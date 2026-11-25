La enfermedad renal diabética es una de las complicaciones más frecuentes y silenciosas en pacientes que viven con niveles elevados de glucosa en sangre.

Cuando te preguntas si la diabetes puede dañar los riñones sin causar síntomas, la respuesta médica es afirmativa: el deterioro comienza años antes de generar molestias físicas evidentes, por lo que realizar pruebas de detección oportuna de forma periódica resulta indispensable para preservar la salud renal y evitar cuadros de insuficiencia crónica.

Para profundizar en los mecanismos de esta afección y las estrategias de diagnóstico temprano, la doctora Karen Andrade Fuentes, especialista en nefrología y gerente médico del área cardio-renal de Bayer, explicó en entrevista cómo el descontrol metabólico compromete silenciosamente la filtración sanguínea y qué medidas permiten identificar cualquier alteración antes de que avance.

¿La diabetes puede dañar los riñones sin causar síntomas? Estas pruebas permiten detectarlo Canva

¿Por qué la diabetes daña los riñones sin causar síntomas?

La diabetes es una condición crónica en la que el organismo pierde la capacidad de aprovechar adecuadamente la glucosa, ya sea por fallas en la secreción de insulina o porque los receptores celulares desarrollan resistencia a esta hormona.

Con el paso del tiempo, el exceso de azúcar circulante deteriora los diminutos vasos sanguíneos encargados de depurar los desechos del cuerpo, obligando a las unidades de filtración renal a trabajar bajo una sobrecarga constante.

"Los ojos, los nervios, los riñones y el corazón son los órganos más vulnerables ante la diabetes tipo 2 debido a su alta vascularización. Hoy en día, esta enfermedad representa la principal causa de daño renal crónico tanto en México como en el resto del mundo, impulsada también por la obesidad".

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¿Cuándo aparecen las primeras señales de alerta renal?

En las fases iniciales de la enfermedad renal, el paciente no experimenta señales perceptibles en casa. De acuerdo con la especialista, los signos clínicos visibles —como la presencia persistente de espuma en la orina, derivada de la pérdida anormal de proteínas— suelen manifestarse únicamente cuando el padecimiento ya alcanzó etapas más avanzadas.

Una vez que el tejido renal sufre deterioro estructural no existe regeneración posible, aunque en etapas iniciales el proceso puede frenarse. Por ello es vital evitar la automedicación con hierbas tradicionales mexicanas, pues carecen de respaldo científico sobre su eficacia real y dosis seguras".

Esperar a sentirse mal para acudir a consulta médica reduce significativamente el margen de acción terapéutica. Por esta razón, el seguimiento clínico preventivo debe formar parte integral del cuidado habitual desde el momento en que se confirma el diagnóstico de diabetes tipo 2.

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¿Qué pruebas detectan el daño renal por diabetes a tiempo?

Para anticiparse a la aparición de síntomas, la nefróloga subraya la necesidad de realizar un monitoreo anual de la función renal en todas las personas que viven con diabetes. Este chequeo preventivo se apoya en dos estudios de laboratorio sencillos, accesibles y complementarios que evalúan tanto la integridad del filtro renal como su capacidad de depuración:

Relación albúmina-creatinina en orina (albuminuria): Permite identificar cantidades mínimas de albúmina filtrándose en la orina, lo que constituye el primer indicador bioquímico de alteración renal antes de que exista daño avanzado.

Permite identificar cantidades mínimas de albúmina filtrándose en la orina, lo que constituye el primer indicador bioquímico de alteración renal antes de que exista daño avanzado. Creatinina sérica y tasa de filtración glomerular estimada (TFGe): A partir de una muestra de sangre, este análisis calcula qué tan eficiente es el riñón para limpiar toxinas y determina el estadio exacto de la función renal.

Adicionalmente, el control médico integral requiere vigilar de manera constante los niveles de presión arterial, colesterol y triglicéridos, ya que su elevación acelera el desgaste vascular.

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¿Cómo proteger la función renal y evitar complicaciones graves?

Mantener las metas de control metabólico y acudir puntualmente a las valoraciones médicas permite modificar el curso de la enfermedad. El abordaje actual no solo busca estabilizar los niveles de azúcar, sino brindar protección directa al sistema cardiovascular y renal mediante tratamientos personalizados.

Cuando persisten picos de glucosa pese a llevar dieta y medicación, significa que la terapia perdió eficacia y urge ajustarla. La insulina no provoca ceguera ni fallas cardíacas; simplemente sustituye la hormona que el páncreas dejó de producir adecuadamente cuando otros fármacos ya no bastan".

Actualmente contamos con terapias innovadoras como la finerenona, los inhibidores SGLT2 y los fármacos GLP-1 que protegen la función renal y cardiovascular. Sin embargo, su combinación con insulina exige vigilancia médica estrecha para prevenir episodios peligrosos de hipoglucemia en el paciente".

Incorporar análisis anuales de sangre y orina dentro del control rutinario de la diabetes transforma el pronóstico a largo plazo.

Detectar a tiempo cualquier fuga de proteínas o disminución en la capacidad de filtración permite instaurar terapias nefroprotectoras oportunas, evitar la progresión hacia terapias sustitutivas como la diálisis y conservar una óptima calidad de vida.