¿La endometriosis impide tener hijos? Especialistas explican qué tan posible es embarazarse

La endometriosis es una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Aunque en los últimos años se ha hablado más sobre este padecimiento, aún es importante visibilizarlo debido a las implicaciones que puede tener en la salud y la calidad de vida de quienes lo enfrentan.

Una de las dudas más frecuentes entre las mujeres diagnosticadas con esta afección es si pueden convertirse en madres. Aunque cada caso es diferente, especialistas señalan que sí es posible lograr un embarazo con endometriosis. Aquí te contamos lo que debes saber.

¿Qué es la endometriosis?

Antes de hablar sobre fertilidad, es importante entender qué es la endometriosis. De acuerdo con Mayo Clinic, se trata de una afección, a menudo dolorosa, en la que un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este.

La enfermedad suele afectar los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis. En casos menos frecuentes, puede extenderse a otras zonas fuera de los órganos pélvicos.

Síntomas de la endometriosis que no debes ignorar

La endometriosis puede provocar dolor, especialmente en la zona pélvica, y afectar diferentes aspectos de la vida diaria de las mujeres. Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Períodos menstruales muy dolorosos. Dolor durante las relaciones sexuales. Dolor al defecar o al orinar. Sangrado menstrual abundante. Problemas de infertilidad. Fatiga. Diarrea o estreñimiento. Distensión abdominal. Náuseas.

¿Es difícil embarazarte si tienes endometriosis? Foto: Canva

¿Es difícil embarazarte si tienes endometriosis?

De acuerdo con la embrióloga Silvia Azaña, consultada por la revista Reproducción Asistida ORG, sí es posible lograr un embarazo cuando una mujer tiene endometriosis.

La especialista explica que "tener endometriosis no implica necesariamente que exista un problema de esterilidad. De hecho, entre el 50% y el 70% de las pacientes con endometriosis lograrán quedarse embarazadas sin complicaciones".

Sin embargo, señala que entre el 30% y el 50% restante podría presentar problemas de fertilidad debido a factores como la afectación de las trompas de Falopio, una baja reserva ovárica o una disminución en la calidad de los óvulos.

A pesar de ello, existen tratamientos y alternativas que pueden ayudar a las mujeres que desean convertirse en madres.

¿Es difícil embarazarte si tienes endometriosis? Foto: Canva

¿Cómo embarazarse si tienes endometriosis?

Otra de las preguntas más comunes es qué opciones existen para lograr un embarazo cuando se tiene esta enfermedad.

Según la especialista, algunas mujeres pueden conseguirlo de manera natural, mientras que otras podrían requerir técnicas de reproducción asistida.

La elección del tratamiento dependerá de factores como:

La edad de la paciente. Los síntomas que presenta. El grado de afectación de la enfermedad.

¿Es difícil embarazarte si tienes endometriosis? Foto: Canva

Por ello, si estás buscando un embarazo o planeas ser mamá en el futuro, lo más recomendable es acudir con un especialista para obtener un diagnóstico adecuado y conocer las opciones de tratamiento que mejor se adapten a tu caso.