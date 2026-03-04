El Día Mundial contra la Obesidad se conmemora cada 4 de marzo con el objetivo de generar conciencia sobre una de las crisis de salud pública más importantes del siglo XXI.

Esta jornada recuerda que la obesidad no es únicamente una cuestión estética ni un problema individual, sino una enfermedad compleja que involucra factores biológicos, sociales, económicos y ambientales.

La conmemoración reúne a gobiernos, instituciones de salud, universidades y organizaciones civiles que buscan impulsar políticas públicas, campañas educativas y estrategias de prevención para reducir el impacto de esta enfermedad en la población mundial.

Día Mundial contra la Obesidad; qué es y por qué se conmemora. Canva.

Por qué se creó el Día Mundial contra la Obesidad

El Día Mundial contra la Obesidad se creó para llamar la atención sobre el crecimiento acelerado de esta enfermedad y sus consecuencias en la salud pública mundial.

Aunque la iniciativa existe desde hace varios años, la campaña global adoptó oficialmente el 4 de marzo como fecha principal en 2020, con el objetivo de fortalecer el alcance de la jornada y coordinar acciones en distintos países.

La campaña, impulsada por la World Obesity Federation, busca cambiar la manera en que la sociedad entiende la obesidad. Durante décadas se consideró un problema relacionado únicamente con la alimentación o la falta de actividad física. Sin embargo, la evidencia científica demuestra que el problema tiene múltiples causas.

Entre ellas se encuentran:

La genética

Los entornos alimentarios

El acceso a alimentos saludables

El estilo de vida sedentario

Factores económicos y sociales

En años recientes, las campañas internacionales también han promovido cambios en los sistemas que influyen en la salud, como las políticas alimentarias, la educación nutricional y los servicios de atención médica.

Día Mundial contra la Obesidad; qué es y por qué se conmemora. Canva.

¿Qué es la obesidad?

La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por la acumulación excesiva de grasa corporal que puede afectar la salud.

En la práctica clínica suele evaluarse mediante el índice de masa corporal (IMC), una medida que relaciona el peso con la estatura. Aunque no describe todos los aspectos de la salud, este indicador permite identificar posibles riesgos asociados al exceso de peso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el sobrepeso y la obesidad se han convertido en una epidemia global.

De acuerdo con el organismo, en 2022 aproximadamente una de cada ocho personas en el mundo vivía con obesidad. Ese mismo año, cerca de 2,500 millones de adultos tenían sobrepeso, de los cuales 890 millones presentaban obesidad.

Esta condición se relaciona con varias enfermedades no transmisibles que representan algunas de las principales causas de muerte en el mundo, entre ellas:

Diabetes tipo 2

Enfermedades cardiovasculares

Algunos tipos de cáncer

Trastornos metabólicos

Problemas respiratorios

Por esta razón, las autoridades sanitarias consideran que la obesidad es uno de los mayores desafíos de salud pública en la actualidad.

Día Mundial contra la Obesidad; qué es y por qué se conmemora. Canva.

México y la obesidad

México se encuentra entre los países con mayor prevalencia de obesidad en el mundo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), más del 70% de los adultos mexicanos vive con sobrepeso u obesidad. La situación también preocupa en la población infantil y adolescente.

Especialistas señalan que el problema se relaciona con cambios en la alimentación, mayor consumo de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y estilos de vida cada vez más sedentarios.

Por ello, diversas estrategias de salud pública en México buscan fomentar hábitos saludables, mejorar la información nutricional y promover la actividad física.

Día Mundial contra la Obesidad; qué es y por qué se conmemora. Canva.

El mensaje del Día Mundial contra la Obesidad

En los últimos años, la campaña global ha buscado cambiar la forma en que se habla sobre la obesidad.

El enfoque actual reconoce que esta enfermedad no depende únicamente de decisiones personales, sino también de factores sociales y ambientales como el acceso a alimentos saludables, la urbanización, los sistemas de salud y la educación nutricional.

Uno de los mensajes más recientes del movimiento internacional es el lema “8 Billion Reasons to Act on Obesity” (8 mil millones de razones para actuar contra la obesidad).

Este lema hace referencia a la población mundial y busca recordar que cada persona representa una razón para actuar frente a esta enfermedad.

La iniciativa subraya que combatir la obesidad requiere acciones coordinadas entre gobiernos, profesionales de la salud, escuelas, empresas y familias.

Además, el movimiento promueve la idea de mejorar los sistemas que influyen en la salud, desde los entornos alimentarios hasta el acceso a atención médica especializada.

Cómo se conmemora el Día Mundial contra la Obesidad en el mundo

Cada 4 de marzo se realizan diversas actividades en diferentes países para recordar la importancia de prevenir y tratar la obesidad.

Entre las acciones más comunes se encuentran:

Campañas de educación y sensibilización sobre alimentación saludable

Publicación de estudios científicos y reportes sobre obesidad

Actividades comunitarias enfocadas en la promoción de la salud

Programas de prevención y diagnóstico temprano

Eventos organizados por hospitales, universidades y gobiernos

Estas iniciativas buscan acercar la información científica a la población y fomentar hábitos que ayuden a prevenir enfermedades relacionadas con el exceso de peso.

Día Mundial contra la Obesidad; qué es y por qué se conmemora. Canva.

Un problema que sigue creciendo en el mundo

Diversos estudios advierten que la obesidad podría aumentar en las próximas décadas si no se implementan políticas de prevención más eficaces.

El World Obesity Atlas 2023, elaborado por la World Obesity Federation, estima que más de la mitad de la población mundial podría vivir con sobrepeso u obesidad para el año 2035.

El informe también señala que el impacto económico del problema podría alcanzar 4.32 billones de dólares anuales, lo que representaría cerca del 3% del producto interno bruto mundial.

La situación también preocupa en la población infantil. Algunos reportes internacionales advierten que más de 220 millones de niños podrían vivir con obesidad en 2040 si no se implementan medidas urgentes de prevención.

Estos datos muestran que la obesidad no solo representa un desafío médico, sino también un problema social y económico que requiere acciones coordinadas a nivel global.