Disfunción eréctil puede alertar de diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares

Una dificultad para mantener la erección puede llevar a un hombre a pensar en el estrés, el cansancio o lo que ocurrió con su pareja. Si el problema se repite, también puede convertirse en un motivo para revisar la presión arterial, la glucosa y la salud cardiovascular: en algunos casos, la función sexual muestra señales de alteraciones que todavía no se han diagnosticado.

Eso no significa que una dificultad ocasional confirme diabetes o una enfermedad del corazón. La disfunción eréctil tiene distintas causas, que pueden combinar factores físicos y emocionales, por lo que atenderla requiere mirar más allá del desempeño sexual.

“La disfunción eréctil puede ser también un síntoma de problemas cardíacos o de niveles de colesterol alto o de un problema de diabetes o un problema de hipertensión”, explica Rafael Velázquez, especialista de Boston Medical Hospital, en entrevista con Excélsior.

¿Qué tiene que ver una erección con la salud cardiovascular?

Para conseguir una erección, los nervios y los vasos sanguíneos deben responder de manera coordinada y permitir que llegue suficiente sangre al pene. Las enfermedades que afectan esa circulación o las señales nerviosas pueden dificultar la respuesta, aunque exista deseo sexual.

El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos incluye entre las causas de disfunción eréctil la diabetes, la hipertensión y la aterosclerosis, una enfermedad en la que se acumula placa en las arterias. También pueden intervenir alteraciones hormonales, algunos medicamentos y problemas emocionales.

La relación cardiovascular merece atención porque, en algunos hombres, las dificultades de erección pueden aparecer años antes de que una enfermedad cardiovascular se manifieste clínicamente. Un análisis del Colegio Estadounidense de Cardiología sobre el consenso Princeton IV destaca su valor como marcador de riesgo y la importancia de evaluar la salud cardiovascular de estos pacientes.

Los problemas de disfunción eréctil podrían estar asociados a otras enfermedades Canva

Es una oportunidad para investigar, no una predicción de que necesariamente ocurrirá un infarto. El riesgo depende también de la edad, los antecedentes, el tabaquismo y otras condiciones.

¿Cómo puede afectar la diabetes?

La diabetes puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios que participan en la respuesta sexual. Por eso, el problema puede involucrar tanto la llegada de sangre como la transmisión de las señales necesarias para conseguir una erección.

El NIDDK explica que algunas personas con diabetes tipo 2 pasan tiempo con glucosa elevada antes del diagnóstico, de modo que pueden desarrollar alteraciones vasculares o nerviosas sin saber todavía que viven con la enfermedad.

Esto ayuda a entender por qué una consulta por dificultades sexuales puede motivar una evaluación metabólica. Sin embargo, tener diabetes no significa que inevitablemente se perderá la función eréctil: controlar la enfermedad ayuda a prevenir daños que pueden afectar la salud sexual.

La ansiedad también puede participar

Las causas físicas y emocionales no siempre aparecen por separado. Una dificultad de erección puede generar preocupación por que vuelva a ocurrir, y esa ansiedad puede complicar los siguientes encuentros.

“No necesariamente hay solo una disfunción eréctil orgánica o sólo una disfunción eréctil psicológica”, señala Velázquez, quien plantea una valoración que considere la salud física, las emociones y el contexto de cada persona.

El especialista también identifica la vergüenza y las expectativas sobre la masculinidad como obstáculos para pedir ayuda. Esperar a que el problema sea severo puede retrasar tanto la atención sexual como la identificación de otras condiciones.

Hablar de ansiedad no implica que el malestar sea imaginario, del mismo modo que encontrar una enfermedad física no elimina el impacto emocional que puede acompañarla.

El ingrediente detectado es el mismo utilizado en medicamentos como Viagra para tratar la disfunción eréctil. Generada con IA.

¿Qué revisa el médico cuando hay dificultades de erección?

La consulta incluye preguntas sobre cuándo comenzó el problema, con qué frecuencia ocurre, los antecedentes médicos y los medicamentos o suplementos que se utilizan. También considera el deseo sexual, la salud emocional y una exploración física.

Según los hallazgos, pueden solicitarse análisis u otros estudios. No todas las personas necesitan las mismas pruebas: la evaluación busca identificar posibles causas vasculares, nerviosas, hormonales o relacionadas con tratamientos.

Si las dificultades se repiten o generan preocupación, conviene consultar. Algunos medicamentos pueden influir en la erección, pero no deben suspenderse por cuenta propia; el profesional puede valorar alternativas.

¿Por qué una pastilla no sustituye la revisión?

El sildenafil y otros medicamentos pueden formar parte del tratamiento, pero mejorar una erección no permite saber qué originó el problema.

“Por eso la pastillita no es solo la opción o no es la única opción”, resume Velázquez.

Además, requieren revisar antecedentes e interacciones. El sildenafil no debe combinarse con nitratos utilizados para ciertas enfermedades cardiacas ni con sustancias conocidas como poppers, por el riesgo de una caída peligrosa de la presión arterial. Una erección que dura más de cuatro horas requiere atención de urgencia.

Consultar permite atender la vida sexual y, al mismo tiempo, revisar condiciones que podrían estar pasando inadvertidas. La dificultad para conseguir una erección merece atención médica sin convertirla en una medida de masculinidad.

bgpa