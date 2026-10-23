El director general del ISSSTE, Martí Batres, reconoce la labor del personal médico en su día

En el marco del Día de la Médica y el Médico, que se celebra cada 23 de octubre, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, reconoció la labor cotidiana que realiza el personal de salud en los tres niveles de atención en todo el país.

Indicó que durante la actual administración, el organismo ha fortalecido su plantilla laboral e impulsado la ampliación voluntaria de la jornada de seis a ocho horas para mejorar las condiciones de trabajo y extender la cobertura de atención, sumado a esquemas de capacitación enfocados en la humanización y el trato digno hacia la derechohabiencia.

Mediante sus canales oficiales, el titular del instituto felicitó a los profesionales del ramo y refrendó el compromiso de la institución con el acceso a la salud.

“¡Feliz Día del Médico y la Médica! En el ISSSTE contamos con profesionales de primera que buscan el bienestar y cuidan la salud de nuestra derechohabiencia. Desde el médico que atiende en las comunidades, la médica que lleva a cabo un difícil procedimiento quirúrgico, el residente que cubre guardias en los grandes hospitales o la médica que escucha una historia de vida para saber qué necesita un paciente, a tod@s ell@s, mi más grande admiración y felicitación en este día”, expresó.

Batres Guadarrama subrayó que la salud constituye un derecho fundamental para la población mexicana, al tiempo que citó al doctor Ignacio Chávez para recordar que “la medicina no es solo ciencia y técnica operativa; es, ante todo, construcción de vínculos humanos”.

Por su parte, especialistas del instituto destacaron el significado de su función pública. Miriam Nicté Camacho Carrasco, directora del Hospital Regional de Morelia, afirmó que "ser médico es una vocación, un estilo de vida dedicada a preservar la salud”.

Asimismo, Daniela Leocachín Parra, cardióloga intervencionista del Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco, aseguró que “ser doctora significa responsabilidad con la salud y con la vida de los demás. Responsabilidad en las decisiones tomadas y en la preparación para poder tomarlas”.

Finalmente, en el contexto del proyecto del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el ISSSTE mantiene los trabajos de reforzamiento del personal médico y de especialidades para acercar los servicios a más derechohabientes.