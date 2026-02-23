Escuchar no es un acto automático para millones de personas. La pérdida auditiva severa y profunda puede afectar el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje y la interacción social desde los primeros años de vida.

En ese contexto, el implante coclear se ha convertido en una de las herramientas médicas más relevantes de las últimas décadas, al permitir que el sonido llegue al cerebro a través de estimulación eléctrica directa.

El Día Internacional del Implante Coclear coloca este avance en la conversación pública y abre espacio para hablar de diagnóstico oportuno, rehabilitación y acceso a tecnología especializada.

Día Internacional del Implante Coclear; qué es y por qué se conmemora. Canva

¿Por qué se conmemora el Día Internacional del Implante Coclear?

La fecha recuerda un hito histórico en la medicina moderna. En 1957, los médicos franceses André Djourno y Charles Eyrès realizaron los primeros procedimientos que sentaron las bases del implante coclear actual. Aquellos experimentos demostraron que era posible estimular eléctricamente el nervio auditivo y generar una sensación sonora en personas con sordera profunda.

A partir de ese momento, la investigación avanzó hasta desarrollar los dispositivos actuales, que hoy representan una alternativa para personas con hipoacusia severa a profunda que no obtienen beneficio suficiente con auxiliares auditivos convencionales.

La conmemoración también busca generar conciencia sobre la pérdida auditiva como problema de salud pública. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 430 millones de personas en el mundo necesitan rehabilitación por pérdida auditiva discapacitante, y se estima que la cifra seguirá creciendo en las próximas décadas.

Día Internacional del Implante Coclear; qué es y por qué se conmemora. Children´s Minnesota

¿Qué es un implante coclear y cómo funciona?

Un implante coclear es un dispositivo médico diseñado para ayudar a personas con pérdida auditiva profunda o severa. A diferencia de los audífonos —que amplifican el sonido— el implante no hace que el sonido sea “más fuerte”. En cambio, transforma los sonidos en señales eléctricas que estimulan directamente el nervio auditivo.

El dispositivo capta el sonido, lo convierte en impulsos eléctricos y los envía al cerebro. El cerebro interpreta esas señales como sonido.

Es importante aclarar algo fundamental: el implante coclear no devuelve la audición “natural”. La percepción del sonido puede sentirse diferente, especialmente al inicio. El cerebro necesita tiempo para adaptarse y aprender a interpretar correctamente esas señales eléctricas.

Un estudio publicado en International Journal of Audiology señala que predecir con exactitud cómo será el desempeño auditivo de cada paciente sigue siendo un reto clínico. Factores como la edad, el tiempo que la persona ha vivido con sordera, el estado del nervio auditivo y el acceso a rehabilitación influyen en los resultados.

¿Quiénes pueden ser candidatos?

No todas las personas con pérdida auditiva son candidatas a un implante coclear. La decisión no se basa únicamente en una prueba de audición. Requiere una evaluación integral que incluya estudios audiológicos, valoración médica y análisis del potencial beneficio.

La American Cochlear Implant Alliance publicó recomendaciones clínicas actualizadas que ayudan a los profesionales a determinar la candidatura tanto en adultos como en niños.

En el caso pediátrico, el diagnóstico temprano es determinante. Aquí entra en juego el tamiz auditivo neonatal, una prueba que se realiza a los recién nacidos para detectar posibles problemas auditivos desde los primeros días de vida.

Diversos estudios coinciden en que cuando la intervención ocurre en edades tempranas, las posibilidades de desarrollar habilidades lingüísticas mejoran significativamente. Sin embargo, el implante es solo el comienzo: la rehabilitación auditiva y el acompañamiento educativo son esenciales.

Desde una perspectiva de salud pública, la Secretaría de Salud en México y la OMS subrayan la importancia de la detección oportuna para evitar la llamada “privación lingüística”, que ocurre cuando un niño no tiene acceso temprano a una lengua plenamente accesible.

Día Internacional del Implante Coclear; qué es y por qué se conmemora. Inteligencia Artificial.

Mitos y realidades del implante coclear

Alrededor de los implantes cocleares existe información confusa. Estos son algunos mitos frecuentes:

Mito 1: “Al salir del hospital se oye perfectamente"

La realidad es que el dispositivo se activa semanas después de la cirugía. Luego comienza un proceso de ajustes y entrenamiento auditivo. El cerebro necesita aprender a interpretar las nuevas señales.

Mito 2: “Funciona igual en todas las personas”

No. La experiencia es individual. Estudios recientes muestran que factores cognitivos, neurológicos y sociales influyen en los resultados auditivos.

Mito 3: “Ya no se necesita terapia”

El implante es una herramienta, no una solución automática. La rehabilitación auditiva es clave para obtener el máximo beneficio.

Además, especialistas en lenguaje infantil destacan que el uso de implantes no excluye otras formas de comunicación como la lengua de señas, especialmente en la primera infancia. Lo fundamental es garantizar que el niño tenga acceso pleno a una lengua desde los primeros años de vida.

Día Internacional del Implante Coclear; qué es y por qué se conmemora. Canva

Innovación y futuro

La Medical University of South Carolina (MUSC) participa en ensayos clínicos para evaluar implantes cocleares totalmente implantables, es decir, dispositivos sin componentes externos visibles.

Este tipo de tecnología podría ofrecer mayor comodidad y reducir barreras sociales asociadas al uso del dispositivo.

Otras investigaciones también exploran el uso del implante en casos de sordera unilateral y en el manejo del tinnitus, ampliando el espectro de aplicaciones clínicas.

Aunque muchos de estos avances aún están en fase de estudio, muestran el rumbo de una tecnología que continúa perfeccionándose.

El Día Internacional del Implante Coclear recuerda el desarrollo de una tecnología que ha ampliado las posibilidades de comunicación para personas con pérdida auditiva severa y profunda.

La evidencia científica actual señala que los resultados dependen de múltiples factores, entre ellos la edad de intervención, el tiempo con pérdida auditiva y el acceso a rehabilitación especializada.

Asimismo, las recomendaciones clínicas enfatizan la importancia del diagnóstico temprano, especialmente a través del tamiz auditivo neonatal. Mientras la investigación continúa avanzando hacia dispositivos totalmente implantables y nuevas aplicaciones clínicas, el enfoque central sigue siendo el acceso oportuno, la evaluación médica integral y el acompañamiento terapéutico adecuado.