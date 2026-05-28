Gusano barrenador en CDMX: fotos de la larva para identificarla

La presencia del gusano barrenador volvió a encender las alertas sanitarias luego de que se confirmaran los dos primeros casos humanos en la Ciudad de México. A esto se suman tres casos activos en el Estado de México, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura.

La dependencia federal advirtió que esta plaga representa un riesgo serio para animales domésticos, ganado e incluso personas, por lo que llamó a reforzar las medidas de vigilancia.

Se trata de una infestación que puede avanzar rápidamente y causar lesiones severas si no se atiende a tiempo. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, el diagnóstico oportuno es clave para evitar complicaciones.

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, un insecto parásito que deposita sus huevos en heridas abiertas.

Cuando los huevos eclosionan, las larvas comienzan a alimentarse del tejido vivo de mamíferos, provocando una afección conocida como miasis.

A diferencia de otras larvas que se desarrollan en materia orgánica en descomposición, el gusano barrenador invade tejido vivo, por lo que puede causar un deterioro acelerado en la salud del animal o la persona afectada.

Especialistas señalan que esta plaga puede resultar devastadora, sobre todo en regiones cálidas y húmedas, donde las condiciones favorecen su reproducción.

La foto que te ayudará a identificar la larva del gusano barrenador

Gusano barrenador Ciencia UNAM

De acuerdo con información difundida por Ciencia UNAM, las principales características físicas para reconocer a esta larva son:

Color blanquecino y cuerpo cilíndrico

La larva presenta una tonalidad blanca o crema y un cuerpo alargado de forma cilíndrica.

Parece un tornillo

Uno de los rasgos más distintivos es que su cuerpo segmentado recuerda a un tornillo, debido a los anillos que rodean toda su estructura.

Tiene espinas pequeñas

Estos anillos cuentan con diminutas espinas que le permiten sujetarse y desplazarse dentro de la herida.

Dos ganchos negros en la cabeza

En su extremo anterior presenta dos ganchos oscuros que utiliza para desgarrar tejido vivo y alimentarse.

Gusano barrenador Ciencia UNAM

Estas características son fundamentales para diferenciarla de otras larvas comunes.

Diferencia entre la mosca del gusano barrenador y la mosca tórsalo

El Gobierno de Yucatán a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, también difundió una guía para distinguir entre la mosca del gusano barrenador y la mosca tórsalo, ya que suelen confundirse.

Mosca del gusano barrenador

Tiene un color metálico entre verde y azul, con líneas negras visibles en el dorso. Es más grande que una mosca doméstica.

Su principal característica es que deposita varios huevos en heridas frescas.

Mosca tórsalo

Se distingue por su cabeza amarillenta y ojos rojos prominentes.

A diferencia del gusano barrenador, coloca una sola larva bajo la piel, formando un nódulo doloroso.

Mosca del gusano barrenador SEDER

Síntomas de infestación que no debes ignorar

La Secretaría de Agricultura señala que los signos clínicos más frecuentes incluyen:

Fiebre

Fiebre Depresión

Inapetencia

Disminución en producción láctea

Pérdida de peso

Heridas grandes y supurantes

Olor intenso a tejido dañado

En casos avanzados pueden observarse larvas agrupadas dentro de las lesiones.

Sin atención médica o veterinaria, la miasis puede resultar mortal en aproximadamente dos semanas.

Fiebre Canva

¿Cómo se propaga?

La dispersión del gusano barrenador puede darse de distintas formas.

Entre las principales están:

Movilización de animales infestados: las larvas permanecen protegidas dentro de heridas.

Movilización de animales infestados: las permanecen protegidas dentro de heridas. Transporte contaminado: vehículos sin desinfección adecuada.

Viajes a zonas endémicas: personas o mascotas pueden regresar con infestaciones.

Desplazamiento natural de las moscas: pueden recorrer hasta 290 kilómetros en una semana.

Cómo proteger a mascotas y ganado

La Secretaría de Agricultura recomienda revisar diariamente a los animales, sobre todo si tienen heridas.

También sugiere:

Mantener limpias y desinfectadas todas las lesiones

Mantener limpias y desinfectadas todas las lesiones Aplicar tratamientos larvicidas cuando sea necesario

No transportar animales enfermos

Acudir al veterinario ante cualquier sospecha

En mascotas, es indispensable revisar piel, orejas y zonas vulnerables tras paseos o viajes.