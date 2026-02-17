Respirar, masticar, tragar y hablar son funciones que realizamos de forma automática todos los días, casi sin pensar en ellas. Sin embargo, detrás de estos actos cotidianos existe una compleja coordinación muscular que, cuando se altera, puede afectar la alimentación, el desarrollo facial, la pronunciación e incluso la calidad del sueño.

El Día Mundial de la Motricidad Orofacial, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de estas funciones y la necesidad de detectar a tiempo posibles alteraciones, especialmente en la infancia.

Día Mundial de la Motricidad Orofacial: qué es y por qué se conmemora. Inteligencia Artificial.

Qué es la motricidad orofacial y qué funciones controla

La motricidad orofacial se refiere al conjunto de movimientos coordinados que realizan los músculos de la cara y la boca para permitir funciones básicas como respirar, masticar, tragar (deglución), hablar y succionar.

Este campo forma parte de la logopedia o fonoaudiología, disciplina sanitaria encargada de prevenir, evaluar y tratar alteraciones relacionadas con la comunicación, la voz y las funciones orales.

El sistema orofacial está compuesto por estructuras como labios, lengua, mejillas, paladar, dientes y mandíbula. Su correcto funcionamiento permite una alimentación adecuada, una articulación clara del habla, una respiración nasal eficiente y un desarrollo facial armónico.

Cuando alguno de estos patrones se altera —por ejemplo, si un niño respira por la boca de forma constante— pueden generarse consecuencias a mediano o largo plazo. Según la American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), los trastornos miofuncionales orofaciales pueden influir en la deglución, la articulación del habla y la estabilidad dental.

¿Por qué se conmemora el 17 de febrero el Día Mundial de la Motricidad Orofacial?

El Día Mundial de la Motricidad Orofacial se conmemora cada 17 de febrero con el objetivo de visibilizar la importancia de funciones que realizamos de manera automática todos los días, como respirar, masticar, tragar, hablar y succionar, pero que son fundamentales para la salud y la calidad de vida.

La fecha fue propuesta en 2015 durante el II Encuentro Americano y I Iberoamericano de Motricidad Orofacial, celebrado en Lima, Perú. En ese foro se acordó establecer una jornada internacional que permitiera sensibilizar a la población sobre la relevancia de estas funciones y promover la detección e intervención tempranas ante cualquier alteración.

Además, la conmemoración rinde homenaje a Irene Marchesan, reconocida fonoaudióloga brasileña considerada pionera en el desarrollo y consolidación de la motricidad orofacial como un área específica dentro de las ciencias de la salud.

De acuerdo con la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología (AELFA-IF), esta efeméride también busca concienciar sobre la importancia de la prevención y la atención oportuna de las alteraciones del sistema orofacial, así como destacar el papel de los profesionales de la salud —especialmente logopedas y fonoaudiólogos— en su evaluación, diagnóstico y rehabilitación.

¿Qué son los trastornos miofuncionales orofaciales?

Es importante aclarar que la motricidad orofacial no es una enfermedad. Sin embargo, existen condiciones clínicas conocidas como trastornos miofuncionales orofaciales (OMD, por sus siglas en inglés).

Estos trastornos se caracterizan por patrones incorrectos o descoordinados en funciones como la respiración, la masticación o la deglución. Por ejemplo, la llamada “deglución atípica” ocurre cuando la lengua empuja los dientes al tragar, en lugar de apoyarse correctamente en el paladar.

Una revisión publicada en Journal of Oral Rehabilitation señala que los patrones musculares inadecuados pueden relacionarse con alteraciones en la mordida, dificultades del habla y problemas temporomandibulares, especialmente si no se interviene de forma temprana.

Si los músculos no trabajan de manera coordinada, las funciones diarias pueden verse afectadas. Por eso la evaluación especializada es fundamental.

Señales de alerta en niños y adultos

Detectar alteraciones en la motricidad orofacial puede marcar una diferencia significativa en la salud general y el desarrollo.

Algunas señales frecuentes incluyen:

Respiración oral persistente en lugar de respiración nasal.

Deglución atípica o empuje lingual al tragar.

Dificultad para masticar alimentos sólidos más allá de la edad esperada.

Problemas de pronunciación que persisten en etapas en las que ya deberían haberse corregido.

Ronquidos frecuentes o somnolencia diurna.

Mayo Clinic advierte que la respiración bucal crónica y los trastornos del sueño pueden asociarse con dificultades de descanso y concentración, lo que refuerza la importancia de una evaluación médica cuando estos síntomas son persistentes.

Estas señales no constituyen un diagnóstico por sí mismas, pero sí justifican una valoración profesional. El abordaje suele ser interdisciplinario e involucrar a logopedas, odontólogos, otorrinolaringólogos o pediatras, según el caso.

¿Cuándo acudir a un especialista y qué se puede corregir a tiempo?

Diagnóstico

La evaluación en motricidad orofacial incluye entrevista clínica, análisis de hábitos, observación del tono y movilidad de la lengua y labios, y pruebas funcionales de masticación, deglución y habla.

En algunos casos pueden requerirse estudios complementarios relacionados con respiración o sueño. El objetivo no es solo identificar un problema, sino comprender cómo impacta en la vida diaria del paciente.

Tratamiento

La terapia miofuncional orofacial (OMT) consiste en ejercicios específicos diseñados para mejorar la coordinación y fuerza de la musculatura facial y oral. Estos ejercicios buscan:

Corregir patrones inadecuados de respiración.

Reeducar la deglución.

Mejorar la articulación del habla.

Apoyar tratamientos odontológicos u ortodóncicos.

Cuando se aplica de manera personalizada y supervisada, la terapia miofuncional puede contribuir a mejoras funcionales significativas.

Prevención

La prevención comienza con la observación. Hábitos como la respiración bucal constante, el uso prolongado de chupón o la succión digital pueden influir en el desarrollo orofacial.

Detectarlos a tiempo permite intervenir antes de que se consoliden patrones difíciles de modificar.

El Día Mundial de la Motricidad Orofacial es, en realidad, un recordatorio. Respirar, hablar y alimentarnos son actos cotidianos que suelen pasar desapercibidos hasta que aparece una dificultad.

Promover la detección temprana, el diagnóstico adecuado y terapias basadas en evidencia puede marcar una diferencia real en la calidad de vida de niños y adultos. La salud orofacial no solo impacta la comunicación, sino también el bienestar integral.

Cada 17 de febrero se renueva un mensaje claro: prestar atención a estas funciones es apostar por una vida más saludable y plena.