Día Internacional de la Audición; qué es y por qué se conmemora

Escuchar no es solo percibir sonidos. Es aprender a hablar, comunicarse, entender una clase, participar en una conversación y desenvolverse en la vida diaria. Sin embargo, la salud auditiva suele pasar desapercibida hasta que aparece un problema.

Para visibilizar su importancia, se conmemora el Día Internacional de la Audición, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca crear conciencia sobre la prevención de la pérdida auditiva y el acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento.

¿Qué es el Día Internacional de la Audición y cuándo se celebra?

El Día Mundial de la Audición es una campaña anual encabezada por la OMS que se celebra el 3 de marzo. Su propósito es:

Promover la prevención de la pérdida auditiva.

Impulsar la detección temprana.

Fomentar el acceso a la atención y rehabilitación auditiva.

Sensibilizar sobre el impacto social, educativo y económico de los problemas de audición.

De acuerdo con la OMS, esta jornada forma parte de una estrategia más amplia para integrar el cuidado del oído y la audición en los sistemas de salud y en políticas comunitarias y escolares.

La organización advierte que la pérdida auditiva no atendida puede afectar el desarrollo del lenguaje, el rendimiento académico, las oportunidades laborales y la calidad de vida. Por ello, insiste en que la prevención y el tratamiento oportuno son fundamentales.

¿Por qué se conmemora el 3 de marzo?

El origen de esta conmemoración se remonta a 2007, cuando se estableció inicialmente como el International Ear Care Day, tras la llamada Beijing Declaration. Con el tiempo, evolucionó hacia el actual Día Mundial de la Audición.

La elección del 3/3 tiene un significado simbólico. Según la OMS, el número “3.3” representa la forma de las dos orejas, lo que aporta un elemento visual que facilita la recordación de la fecha.

Más allá del simbolismo, el objetivo principal ha sido colocar la salud auditiva en la agenda pública internacional. No se trata solo de un tema médico, sino de un asunto que impacta el desarrollo infantil, la inclusión social y la participación educativa.

El lema del Día Mundial de la Audición 2026

Para 2026, la OMS estableció como lema:

“From communities to classrooms: hearing care for all children”



(De las comunidades a las aulas: cuidado de la audición para todos los niños).

Este enfoque pone especial atención en la infancia. La OMS señala que muchos problemas auditivos en niñas y niños:

No se detectan a tiempo.

Se confunden con dificultades de aprendizaje.

Pueden prevenirse o tratarse si se interviene de forma oportuna.

La organización destaca que la escuela y la comunidad son espacios clave para identificar señales tempranas. En estos entornos es posible:

Realizar evaluaciones auditivas básicas.

Detectar infecciones del oído.

Identificar acumulación de cerumen.

Canalizar a atención médica especializada.

La campaña 2026 subraya que integrar la salud auditiva en programas escolares puede evitar consecuencias a largo plazo en el desarrollo del lenguaje y el desempeño académico.

Causas comunes que sí se pueden prevenir

Uno de los mensajes centrales del Día Internacional de la Audición es que muchas causas de pérdida auditiva pueden evitarse con información y medidas sencillas.

Exposición excesiva al ruido

La American Academy of Pediatrics (AAP) publicó en la revista Pediatrics un documento en el que advierte sobre los riesgos de la exposición excesiva al ruido en bebés, niños y adolescentes. El daño provocado por sonidos intensos puede ser permanente, ya que afecta las células del oído interno que no se regeneran.

Esto incluye ambientes con música a alto volumen, fuegos artificiales y el uso prolongado de audífonos sin control del volumen.

Uso inseguro de dispositivos personales de audio

Un análisis publicado en Frontiers in Neuroscience en examinó la prevalencia de pérdida auditiva en estudiantes universitarios. El estudio encontró que algunos jóvenes presentan alteraciones en frecuencias altas, que pueden pasar desapercibidas en revisiones convencionales.

Esto significa que el oído puede comenzar a dañarse sin que la persona note cambios evidentes en su audición cotidiana.

Tendencias en adolescentes

Un estudio publicado en JAMA Network Open analizó datos nacionales en Estados Unidos para examinar la prevalencia de pérdida auditiva en adolescentes. Los investigadores revisaron tendencias y criterios diagnósticos para comprender mejor el fenómeno en esta población.

Este tipo de investigaciones permite dimensionar el problema y diseñar estrategias preventivas más eficaces.

Cómo puedes sumarte a la conmemoración y cuidar tu salud auditiva

El Día Internacional de la Audición busca traducirse en acciones concretas. Entre las recomendaciones respaldadas por organismos internacionales se encuentran:

Controlar el volumen y el tiempo de uso de audífonos.

Utilizar protección auditiva en entornos ruidosos.

Acudir a evaluación médica ante señales como zumbidos persistentes o dificultad para escuchar conversaciones.

Impulsar revisiones auditivas en edad escolar.

Informarse a través de campañas oficiales como las de la OMS.

La evidencia científica reciente coincide en un punto clave: la prevención y la detección temprana reducen complicaciones futuras y mejoran las oportunidades educativas y sociales, especialmente en niñas, niños y adolescentes.

El Día Internacional de la Audición, que se celebra cada 3 de marzo, fue creado para visibilizar la importancia de la salud auditiva y promover acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno.

Desde su establecimiento en 2007 por la OMS, la campaña ha evolucionado para abordar desafíos actuales, con especial énfasis en la infancia en su edición 2026.

Las investigaciones publicadas por organismos médicos y revistas científicas confirman que la exposición al ruido y el uso inadecuado de dispositivos personales representan riesgos prevenibles. La detección temprana en escuelas y comunidades constituye una estrategia respaldada por la evidencia.

La conmemoración tiene como propósito integrar el cuidado auditivo en políticas públicas, sistemas de salud y entornos educativos, con base en información científica y lineamientos internacionales.