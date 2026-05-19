La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) es un padecimiento crónico que afecta el aparato digestivo y que algunas personas suelen confundirla con gastritis, colitis nerviosa o infecciones estomacales.

Cabe destacar que aunque tengan síntomas similares a otros padecimientos intestinales, la enfermedad de EII se trata de una enfermedad más compleja que puede provocar complicaciones graves si no recibe tratamiento oportuno.

La EII engloba principalmente dos trastornos: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ambas generan inflamación intestinal, dolor abdominal y alteraciones digestivas que afectan la calidad de vida de quienes la padecen.

De acuerdo con Mayo Clinic, los síntomas pueden aparecer de manera gradual o repentina y variar según la zona afectada del intestino.

Síntomas de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y qué tan peligrosa es Canva

¿Cuáles son los síntomas de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal?

Los síntomas de la EII pueden confundirse fácilmente con otros problemas digestivos, lo que retrasa el diagnóstico en muchos pacientes. Entre las señales más frecuentes destacan:

Diarrea persistente

Dolor y cólicos abdominales

Sangre en las heces

Fatiga constante

Pérdida de peso involuntaria

Fiebre

Inflamación abdominal

Disminución del apetito

La enfermedad de EII suele presentarse en brotes, esto significa que existen etapas en las que los síntomas empeoran y otras en las que disminuyen temporalmente.

Mayo Clinic señala que la inflamación crónica puede dificultar la absorción adecuada de nutrientes, situación que incrementa el riesgo de anemia, debilidad y desnutrición.

Además, investigaciones sobre microbiota intestinal encontraron que los cambios en las bacterias que habitan el intestino podrían influir en el desarrollo y progresión de estas enfermedades.

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Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa: diferencias que debes conocer

Aunque ambas forman parte de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa presentan diferencias importantes.

La colitis ulcerosa afecta principalmente el colon y el recto. Produce inflamación y úlceras en la capa superficial del intestino, lo que genera sangrado intestinal frecuente y molestias digestivas constantes.

En cambio, la enfermedad de Crohn puede aparecer en cualquier parte del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. También suele afectar capas más profundas del intestino, situación que puede provocar fisuras, obstrucciones o lesiones en distintas zonas del aparato digestivo.

La Secretaría de Salud ha advertido sobre el aumento de enfermedades inflamatorias digestivas, especialmente en jóvenes y adultos menores de 40 años.

Especialistas consideran que factores como antecedentes familiares, estrés crónico, tabaquismo, alteraciones inmunológicas y dietas con alto consumo de ultraprocesados podrían influir en el desarrollo de estas enfermedades.

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¿Qué tan peligrosa es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal?

La Enfermedad Inflamatoria Intestinal no suele ser mortal cuando existe diagnóstico temprano y tratamiento adecuado. Sin embargo, sí puede provocar complicaciones severas cuando la inflamación intestinal permanece activa durante largos periodos.

Entre las principales complicaciones se encuentran:

Obstrucción intestinal

Anemia severa

Deshidratación

Desnutrición

Perforaciones intestinales

Inflamación hepática

Coágulos sanguíneos

Incremento del riesgo de cáncer colorrectal

Mayo Clinic explica que el tratamiento puede incluir medicamentos antiinflamatorios, inmunosupresores, terapias biológicas y cambios en la alimentación para controlar la inflamación y reducir los brotes.

Aunque todavía no existe una cura definitiva, los avances médicos han permitido mejorar el control de la enfermedad y disminuir las complicaciones en algunos pacientes.

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Señales de alerta que indican que debes acudir al médico

Especialistas recomiendan acudir con un médico cuando los síntomas digestivos duran varias semanas o interfieren con las actividades diarias.

Las principales señales de alerta son:

Sangre en las heces

Diarrea constante

Dolor abdominal intenso

Pérdida rápida de peso

Fiebre recurrente

Cansancio extremo

La detección temprana permite iniciar tratamiento antes de que exista daño intestinal severo. Además, ayuda a mejorar la calidad de vida y reducir hospitalizaciones.

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¿Cómo afecta la Enfermedad Inflamatoria Intestinal la calidad de vida?

La Enfermedad Inflamatoria Intestinal no solo afecta el aparato digestivo. También puede impactar la salud emocional y la vida cotidiana de quienes la padecen.

El dolor constante, la urgencia para ir al baño y los tratamientos prolongados pueden alterar el sueño, el trabajo, las relaciones personales y las actividades sociales.

Instituciones médicas han identificado relación entre la EII y problemas de ansiedad o depresión, debido al impacto psicológico que genera vivir con una enfermedad crónica.

Por ello, especialistas recomiendan atención médica integral, seguimiento continuo, alimentación adecuada y apoyo emocional para ayudar a los pacientes a mantener estabilidad física y mental.

La Enfermedad Inflamatoria Intestinal es un padecimiento crónico que puede confundirse con otros problemas digestivos comunes, lo que retrasa su diagnóstico en muchos casos.

Identificar síntomas como diarrea persistente, dolor abdominal o sangre en las heces resulta fundamental para recibir atención médica oportuna y evitar complicaciones.

Aunque la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa no tienen cura definitiva, los tratamientos actuales permiten controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes cuando existe seguimiento médico adecuado.