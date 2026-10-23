El envejecimiento ha dejado de entenderse como un simple evento cronológico marcado por el paso de los años en el calendario o la aparición de canas y arrugas.

Desde la perspectiva médica y biológica, se define como la pérdida progresiva de las funciones que nos permiten desempeñarnos plenamente en la vida, acompañada de un incremento constante en el riesgo de mortalidad.

En entrevista, el Dr. Javier Coindreau, Director del Centro de Ciencias Médicas de la Longevidad, explicó los mecanismos celulares que detonan este proceso, a qué edad comienza realmente el declive biológico y cuáles son las estrategias de prevención validadas por la ciencia.

Los 12 signos del envejecimiento: las claves para retratar el deterioro biológico Canva

¿A qué edad empieza biológicamente el proceso de envejecimiento?

A diferencia de la percepción social, el deterioro del organismo humano inicia de forma temprana, según el Dr. Javier Coindreau;

A partir de los 35 años inicia el envejecimiento humano, caracterizado por la pérdida gradual de capacidades, funciones y tejido. En esta etapa comienza la disminución acelerada de la masa muscular y, en el caso de las mujeres, la pérdida de masa ósea".

El especialista destaca que, si bien la curva del desempeño físico siempre irá en declive natural conforme envejecemos, el nivel donde se comience dicho descenso determinará la calidad de la vejez.

Lograr un pico de condición física, fuerza y masa muscular durante los años previos permite que la curva de deterioro inicie desde un punto más alto, garantizando mayor independencia funcional en edades avanzadas.

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¿Cuáles son los 12 signos moleculares y celulares del envejecimiento?

A nivel microscópico, la biología moderna clasifica el envejecimiento en 12 signos o sellos distintivos (Hallmarks of Aging) asociados al desgaste de las células.

El Director del Centro de Ciencias Médicas de la Longevidad destacó los procesos moleculares más relevantes:

Pérdida de la síntesis proteica: La capacidad del ADN para convertir aminoácidos en proteínas funcionales se deteriora gradualmente.

La capacidad del ADN para convertir aminoácidos en proteínas funcionales se deteriora gradualmente. Acortamiento de los telómeros: Los extremos protectores de los cromosomas (comparables a los remates de plástico de las agujetas) se reducen con cada división celular hasta comprometer la replicación.

Los extremos protectores de los cromosomas (comparables a los remates de plástico de las agujetas) se reducen con cada división celular hasta comprometer la replicación. Acumulación de células senescentes: Conocidas comúnmente como "células zombies", son estructuras viejas que no mueren ni se dividen, pero que se mantienen inactivas provocando inflamación crónica o incrementando el riesgo de desarrollar tumores.

Conocidas comúnmente como "células zombies", son estructuras viejas que no mueren ni se dividen, pero que se mantienen inactivas provocando inflamación crónica o incrementando el riesgo de desarrollar tumores. Metilación y alteraciones del ADN: Modificaciones en la estructura y expresión del código genético que interfieren en el metabolismo celular.

Hoy en día no existe ningún medicamento, ni en farmacia ni en investigación, que detenga estas huellas de envejecimiento en las células. Lo único que ha demostrado la capacidad de ralentizar el envejecimiento celular de forma efectiva es el ejercicio, el desarrollo de masa muscular y la capacidad cardiorrespiratoria", enfatizó el Dr. Coindreau.

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Síntomas reales vs. padecimientos "imaginarios" atribuidos a la edad

En la cotidianidad, los pacientes experimentan signos físicos tangibles del envejecimiento, tales como la pérdida de fuerza muscular, menor flexibilidad, dificultades para el balance corporal, presbicia o pérdida paulatina de la agudeza auditiva.

Sin embargo, el Dr. Javier Coindreau advierte sobre un fenómeno peligroso: los problemas de salud "imaginarios" o erróneamente atribuidos a la vejez.

Muy comúnmente, cuando a una persona mayor le ocurre algo que no es propio de la vejez, se lo atribuimos por error a la edad. Por ejemplo, restar importancia a la pérdida auditiva pensando que 'es normal por los años' es un grave error. No atender la audición aísla al paciente, genera depresión y eleva hasta un 10% más el riesgo de desarrollar demencia o Alzheimer, un factor que podemos corregir a tiempo", advirtió el especialista".

El especialista recalcó que padecimientos como la hipertensión arterial, la diabetes descontrolada o las deficiencias auditivas son factores modificables. Tratar estas condiciones adecuadamente reduce drásticamente el riesgo de deterioro cognitivo y preserva la autonomía.

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Los 5 pilares fundamentales para envejecer con salud e independencia

Frente a la prolifera de productos "milagro", sueros intravenosos antioxidantes, cámaras hiperbáricas o suplementos sin sustento médico, el experto aclara que envejecer es inevitable y representa el costo de seguir vivos.

No obstante, propone cinco pilares con evidencia científica para envejecer de forma funcional y sin dependencia:

Ejercicio y fuerza muscular: Realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico combinados con entrenamiento de resistencia para desarrollar masa muscular.

Realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico combinados con entrenamiento de resistencia para desarrollar masa muscular. Nutrición no procesada : Eliminar por completo los alimentos ultra procesados y los azúcares refinados, priorizando comida natural.

: Eliminar por completo los alimentos ultra procesados y los azúcares refinados, priorizando comida natural. Calidad del sueño: Dormir entre 7 y 9 horas diarias en horarios regulares para permitir la eliminación de toxinas del metabolismo cerebral.

Dormir entre 7 y 9 horas diarias en horarios regulares para permitir la eliminación de toxinas del metabolismo cerebral. Manejo del estrés: Aplicar técnicas de meditación y respiración para controlar la respuesta fisiológica ante los factores estresantes del entorno.

Aplicar técnicas de meditación y respiración para controlar la respuesta fisiológica ante los factores estresantes del entorno. Relaciones sociales sólidas: Mantener una vida social activa y lazos afectivos de calidad, factor determinante para la longevidad y la satisfacción con la vida.

La clave no está en buscar soluciones milagro ni tratamientos sin sustento científico, sino en asumir el envejecimiento como un proceso biológico natural y enfocar los esfuerzos en llegar a edades avanzadas con total autonomía.