, atractivo o productividad; al igual que el aislamiento emocional, derivado de la falta de información y de espacios seguros para hablar del tema”, recalcó.

La importancia de la red de apoyo

Frente a este panorama, el acompañamiento del entorno cercano es fundamental, pues el apoyo crea conciencia y empatía.

Además, otro de los grandes desafíos se encuentra en cambiar toda esa narrativa errónea que rodea a la menopausia

“Durante años se ha construido desde el miedo, la pérdida y el silencio. Necesitamos cambiar hacia un enfoque de salud integral”, enfatizó.

Pese a estos estigmas, Areli comentó que ha visto una gran evolución en la última década y actualmente esta etapa representa una oportunidad para reconectar con el cuerpo, prevenir riesgos a largo plazo y tomar decisiones informadas. Incluso, dijo que, es un momento en el que muchas mujeres alcanzan mayor independencia económica y capacidad de decisión.

Por años, la menopausia ha estado marcada por estigmas y desinformación, sin embargo, el gran reto es visibilizarla y abordarla con seriedad para que las mujeres tengan una salud integral.