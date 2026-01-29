Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD); qué es y por qué se conmemora

Cada año, millones de personas en el mundo conviven con enfermedades que podrían prevenirse o tratarse con herramientas ya existentes, pero que persisten debido a la pobreza, la falta de servicios de salud y la escasa visibilidad política.

Son las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD), un grupo de padecimientos infecciosos que afectan principalmente a comunidades vulnerables en regiones tropicales y subtropicales.

El Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas busca recordar que, más allá de las cifras, estas enfermedades reflejan profundas desigualdades sociales y sanitarias que aún no han sido resueltas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de mil millones de personas viven actualmente con al menos una ETD. Canva

¿Qué son las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD)?

Las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD), conocidas en inglés como Neglected Tropical Diseases (NTDs), son un grupo diverso de afecciones infecciosas causadas por virus, bacterias, parásitos, hongos y toxinas.

Afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más pobres y marginadas del mundo, principalmente en regiones tropicales y subtropicales donde persisten carencias de agua potable, saneamiento básico, vivienda adecuada y acceso oportuno a servicios de salud.

Lo más relevante es que muchas de estas enfermedades pueden prevenirse, controlarse o incluso eliminarse mediante intervenciones relativamente simples y de bajo costo, como el control de vectores, la administración masiva de medicamentos y la mejora de las condiciones sanitarias básicas.

Sin embargo, las ETD no solo afectan la salud física. También generan impactos sociales, económicos y psicológicos profundos: provocan discapacidad, reducen la productividad laboral, limitan el acceso a la educación y alimentan el estigma social.

Este conjunto de consecuencias perpetúa un círculo de pobreza y enfermedad que dificulta el desarrollo de comunidades enteras y amplía las brechas de desigualdad en salud.

El 30 de enero se conmemora cada año el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas. Inteligencia Artificial.

¿Por qué se conmemora el Día Mundial de las ETD el 30 de enero?

El 30 de enero se conmemora cada año el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, una fecha establecida formalmente por la Asamblea Mundial de la Salud mediante la resolución WHA74(18), adoptada el 31 de mayo de 2021, aunque su primera conmemoración se realizó en 2020.

La elección de esta fecha no es casual. Coincide con el aniversario de la Declaración de Londres sobre las Enfermedades Tropicales Desatendidas (2012), un acuerdo histórico en el que gobiernos, organismos internacionales, la industria farmacéutica, fundaciones y organizaciones civiles se comprometieron a intensificar la prevención, el tratamiento y la eliminación de estas enfermedades.

Desde entonces, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han impulsado esta conmemoración como una oportunidad para sensibilizar a la población, movilizar recursos, fortalecer políticas públicas y recordar que las ETD siguen siendo una barrera estructural para la equidad sanitaria y el desarrollo sostenible.

Para el 30 de enero de 2026, la OPS ha hecho un llamado específico a los gobiernos, profesionales de la salud y organizaciones comunitarias para reforzar acciones integrales, centradas en las personas y en sus contextos sociales, con especial énfasis en la mejora de los sistemas de información y vigilancia epidemiológica.

La lepra es una de las ETD más conocida. Canva

Un panorama global: avances y desafíos recientes

La respuesta internacional frente a las ETD se rige por la hoja de ruta de la OMS titulada “Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030”.

Este documento establece metas claras para reducir, controlar, eliminar y, en algunos casos, erradicar estas enfermedades antes de 2030.

Avances

Los informes globales de la OMS publicados en 2024 y 2025 muestran avances medibles. Varios países han logrado reducir la carga de ciertas ETD mediante programas de tratamiento comunitario, mejoras en vigilancia y estrategias integradas que combinan salud pública con acciones de agua, saneamiento e higiene.

Asimismo, investigaciones publicadas en revistas como PLOS Neglected Tropical Diseases destacan el desarrollo de nuevas herramientas para evaluar no solo indicadores cuantitativos, sino también brechas operativas y sociales que antes quedaban fuera de los reportes tradicionales.

Desafíos persistentes

No obstante, el panorama sigue siendo frágil. La OMS advierte que la recuperación tras la pandemia de COVID-19 ha sido desigual.

Persisten lagunas de datos, limitaciones en financiamiento, interrupciones en cadenas de suministro de medicamentos y nuevos retos asociados al cambio climático y la inestabilidad geopolítica.

Un artículo de la OMS señala que los recortes a la ayuda exterior podrían poner en riesgo programas de distribución masiva de medicamentos y control de vectores, especialmente en países de ingresos bajos y medianos, donde las ETD siguen siendo endémicas.

Otra ETD es leishmaniasis y puede presentarse en forma cutánea o visceral; sin tratamiento oportuno, resulta altamente discapacitante e incluso mortal. Inteligencia Artificial.

Algunas Enfermedades Tropicales Desatendidas

Aunque la lista oficial de la OMS incluye más de 20 ETD, algunas de las más conocidas y relevantes son:

Lepra (enfermedad de Hansen): infección bacteriana crónica que, sin tratamiento, puede causar daño neurológico, discapacidad física y un fuerte estigma social.

Oncocercosis (ceguera de los ríos): transmitida por la picadura de moscas negras, provoca lesiones cutáneas y pérdida progresiva de la visión.

Filariasis linfática: causa inflamación severa de extremidades y genitales, afectando la movilidad y la calidad de vida.

Leishmaniasis: puede presentarse en forma cutánea o visceral; sin tratamiento oportuno, resulta altamente discapacitante e incluso mortal.

Tracoma: infección ocular recurrente que, si no se trata, puede llevar a la ceguera permanente.

La mayoría de estas enfermedades no son inevitables. Pueden prevenirse o controlarse mediante intervenciones bien conocidas: acceso a medicamentos, control de vectores, diagnóstico temprano y mejoras sostenidas en agua potable y saneamiento.

Acciones clave para prevenir y controlar las ETD

La OMS y la OPS coinciden en que los avances solo pueden mantenerse si se refuerzan varias acciones estratégicas:

Diagnóstico temprano y tratamiento accesible: llevar servicios y medicamentos a comunidades remotas y vulnerables.

Control de vectores y sanidad ambiental: reducir criaderos, mejorar el manejo del agua y promover entornos saludables.

Políticas integradas de salud y desarrollo: abordar determinantes sociales como pobreza, educación y equidad sanitaria.

Financiamiento sostenido y datos robustos: estudios recientes subrayan que, sin información confiable y recursos constantes, los avances pueden perderse rápidamente.

Las Enfermedades Tropicales Desatendidas no representan un problema del pasado ni una realidad lejana, sino un desafío vigente que pone a prueba la capacidad de los sistemas de salud y el compromiso global con la equidad.

Aunque existen avances y estrategias eficaces para su prevención y control, la persistencia de brechas en financiamiento, datos y atención médica demuestra que los logros siguen siendo frágiles.

La conmemoración del 30 de enero subraya la urgencia de transformar el conocimiento científico y los compromisos internacionales en acciones sostenidas que garanticen que la salud deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho accesible para todas las personas.