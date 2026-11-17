La forma en que apoyamos los pies al caminar influye en el equilibrio, la estabilidad y la distribución del peso corporal. Cuando el apoyo se desplaza demasiado hacia dentro o hacia fuera, pueden aparecer molestias en los pies, tobillos o rodillas.

Esta alteración suele relacionarse con dos movimientos naturales: la pronación y la supinación. Aunque ambos son necesarios para caminar, cuando son excesivos pueden afectar la mecánica de la marcha. Por ello, fortalecer los músculos de los pies y mejorar la movilidad del tobillo puede ayudar a controlar el apoyo y mantener una mejor estabilidad.

Ejercicios para corregir la pisada inclinada Canva

¿Qué significa tener la pisada inclinada y cómo identificar si apoyas mal los pies?

La expresión pisada inclinada describe una forma de apoyar el pie en la que el peso se desplaza hacia el borde interno o externo.

La pronación ocurre cuando el pie gira hacia dentro y el arco plantar desciende durante el apoyo. En cambio, la supinación consiste en un movimiento hacia fuera, con mayor carga sobre el borde externo.

Ambos movimientos forman parte de la marcha normal. El problema aparece cuando son excesivos y provocan dolor o dificultades para caminar.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, la sobrepronación sucede cuando el pie gira hacia dentro más de lo habitual y el arco plantar se aplana demasiado.

Algunas señales que pueden indicar una alteración son:

Desgaste desigual del calzado: la suela presenta mayor desgaste en alguno de sus bordes

Inclinación del tobillo: parece desplazarse hacia dentro o fuera al apoyar el pie

Dolor al caminar: aparecen molestias en el talón, el arco plantar, los tobillos o las rodillas

Inestabilidad: existen dificultades para mantener el equilibrio

El desgaste del calzado no confirma por sí solo un problema. Para identificar el tipo de pisada, un podólogo, fisioterapeuta o traumatólogo debe evaluar la estructura del pie y la forma de caminar.

Ejercicios para corregir la pisada inclinada Canva

¿Por qué se inclina el pie al caminar? Estas son las causas de una pisada incorrecta

La inclinación del pie puede relacionarse con características anatómicas, debilidad muscular o antecedentes de lesiones. Entre los factores que influyen se encuentran:

Pie plano: un arco plantar bajo puede favorecer una mayor pronación

Arco plantar elevado: puede concentrar el peso sobre el borde externo del pie

Debilidad muscular: afecta el soporte del arco plantar y la estabilidad del tobillo

Rigidez del tobillo: limita la movilidad y modifica el contacto del pie con el suelo

Lesiones anteriores: los problemas en tendones, ligamentos o articulaciones pueden alterar la marcha

Factores hereditarios: la estructura anatómica también influye en la distribución del peso

Cleveland Clinic señala que la sobrepronación puede provocar molestias en el arco plantar y el talón. Sin embargo, tener el arco bajo o una pisada pronadora no significa necesariamente que exista una enfermedad.

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5 ejercicios para corregir la pisada inclinada y fortalecer los pies desde casa

Los ejercicios de fortalecimiento, movilidad y equilibrio ayudan a trabajar los músculos que sostienen el arco plantar y estabilizan el tobillo.

La Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos (AAOS) cuenta con un programa de acondicionamiento para pies y tobillos que incluye movimientos como los siguientes. Aunque no corrigen por sí solos todas las alteraciones de la pisada, pueden mejorar el control muscular.

1. Acortamiento del pie o short foot

Este ejercicio activa los músculos pequeños de la planta del pie.

Siéntate y coloca los pies descalzos sobre el suelo Mantén los dedos relajados Acerca la base de los dedos hacia el talón, sin doblarlos Observa cómo se eleva ligeramente el arco plantar Mantén unos segundos y relaja

2. Elevaciones de talones

Fortalecen los músculos de la pantorrilla y favorecen la estabilidad del tobillo.

Colócate de pie frente a una silla o pared Separa los pies a la altura de las caderas Eleva lentamente los talones Mantén la posición unos segundos Baja de forma controlada

La AAOS propone dos series de 10 repeticiones dentro de su programa general.

3. Recoger objetos con los dedos del pie

Permite trabajar los músculos que intervienen en el movimiento de los dedos.

Siéntate y coloca un recipiente frente a ti Distribuye algunas bolitas de algodón sobre el suelo Recoge cada objeto con los dedos del pie Deposítalo en el recipiente Repite con el otro pie

4. Flexión y extensión del tobillo

Mejora la movilidad de esta articulación y trabaja los músculos que participan en la marcha.

Siéntate con las piernas extendidas Lleva las puntas de los pies hacia ti Después, estíralas en dirección contraria Regresa lentamente a la posición inicial Repite sin hacer rebotes

La AAOS también recomienda una variante con banda elástica para añadir resistencia.

5. Equilibrio sobre una pierna

Ayuda a fortalecer los músculos estabilizadores del tobillo y mejorar la coordinación.

Colócate junto a una silla o superficie firme Apoya el peso sobre una pierna Levanta ligeramente el otro pie Mantén la posición hasta 30 segundos Cambia de pierna

La AAOS recomienda utilizar un punto de apoyo para evitar caídas.

¿Cuánto tiempo debes hacer los ejercicios para mejorar tu forma de caminar?

No existe un plazo universal para corregir una pisada inclinada. Los resultados dependen de la causa, la condición muscular y la presencia de lesiones.

Para realizar la rutina de forma segura, considera estas recomendaciones:

Empieza poco a poco: aumenta las repeticiones de manera gradual

Cuida la técnica: evita forzar los dedos o el tobillo

Mantén la regularidad: adapta la rutina a tus necesidades

Utiliza calzado cómodo: procura que tenga espacio suficiente para los dedos

Respeta las señales del cuerpo: detén el ejercicio si aparece dolor

Leeds Teaching Hospitals NHS Trust recomienda realizar los ejercicios de movilidad del tobillo dentro de un rango cómodo y utilizar el dolor como referencia para regular la actividad.

¿Cuándo la pisada inclinada necesita atención de un especialista?

Aunque algunas variaciones en la forma de apoyar los pies son normales, el dolor frecuente o las dificultades para caminar requieren una valoración profesional.

Presta atención a estas señales:

Dolor persistente en el talón o el arco plantar

Molestias en los tobillos o las rodillas

Inestabilidad o pérdida de equilibrio

Cambios progresivos en la forma del pie

Dificultad para caminar o permanecer de pie

Cleveland Clinic explica que la sobrepronación puede aumentar la tensión sobre los músculos, tendones y ligamentos que sostienen el arco plantar.

Por su parte, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) recomienda buscar atención médica cuando el dolor de tobillo empeora, impide las actividades cotidianas o no mejora después de dos semanas de cuidados en casa.

Si existe dolor intenso, una deformidad repentina o imposibilidad para caminar después de una lesión, es necesario recibir atención médica inmediata.

La salud de los pies influye en actividades cotidianas como caminar, correr y permanecer de pie. Por eso, reconocer las características de nuestra pisada permite identificar posibles alteraciones y tomar decisiones para cuidar la movilidad.

Los ejercicios pueden ser un complemento para mejorar la fuerza y la estabilidad, pero no sustituyen una valoración profesional cuando existen molestias persistentes. Lo más importante es identificar la causa y elegir los movimientos adecuados para cada persona.